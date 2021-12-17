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    Главная / Торги / Оказание услуг по страхованию арендованного имущества

    Оказание услуг по страхованию арендованного имущества

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 16:3017.12.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110911005Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по страхованию арендованного имуществаРостов-на-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110911005

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по страхованию арендованного имущества

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 09:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Пакет_документов.doc

    Протокол__632_от_20.12.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОДОКАНАЛ РОСТОВА-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Почтовый адрес

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Контактный телефон

    +7 863 282-50-50

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    i.suhorukov@rvdk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухоруков Иван Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-на-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по страхованию арендованного имущества

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 16:30 GMT +317.12.2021 16:3017.12.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110911005Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по страхованию арендованного имуществаРостов-на-Дону

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 16:3017.12.2021 16:3017.12.2021 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110911005Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по страхованию арендованного имуществаРостов-на-Дону

    Подведение итогов не позднее

    20.12.2021 14:0020.12.2021 14:0020.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110911005Подведение итогов не позднее Оказание услуг по страхованию арендованного имуществаРостов-на-Дону

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 14:0020.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110911005Подведение итогов не позднее Оказание услуг по страхованию арендованного имуществаРостов-на-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по страхованию арендованного имущества

    Начальная цена

    2 623 651,39

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в Приложением №1 к информационной карте запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Ростов-на-Дону, г. БатайскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в информационной карте запроса предложений
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОДОКАНАЛ РОСТОВА-НА-ДОНУ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Классификатор ОКПД2

    65.12.49.000

    Услуги по страхованию имущества от прочих повреждений

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12

    Страхование, кроме страхования жизни

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1124894/name/61caffe5853d13.88622867

    28.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по страхованию арендованного имущества"

    Кол-во:

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