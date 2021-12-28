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    Главная / Торги / Поставка проката из прочих цветных металлов (п. 325 ПЗ)

    Поставка проката из прочих цветных металлов (п. 325 ПЗ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2021 14:0028.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110911130Дата и время окончания срока приема заявок Поставка проката из прочих цветных металлов (п. 325 ПЗ)НоябрьскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    32110911130

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    100000127507

    Наименование закупки

    Поставка проката из прочих цветных металлов (п. 325 ПЗ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок (конкурентный)

    Дата публикации

    07.12.2021 09:30

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-98-72

    Адрес электронной почты

    Kishko.AL@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кишко Андрей Леонидович

    Место рассмотрения заявок

    Ноябрьск

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка проката из прочих цветных металлов (п. 325 ПЗ)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2021 14:00 GMT +328.12.2021 14:0028.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110911130Дата и время окончания срока приема заявок Поставка проката из прочих цветных металлов (п. 325 ПЗ)Ноябрьск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Поставка проката из прочих цветных металлов (п. 325 ПЗ)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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    Прием заявок:
    08.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 189 485
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
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