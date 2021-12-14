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    Главная / Торги / Листовой прокат, Фасонный прокат

    Листовой прокат, Фасонный прокат

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 11:0014.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010150Дата и время окончания срока приема заявок Листовой прокат, Фасонный прокатЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010150

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1080

    Наименование закупки

    Листовой прокат, Фасонный прокат

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.12.2021 08:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    АП010150_Протокол_подведения_итогов.pdf

    Приложение №1_Заявка на участие.docx

    ДОГОВОР поставки типовой рамочный (февраль 2021).docx

    Приложение №3_Справка об опыте работы.docx

    Приложение №4 Свидетельство изготовителя.docx

    Извещение на проведение закупки.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-67-94

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Куликова Юлия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Листовой прокат, Фасонный прокат

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 11:00 GMT +314.12.2021 11:0014.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010150Дата и время окончания срока приема заявок Листовой прокат, Фасонный прокатЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2021 13:0031.12.2021 13:0031.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010150Подведение итогов не позднее Листовой прокат, Фасонный прокатЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202131.12.2021 13:0031.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010150Подведение итогов не позднее Листовой прокат, Фасонный прокатЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Листовой прокат, Фасонный прокат

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1138961/name/61ee46a537cd09.69309542

    24.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ШВЕЛЛЕР; СТ3СП5; ГОСТ 380-2005; 20П; ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 74182.613

    "Позиция 2"

    "БАЛКА ДВУТАВ.ШИРОКОП; 09Г2С-2; ГОСТ 19281-2014; 40К1; ГОСТ 26020-83"

    Кол-во: 17.6

    "Позиция 3"

    "БАЛКА ДВУТАВР.; Ст3пс2; ГОСТ 380-2005; 20; ГОСТ 8239-89"

    Кол-во: 216

    "Позиция 4"

    "ДВУТАВР ШИРОКОП; 345-09Г2С-12-св; ГОСТ 19281-89; 45М; ГОСТ 19425-74"

    Кол-во: 12622.33

    "Позиция 5"

    "ДВУТАВР; 295-09Г2С-12; ГОСТ 19281-2014; 24М-В; ГОСТ 19425-74"

    Кол-во: 281.739

    "Позиция 6"

    "ДВУТАВР; 295-09Г2С-12; ГОСТ 19281-2014; 36М-В; ГОСТ 19425-74"

    Кол-во: 7365.659

    "Позиция 7"

    "ДВУТАВР; 345-09Г2С-13-ГС; ГОСТ 19281-2014; 35Ш2; ГОСТ Р 57837-2017"

    Кол-во: 11746.896

    "Позиция 8"

    "ДВУТАВР; 345-09Г2С-13-ГС; ГОСТ 19281-2014; 60Б2; ГОСТ Р 57837-2017"

    Кол-во: 19226.226

    "Позиция 9"

    "ДВУТАВР; С255; ГОСТ 27772-2015; 30Б2; ГОСТ Р 57837-2017"

    Кол-во: 695.42

    "Позиция 10"

    "ДВУТАВР; СТ3СП5-гс; ГОСТ 535-2005; 20Б1; ГОСТ Р 57837-2017"

    Кол-во: 4155.717

    "Позиция 11"

    "ДВУТАВР; СТ3СП5-гс; ГОСТ 535-2005; 45Б2; ГОСТ Р 57837-2017"

    Кол-во: 6962.24

    "Позиция 12"

    "ЛИСТ; К270В 6-II-08ПС-св; ГОСТ 16523-97; 1; ГОСТ 19904-90"

    Кол-во: 237.522

    "Позиция 13"

    "ЛИСТ; К270В 6-II-08ПС-св; ГОСТ 16523-97; 1; ГОСТ 19904-90"

    Кол-во: 159.429

    "Позиция 14"

    "ЛИСТ; К270В 6-II-Г-08ПС-св; ГОСТ 16523-97; 0,5; ГОСТ 19904-90"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 15"

    "ЛИСТ; ОН-МТ-1; ГОСТ 14918-80; 0,55х1000х2000; ГОСТ 19904-90"

    Кол-во: 3020

    "Позиция 16"

    "ЛИСТ; С255; ГОСТ 27772-2015; 1"

    Кол-во: 350.8

    "Позиция 17"

    "ПРОФИЛЬ ЗАМК.КВАДР.; 345-09Г2С-15-св; ГОСТ 19281-2014; 100х100х5; ГОСТ 30245-2012"

