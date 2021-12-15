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    Главная / Торги / Открытые маркетинговые исследования в электронной форме №227-2021МИ на поставку аппаратов сварочных

    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме №227-2021МИ на поставку аппаратов сварочных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 11:5915.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110911147Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аппаратов сварочныхБрянскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110911147

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    227-2021МИ

    Наименование закупки

    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме №227-2021МИ на поставку аппаратов сварочных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    07.12.2021 09:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_к_Форме_1_ТП.xlsx

    Приложение_к_Форме_1___КП.docx

    Приложение_3___Методика_оценки_заявок....docx

    Приложение_1___Проект_договора.docx

    Извещение..docx

    Приложение_2___Техническая_часть.doc

    Документация.docx

    Протокол_227_2021МИ.docx

    Протокол_227_2021МИ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК

    Юридический адрес

    241050, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54,

    Почтовый адрес

    241033, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54

    Контактный телефон

    +7 4832 58-99-31

    Факс

    +7 4832 58-99-31

    Адрес электронной почты

    OstashukIA@gro32.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Осташук Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка аппаратов сварочных

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 23:5916.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110911147Подведение итогов не позднее Поставка аппаратов сварочныхБрянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аппаратов сварочных

    Начальная цена

    2 160 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК

    Адрес местонахождения

    241050, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54,

    241033, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54

    Классификатор ОКПД2

    27.90.31

    Машины электрические и аппараты для пайки мягким и твердым припоем или сварки; электрические машины и аппараты для газотермического напыления металлов или спеченных карбидов металла

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112515/name/61bb16d5caa1f7.48670560

    16.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112519/name/61bb16dd40bb06.38950553

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочего электрического оборудования"

    Кол-во: 6.00000

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