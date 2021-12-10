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    Главная / Торги / Реализация лома легированного габаритного 3Б-53

    Реализация лома легированного габаритного 3Б-53

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 17:0010.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112806Дата и время окончания срока приема заявок Реализация лома легированного габаритного 3Б-53КолпиноПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация лома легированного габаритного 3Б-53

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, Колпино, "Ижорский завод" д. б/н

    Номер извещения

    ГП112806

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Предмет договора

    Реализация лома легированного габаритного 3Б-53

    Начальная цена

    20000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    07-12-2021 09:56 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.12.2021 17:00

    Дата и время проведения

    13.12.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение__1_Заявка_на_участие__реализация_ТМЦ_.docx

    Извещение_о_проведении_торгов_Лом_3Б_53.docx

    ГП112806_Протокол_подведения_итогов.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Лом полученный в результате производственного процесса

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 126 47-06093 доб. 369

    Адрес электронной почты

    rtenders@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Баландина Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Контактное лицо продавца/инициатора

    ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова"

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rtenders@iz-kartex.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 126 47-06093 доб. 369

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно извещению

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно извещению

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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