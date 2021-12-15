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    Главная / Торги / поставка Кирпича: Кирпич керамический рядовой пустотелый КР-р-пу 1 НФ плотность 1,2, М 125 – 56850 шт. в Салехард

    поставка Кирпича: Кирпич керамический рядовой пустотелый КР-р-пу 1 НФ плотность 1,2, М 125 – 56850 шт. в Салехард

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 15:0015.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112795Дата и время окончания срока приема заявок поставка Кирпича: Кирпич керамический рядовой пустотелый КР-р-пу 1 НФ плотность 1,2, М 125 – 56850 шт.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112795

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    03/ОЗП

    Наименование закупки

    поставка Кирпича: Кирпич керамический рядовой пустотелый КР-р-пу 1 НФ плотность 1,2, М 125 – 56850 шт. в Салехард

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 09:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГРУППА ВИС (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
    Все закупки и тендеры ГРУППА ВИС (АО)

    Юридический адрес

    121096, Г МОСКВА, УЛ ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ, ДОМ 1, КОРПУС 1, ЭТАЖ/КОМН 3/22

    Почтовый адрес

    121096, Г МОСКВА, УЛ ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ, ДОМ 1, КОРПУС 1, ЭТАЖ/КОМН 3/22

    Контактный телефон

    +7 495 789-85-55

    Факс

    Адрес электронной почты

    nika@pfvis-msk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ефремова Вероника Не

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Кирпича: Кирпич керамический рядовой пустотелый КР-р-пу 1 НФ плотность 1,2, М 125 – 56850 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 15:00 GMT +315.12.2021 15:0015.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112795Дата и время окончания срока приема заявок поставка Кирпича: Кирпич керамический рядовой пустотелый КР-р-пу 1 НФ плотность 1,2, М 125 – 56850 шт.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112795Дата и время вскрытия заявок поставка Кирпича: Кирпич керамический рядовой пустотелый КР-р-пу 1 НФ плотность 1,2, М 125 – 56850 шт.Москва

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112795Подведение итогов не позднее поставка Кирпича: Кирпич керамический рядовой пустотелый КР-р-пу 1 НФ плотность 1,2, М 125 – 56850 шт.Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112795Подведение итогов не позднее поставка Кирпича: Кирпич керамический рядовой пустотелый КР-р-пу 1 НФ плотность 1,2, М 125 – 56850 шт.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Кирпича: Кирпич керамический рядовой пустотелый КР-р-пу 1 НФ плотность 1,2, М 125 – 56850 шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Салехард, пр. Молодежи, 7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата товара производится в порядке предварительной оплаты по счету Поставщика 100% стоимости планируемого к поставке товара.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ВИС СЕРВИС
    Все закупки и тендеры ВИС СЕРВИС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д.10, литера Б, помещение 1-Н

    188300, Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчина, ул. 7-й Армии, дом. 22, помещение 15

    Классификатор ОКПД2

    23.32

    Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    33_ОЗП_Извещение_Кирпич_керам_СХД.doc

    07.12.2021

    Торги__заявка_Кирпич.xlsx

    07.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кирпич керамический рядовой пустотелый КР-р-пу 1 НФ, плотность 1,2, М125"

    Кол-во: 56850

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