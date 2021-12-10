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    Главная / Торги / Закупка датчиков избыточного давления

    Закупка датчиков избыточного давления

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010149Дата и время окончания срока приема заявок Закупка датчиков избыточного давленияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010149

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка датчиков избыточного давления

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.12.2021 08:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    03_Договор.zip

    01_Письмо_руководителю_организации.pdf

    02_Анонс_Isource.docx

    Форма_ТКП.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 721

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    d.nikitin@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никитин Денис Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка датчиков избыточного давления

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 10:00 GMT +310.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010149Дата и время окончания срока приема заявок Закупка датчиков избыточного давленияМосква

    Подведение итогов не позднее

    17.01.2022 12:0017.01.2022 12:0017.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010149Подведение итогов не позднее Закупка датчиков избыточного давленияМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 12:0017.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010149Подведение итогов не позднее Закупка датчиков избыточного давленияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка датчиков избыточного давления

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, г. Новый Уренгой, улица Северная Магистраль, база ООО «Мегатранс»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 30 календарных дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    26.51.5

    Приборы для контроля прочих физических величин

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Интеллектуальный датчик избыточного давления. Предел допускаемой основной погрешности ±0,2 % Верхний предел измерения 10,0 МПа Технологическое соединение - М20х1,5 наружная резьба. Материал разделительной мембраны и деталей, контактирующих с рабочей средой - нержавеющая сталь 316. Заполняющая жидкость - кремнийорганическая. Выходной сигнал - 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART Встроенный ЖКИ с клавиатурой. Сертификация взрывобезопасности - 1ЕхdIIСТ6. Монтажный кронштейн с креплением на плоской поверхности. (материал - углеродистая сталь с покрытием). Средний срок службы датчика 30 лет. Кабельный ввод для бронированного кабеля -диаметр брони 12,5-20,9 мм. В комплекте с 2-вентильным клапанным блоком М20х1,5, с возможностью подключения метрологического оборудования, рабочий диапазон температур от -55 до +80 С."

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Интеллектуальный датчик избыточного давления. Предел допускаемой основной погрешности ±0,2 % Верхний предел измерения 10,0 МПа Технологическое соединение - М20х1,5 наружная резьба. Материал разделительной мембраны и деталей, контактирующих с рабочей средой - нержавеющая сталь 316. Заполняющая жидкость - кремнийорганическая. Выходной сигнал - 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART Встроенный ЖКИ с клавиатурой. Сертификация взрывобезопасности - 1ЕхdIIСТ6. Монтажный кронштейн с креплением на плоской поверхности. (материал - углеродистая сталь с покрытием). Средний срок службы датчика 30 лет. Кабельный ввод для бронированного кабеля -диаметр брони 12,5-20,9 мм. В комплекте с 2-вентильным клапанным блоком М20х1,5, с возможностью подключения метрологического оборудования, рабочий диапазон температур от -55 до +80 С."

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Интеллектуальный датчик избыточного давления. Предел допускаемой основной погрешности ±0,2 % Верхний предел измерения 10,0 МПа Технологическое соединение - М20х1,5 наружная резьба. Материал разделительной мембраны и деталей, контактирующих с рабочей средой - нержавеющая сталь 316. Заполняющая жидкость - кремнийорганическая. Выходной сигнал - 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART Встроенный ЖКИ с клавиатурой. Сертификация взрывобезопасности - 1ЕхdIIСТ6. Монтажный кронштейн с креплением на плоской поверхности. (материал - углеродистая сталь с покрытием). Средний срок службы датчика 30 лет. Кабельный ввод для бронированного кабеля -диаметр брони 12,5-20,9 мм. В комплекте с 2-вентильным клапанным блоком М20х1,5, с возможностью подключения метрологического оборудования, рабочий диапазон температур от -55 до +80 С."

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Интеллектуальный датчик избыточного давления. Предел допускаемой основной погрешности ±0,2 % Верхний предел измерения 10,0 МПа Технологическое соединение - М20х1,5 наружная резьба. Материал разделительной мембраны и деталей, контактирующих с рабочей средой - нержавеющая сталь 316. Заполняющая жидкость - кремнийорганическая. Выходной сигнал - 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART Встроенный ЖКИ с клавиатурой. Сертификация взрывобезопасности - 1ЕхdIIСТ6. Монтажный кронштейн с креплением на плоской поверхности. (материал - углеродистая сталь с покрытием). Средний срок службы датчика 30 лет. Кабельный ввод для бронированного кабеля -диаметр брони 12,5-20,9 мм. В комплекте с 2-вентильным клапанным блоком М20х1,5, с возможностью подключения метрологического оборудования, рабочий диапазон температур от -55 до +80 С."

    Кол-во: 3

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    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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