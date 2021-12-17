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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110911005
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по страхованию арендованного имущества
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.12.2021 09:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293
Почтовый адрес
344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293
Контактный телефон
+7 863 282-50-50
Факс
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Адрес электронной почты
i.suhorukov@rvdk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухоруков Иван Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по страхованию арендованного имущества
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 16:30 GMT +317.12.2021 16:3017.12.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110911005Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по страхованию арендованного имуществаРостов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2021 16:3017.12.2021 16:3017.12.2021 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110911005Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по страхованию арендованного имуществаРостов-на-Дону
Подведение итогов не позднее
20.12.2021 14:0020.12.2021 14:0020.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110911005Подведение итогов не позднее Оказание услуг по страхованию арендованного имуществаРостов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по страхованию арендованного имущества
Начальная цена
2 623 651,39
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в Приложением №1 к информационной карте запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Ростов-на-Дону, г. БатайскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293
65.12.49.000
65.12
Документация лота
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