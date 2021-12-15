www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110911387
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка топлива посредством заправки автомобилей на автозаправочных станциях
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
07.12.2021 10:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, УЛ ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 10,
Почтовый адрес
152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, НАБ ВОЛЖСКАЯ, 10
Контактный телефон
+7 4855 23-96-95 доб. 3
Факс
+7 4855 32-75-33
Адрес электронной почты
sla@vodarybinsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Маклаков Станислав Александрович
Место рассмотрения предложений
Рыбинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка топлива посредством заправки автомобилей на автозаправочных станциях
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.12.202116.12.2021 16:0016.12.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110911387Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка топлива посредством заправки автомобилей на автозаправочных станцияхРыбинск
Подведение итогов не позднее
16.12.2021 22:0016.12.2021 22:0016.12.2021 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110911387Подведение итогов не позднее Поставка топлива посредством заправки автомобилей на автозаправочных станцияхРыбинск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка топлива посредством заправки автомобилей на автозаправочных станциях
Начальная цена
1 033 590,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, УЛ ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 10,
152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, НАБ ВОЛЖСКАЯ, 10
19.20.21.135
19.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1500.00000
Кол-во: 10500.00000
Кол-во: 9000.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.