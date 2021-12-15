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    Главная / Торги / 89/2021/ОКОЭФ Отбор организации для поставки инвертора сварочного Kemppi-Minarc-EVO-180

    89/2021/ОКОЭФ Отбор организации для поставки инвертора сварочного Kemppi-Minarc-EVO-180

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 07:5915.12.2021 07:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110911118Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аппарата сварочного инверторногоЖигулевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110911118

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    89/2021/ОКОЭФ

    Наименование закупки

    89/2021/ОКОЭФ Отбор организации для поставки инвертора сварочного Kemppi-Minarc-EVO-180

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме

    Дата публикации

    07.12.2021 09:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_к_Форме_1___ЦП.xlsx

    Приложение_2___Техническая_часть.docx

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Извещение___89.2021.ОКОЭФ.doc

    Приложение_1___Проект_Договора.doc

    Документация__89.2021.ОКОЭФ.docx

    Итоговый_протокол_89_2021_ОКОЭФ_сварочный_аппарат_Минарк_на_площ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САМАРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САМАРА

    Юридический адрес

    445350, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г ЖИГУЛЕВСК, УЛ НИКИТИНСКАЯ, 1,

    Почтовый адрес

    445350, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г ЖИГУЛЕВСК, УЛ НИКИТИНСКАЯ, 1

    Контактный телефон

    +7 84862 7-00-44

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Furaseva.na@vogk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фурасьева Наталия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Жигулевск

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка аппарата сварочного инверторного

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 15:0016.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110911118Подведение итогов не позднее Поставка аппарата сварочного инверторногоЖигулевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аппарата сварочного инверторного

    Начальная цена

    509 637,32

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САМАРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САМАРА

    Адрес местонахождения

    445350, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г ЖИГУЛЕВСК, УЛ НИКИТИНСКАЯ, 1,

    445350, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г ЖИГУЛЕВСК, УЛ НИКИТИНСКАЯ, 1

    Классификатор ОКПД2

    27.90

    Оборудование электрическое прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112799/name/61bb2a817b66c7.07547018

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочего электрического оборудования"

    Кол-во: 7.00000

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