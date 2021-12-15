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    Главная / Торги / Поставка топлива посредством заправки автомобилей на автозаправочных станциях

    Поставка топлива посредством заправки автомобилей на автозаправочных станциях

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 08:0015.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110911387Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива посредством заправки автомобилей на автозаправочных станцияхРыбинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110911387

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка топлива посредством заправки автомобилей на автозаправочных станциях

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    07.12.2021 10:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, УЛ ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 10,

    Почтовый адрес

    152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, НАБ ВОЛЖСКАЯ, 10

    Контактный телефон

    +7 4855 23-96-95 доб. 3

    Факс

    +7 4855 32-75-33

    Адрес электронной почты

    sla@vodarybinsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Маклаков Станислав Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Рыбинск

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка топлива посредством заправки автомобилей на автозаправочных станциях

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    16.12.202116.12.2021 16:0016.12.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110911387Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка топлива посредством заправки автомобилей на автозаправочных станцияхРыбинск

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2021 22:0016.12.2021 22:0016.12.2021 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110911387Подведение итогов не позднее Поставка топлива посредством заправки автомобилей на автозаправочных станцияхРыбинск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 22:0016.12.2021 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110911387Подведение итогов не позднее Поставка топлива посредством заправки автомобилей на автозаправочных станцияхРыбинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка топлива посредством заправки автомобилей на автозаправочных станциях

    Начальная цена

    1 033 590,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, УЛ ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 10,

    152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, НАБ ВОЛЖСКАЯ, 10

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.135

    Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более 98 по исследовательскому методу экологического класса К5

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 1500.00000

    "Позиция 2"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 10500.00000

    "Позиция 3"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 9000.00000

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