    Кол-во: 1093.708

    "Позиция 18"

    "ПРОФИЛЬ ЗАМКНУТЫЙ; 09Г2С-13; ГОСТ 19281-2014; 100Х100Х5; ГОСТ 30245-2012"

    Кол-во: 1077.676

    "Позиция 19"

    "ПРОФИЛЬ ЗАМКНУТЫЙ; 345-09Г2С-12-св; ГОСТ 19281-2014; 100х100х8; ГОСТ 30245-2012"

    Кол-во: 192.471

    "Позиция 20"

    "ПРОФИЛЬ; 325-09Г2С-12-св; ГОСТ 19281-2014; 80х80х5; ГОСТ 30245-2012"

    Кол-во: 609.358

    "Позиция 21"

    "ПРОФЛИСТ; С8; оцинкованный; 0,45х2500х3000; RAL5002 ультрамарин"

    Кол-во: 0.57

    "Позиция 22"

    "РЕЛЬС КРАНОВЫЙ; К76Ф; ГОСТ Р 51685-2013; 120-В; ГОСТ Р 53866-2010"

    Кол-во: 1137.644

    "Позиция 23"

    "РЕЛЬСЫ Ж.Д.УЗК.; ПТ70сп; Р-18; ГОСТ 6368-82"

    Кол-во: 811.1

    "Позиция 24"

    "УГОЛОК НР. С/С; Ст3пс2-св; ГОСТ 11474-76; В 90Х70Х4-Б; ГОСТ 19772-93"

    Кол-во: 3872.301

    "Позиция 25"

    "УГОЛОК НР. К/С; Ст3пс2; ГОСТ 535-2005; В-125Х80Х8; ГОСТ 8510-86"

    Кол-во: 127.488

    "Позиция 26"

    "УГОЛОК НР. К/С; Ст3пс2-св; ГОСТ 535-2005; В-75х50х6; ГОСТ 8510-86"

    Кол-во: 921.995

    "Позиция 27"

    "УГОЛОК НР. К/С; Ст3пс2-св; ГОСТ 535-2005; В-90х56х6; ГОСТ 8510-86"

    Кол-во: 403.31

    "Позиция 28"

    "УГОЛОК НР. К/С; СТ3СП5; ГОСТ 535-2005; 90Х56Х6; ГОСТ 8510-86"

    Кол-во: 236.031

    "Позиция 29"

    "УГОЛОК НР. К/С; СТ3СП5-св; ГОСТ 535-2005; 100х63х8-В; ГОСТ 8510-86"

    Кол-во: 67.132

    "Позиция 30"

    "УГОЛОК НР. К/С; СТ3СП5-св; ГОСТ 535-2005; 125Х80Х8-В; ГОСТ 8510-86"

    Кол-во: 531.661

    "Позиция 31"

    "УГОЛОК НР. К/С; СТ3СП5-св; ГОСТ 535-2005; 160х100х10-В; ГОСТ 8510-86"

    Кол-во: 560.178

    "Позиция 32"

    "УГОЛОК НР. К/С; СТ3СП5-св; ГОСТ 535-2005; 75Х50Х5-В; ГОСТ 8510-86"

    Кол-во: 78.272

    "Позиция 33"

    "УГОЛОК НР. К/С; СТ3СП5-св; ГОСТ 535-2005; 75х50х6-В; ГОСТ 8510-86"

    Кол-во: 1543.695

    "Позиция 34"

    "УГОЛОК НР. С/С; СТ3СП5-св; ГОСТ 535-2005; 45х28х4-В; ГОСТ 8510-86"

    Кол-во: 2.995

    "Позиция 35"

    "УГОЛОК Р. К/С; 09Г2С-12; ГОСТ 19281-89; В-200х200х16; ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 605.94

    "Позиция 36"

    "УГОЛОК Р. К/С; 09Г2С-12-св; ГОСТ 19281-89; В-140х140х10; ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 59.532

    "Позиция 37"

    "УГОЛОК Р. К/С; 345-09Г2С-12-св; ГОСТ 19281-89; В-100х100х10; ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 1763.941

    "Позиция 38"

    "УГОЛОК Р. К/С; 345-09Г2С-12-св; ГОСТ 19281-89; В-50х50х5; ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 1478.2

    "Позиция 39"

