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    Главная / Торги / Открытые маркетинговые исследования в электронной форме №226-2021МИ на поставку оборудования, инструментов и приспособлений для строительства и монтажа газопроводов

    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме №226-2021МИ на поставку оборудования, инструментов и приспособлений для строительства и монтажа газопроводов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 11:5915.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110911140Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования, инструментов и приспособлений для строительства и монтажа газопроводовБрянскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110911140

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    226-2021МИ

    Наименование закупки

    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме №226-2021МИ на поставку оборудования, инструментов и приспособлений для строительства и монтажа газопроводов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    07.12.2021 09:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_226_2021МИ.docx

    Протокол_226_2021МИ.pdf

    Приложение_к_Форме_1_ТП.xlsx

    Приложение_к_Форме_1___КП.docx

    Извещение..docx

    Приложение_3___Методика_оценки_заявок....docx

    Приложение_1___Проект_договора.docx

    Приложение_2___Техническая_часть.doc

    Документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК

    Юридический адрес

    241050, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54,

    Почтовый адрес

    241033, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54

    Контактный телефон

    +7 4832 58-99-31

    Факс

    +7 4832 58-99-31

    Адрес электронной почты

    OstashukIA@gro32.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Осташук Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования, инструментов и приспособлений для строительства и монтажа газопроводов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110911140Подведение итогов не позднее Поставка оборудования, инструментов и приспособлений для строительства и монтажа газопроводовБрянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования, инструментов и приспособлений для строительства и монтажа газопроводов

    Начальная цена

    3 008 484,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК

    Адрес местонахождения

    241050, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54,

    241033, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54

    Классификатор ОКПД2

    25.73.30.153

    Труборезы

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112491/name/61bb1520250fd8.63011902

    16.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112493/name/61bb152d4496c6.39027236

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 2"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 2.00000

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