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Номер извещения
ГП112792
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
212-ЗЦ-2021_УСС_Поставка теплообменных секций аппарата воздушного охлаждения масла производства ООО "ГАЗХОЛОДТЕХНИКА"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.12.2021 09:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 3-50-00 доб. 3387
Факс
+7 34949 3-50-10
Адрес электронной почты
Olga.Goloborodova@jsc-arcticgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Голобородова Ольга Викторовна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Поставка теплообменных секций аппарата воздушного охлаждения масла производства ООО "ГАЗХОЛОДТЕХНИКА"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.12.2021 21:00 GMT +327.12.2021 21:0027.12.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112792Дата и время окончания срока приема заявок Поставка теплообменных секций аппарата воздушного охлаждения масла производства ООО "ГАЗХОЛОДТЕХНИКА"Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
27.12.2021 21:0027.12.2021 21:0027.12.2021 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112792Дата и время вскрытия заявок Поставка теплообменных секций аппарата воздушного охлаждения масла производства ООО "ГАЗХОЛОДТЕХНИКА"Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
28.02.2022 21:0028.02.2022 21:0028.02.2022 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112792Подведение итогов не позднее Поставка теплообменных секций аппарата воздушного охлаждения масла производства ООО "ГАЗХОЛОДТЕХНИКА"Новый Уренгой
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка теплообменных секций аппарата воздушного охлаждения масла производства ООО "ГАЗХОЛОДТЕХНИКА"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АРКТИКГАЗ
Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
06
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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