    "УГОЛОК Р. К/С; 345-09Г2С-12-св; ГОСТ 19281-89; В-63х63х6; ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 264.56

    "Позиция 40"

    "УГОЛОК Р. К/С; 345-09Г2С-12-св; ГОСТ 19281-89; В-90х90х8; ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 139.536

    "Позиция 41"

    "УГОЛОК Р. К/С; Ст3пс2-св; ГОСТ 535-2005; В-50x50x5; ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 3197.039

    "Позиция 42"

    "УГОЛОК Р. К/С; Ст3пс2-св; ГОСТ 535-2005; В-63x63x6; ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 4680.025

    "Позиция 43"

    "УГОЛОК Р. К/С; Ст3пс2-св; ГОСТ 535-2005; В-75x75x8; ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 442.611

    "Позиция 44"

    "УГОЛОК Р. К/С; СТ3ПС5; ГОСТ 380-2005; 100Х100Х10; ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 82.844

    "Позиция 45"

    "УГОЛОК Р. К/С; СТ3СП5; ГОСТ 535-2005; В-200x200x16; ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 768.84

    "Позиция 46"

    "УГОЛОК Р. К/С; СТ3СП5-св; ГОСТ 535-2005; В-100x100x10; ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 8567.16

    "Позиция 47"

    "УГОЛОК Р. К/С; СТ3СП5-св; ГОСТ 535-2005; В-125x125x10; ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 694.919

    "Позиция 48"

    "УГОЛОК Р. К/С; СТ3СП5-св; ГОСТ 535-2005; В-160x160x10; ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 656.94

    "Позиция 49"

    "УГОЛОК Р. К/С; СТ3СП5-св; ГОСТ 535-2005; В-50x50x5; ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 2023.615

    "Позиция 50"

    "УГОЛОК Р. К/С; СТ3СП5-св; ГОСТ 535-2005; В-90x90x8; ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 174.2

    "Позиция 51"

    "УГОЛОК Р. М/С; СТ3СП5-св; ГОСТ 535-2005; В-25x25x4; ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 860.628

    "Позиция 52"

    "УГОЛОК Р. С/С; Ст3пс2-св; ГОСТ 535-2005; В-35x35x4; ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 1184.305

    "Позиция 53"

    "УГОЛОК Р. С/С; СТ3СП5-св; ГОСТ 535-2005; В-45x45x5; ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 393.562

    "Позиция 54"

    "УГОЛОК Р. Х/ГНУТЫЙ; Ст3пс; ГОСТ 380-2005; 50Х50Х4; ГОСТ 19771-93"

    Кол-во: 41.697

    "Позиция 55"

    "УГОЛОК Р.К/С; 325-09Г2С-12-св; ГОСТ 19281-2014; 75х75х5-В; ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 977.046

    "Позиция 56"

    "УГОЛОК РАВНОБОКИЙ; СТ3ПС5; ГОСТ 11474-76; В-50Х50Х3-Б; ГОСТ 19771-93"

    Кол-во: 1287.33

    "Позиция 57"

    "УГОЛОК; Ст3пс2-св; ГОСТ 535-2005; 50x50x5; ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 914.573

    "Позиция 58"

    "УГОЛОК; СТ3ПС5; ГОСТ 380-2005; 50Х50Х4; ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 338.65

    "Позиция 59"

    "УГОЛОК; СТ3ПС5; ГОСТ 380-2005; 90Х90Х6; ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 86.142

    "Позиция 60"

    "УГОЛОК; СТ3СП5-св; ГОСТ 535-2005; В-40x40x4; ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 183.296

    "Позиция 61"

    "ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ; СТ3СП5; ГОСТ 11474-76; 160Х60Х5; ГОСТ 8278-83"

    Кол-во: 1017.517

    "Позиция 62"

    "ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ; СТ3СП5-св; ГОСТ 11474-76; 160Х60Х6-В; ГОСТ 8278-83"

    Кол-во: 37.052

    "Позиция 63"

    "ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ; СТ3СП5-св; ГОСТ 11474-76; Б 100Х50Х5-В; ГОСТ 8278-83"

    Кол-во: 136.331

    "Позиция 64"

    "ШВЕЛЛЕР Х.ГНУТЫЙ; 09Г2С; ГОСТ 11474-76; 300Х80Х6; ГОСТ 8278-83"

    Кол-во: 20696.534

    "Позиция 65"

    "ШВЕЛЛЕР; 09Г2С; ГОСТ 19281-2014; 6,5; ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 6.23

