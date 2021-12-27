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    Главная / Торги / 212-ЗЦ-2021_УСС_Поставка теплообменных секций аппарата воздушного охлаждения масла производства ООО "ГАЗХОЛОДТЕХНИКА"

    212-ЗЦ-2021_УСС_Поставка теплообменных секций аппарата воздушного охлаждения масла производства ООО "ГАЗХОЛОДТЕХНИКА"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.12.2021 21:0027.12.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112792Дата и время окончания срока приема заявок Поставка теплообменных секций аппарата воздушного охлаждения масла производства ООО "ГАЗХОЛОДТЕХНИКА"Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112792

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    212-ЗЦ-2021_УСС

    Наименование закупки

    212-ЗЦ-2021_УСС_Поставка теплообменных секций аппарата воздушного охлаждения масла производства ООО "ГАЗХОЛОДТЕХНИКА"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 09:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Письмо____035_07596_01_11_от_07.12.20.21_О_предоставлении_ТКП.PDF

    Приложения_к_письму.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Арктическая газовая компания
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 3-50-00 доб. 3387

    Факс

    +7 34949 3-50-10

    Адрес электронной почты

    Olga.Goloborodova@jsc-arcticgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Голобородова Ольга Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка теплообменных секций аппарата воздушного охлаждения масла производства ООО "ГАЗХОЛОДТЕХНИКА"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.12.2021 21:00 GMT +327.12.2021 21:0027.12.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112792Дата и время окончания срока приема заявок Поставка теплообменных секций аппарата воздушного охлаждения масла производства ООО "ГАЗХОЛОДТЕХНИКА"Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    27.12.2021 21:0027.12.2021 21:0027.12.2021 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112792Дата и время вскрытия заявок Поставка теплообменных секций аппарата воздушного охлаждения масла производства ООО "ГАЗХОЛОДТЕХНИКА"Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2022 21:0028.02.2022 21:0028.02.2022 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112792Подведение итогов не позднее Поставка теплообменных секций аппарата воздушного охлаждения масла производства ООО "ГАЗХОЛОДТЕХНИКА"Новый Уренгой

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.02.202228.02.2022 21:0028.02.2022 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112792Подведение итогов не позднее Поставка теплообменных секций аппарата воздушного охлаждения масла производства ООО "ГАЗХОЛОДТЕХНИКА"Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка теплообменных секций аппарата воздушного охлаждения масла производства ООО "ГАЗХОЛОДТЕХНИКА"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Арктическая газовая компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АРКТИКГАЗ
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    06

    Нефть и газ природный

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "теплообменные секции"

    Кол-во:

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