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Номер извещения
32110911194
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора поставки ГСМ (бензин АИ-92, АИ-95, ДТ через АЗС по Красноярскому краю по талонам
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
07.12.2021 09:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",
Почтовый адрес
660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А
Контактный телефон
+7 391 223-12-43
Факс
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Адрес электронной почты
o.katsyna@krasgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Катцына Оксана Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка гсм через АЗС по талонам
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2021 06:00 GMT +323.12.2021 06:0023.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110911194Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гсм через АЗС по талонамКрасноярск
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2021 06:00GMT +323.12.2021 06:0023.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110911194Дата и время вскрытия заявок Поставка гсм через АЗС по талонамКрасноярск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.12.202123.12.2021 06:0023.12.2021 06:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110911194Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка гсм через АЗС по талонамКрасноярск
Подведение итогов не позднее
23.12.2021 06:0023.12.2021 06:0023.12.2021 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110911194Подведение итогов не позднее Поставка гсм через АЗС по талонамКрасноярск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка гсм через АЗС по талонам
Начальная цена
25 354 640,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Приложением 3
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с приложением № 3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
Все закупки и тендеры АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
Адрес местонахождения
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",
660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А
19.20.21.120
46.71.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 106000.00000
Кол-во: 30000.00000
Кол-во: 300000.00000
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