    "Позиция 66"

    "ШВЕЛЛЕР; 09Г2С-12; ГОСТ 19281-2014; 22У; ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 43.488

    "Позиция 67"

    "ШВЕЛЛЕР; 09Г2С-12-св; ГОСТ 19281-2014; 20У; ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 121.698

    "Позиция 68"

    "ШВЕЛЛЕР; 345-09Г2С-12-св; ГОСТ 19281-2014; 30П; ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 641.596

    "Позиция 69"

    "ШВЕЛЛЕР; 345-09Г2С-12-св; ГОСТ 19281-2014; В 12У; ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 250.354

    "Позиция 70"

    "ШВЕЛЛЕР; 345-09Г2С-12-св; ГОСТ 19281-2014; В 18У; ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 478.804

    "Позиция 71"

    "ШВЕЛЛЕР; 345-09Г2С-12-св; ГОСТ 19281-2014; В 20У; ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 2327.473

    "Позиция 72"

    "ШВЕЛЛЕР; 345-09Г2С-12-св; ГОСТ 19281-2014; В 27У; ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 469.206

    "Позиция 73"

    "ШВЕЛЛЕР; 345-09Г2С-14-св; ГОСТ 19281-2014; 10П; ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 186.633

    "Позиция 74"

    "ШВЕЛЛЕР; 345-09Г2С-14-св; ГОСТ 19281-2014; 16П; ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 609.624

    "Позиция 75"

    "ШВЕЛЛЕР; Ст3пс2; ГОСТ 535-2005; 12; ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 1861.22

    "Позиция 76"

    "ШВЕЛЛЕР; Ст3пс2-св; ГОСТ 11474-76; В 100х50х5-Б; ГОСТ 8278-83"

    Кол-во: 24531.377

    "Позиция 77"

    "ШВЕЛЛЕР; Ст3пс2-св; ГОСТ 11474-76; В 120х60х4-Б; ГОСТ 8278-83"

    Кол-во: 24848.41

    "Позиция 78"

    "ШВЕЛЛЕР; Ст3пс2-св; ГОСТ 11474-76; В 160х80х4-Б; ГОСТ 8278-83"

    Кол-во: 5796.844

    "Позиция 79"

    "ШВЕЛЛЕР; Ст3пс2-св; ГОСТ 11474-76; В 250х60х4-Б; ГОСТ 8278-83"

    Кол-во: 10922.184

    "Позиция 80"

    "ШВЕЛЛЕР; Ст3пс2-св; ГОСТ 11474-76; В 80х60х4-Б; ГОСТ 8278-83"

    Кол-во: 2016.806

    "Позиция 81"

    "ШВЕЛЛЕР; Ст3пс2-св; ГОСТ 11474-76; В 80х60х6-Б; ГОСТ 8278-83"

    Кол-во: 1457.904

    "Позиция 82"

    "ШВЕЛЛЕР; Ст3пс2-св; ГОСТ 535-2005; 10П-В; ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 966.788

    "Позиция 83"

    "ШВЕЛЛЕР; Ст3пс2-св; ГОСТ 535-2005; 16П-В; ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 608.097

    "Позиция 84"

    "ШВЕЛЛЕР; Ст3пс2-св; ГОСТ 535-2005; 20У-В; ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 14219.493

    "Позиция 85"

    "ШВЕЛЛЕР; Ст3пс2-св; ГОСТ 535-2005; 40У-В; ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 13693.936

    "Позиция 86"

    "ШВЕЛЛЕР; СТ3ПС5; ГОСТ 380-2005; 24П; ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 241.29

    "Позиция 87"

    "ШВЕЛЛЕР; СТ3СП; ГОСТ 380-2005; 20У; ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 3675.96

    "Позиция 88"

    "ШВЕЛЛЕР; СТ3СП5; ГОСТ 380-2005; 16У; ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 6654.994

    "Позиция 89"

    "ШВЕЛЛЕР; СТ3СП5; ГОСТ 380-2005; 24У; ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 388.13

    "Позиция 90"

    "ШВЕЛЛЕР; СТ3СП5; ГОСТ 380-2005; 6,5У; ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 1204.641

    "Позиция 91"

    "ШВЕЛЛЕР; СТ3СП5; ГОСТ 380-2005; 8П; ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 665.356

    "Позиция 92"

    "ШВЕЛЛЕР; СТ3СП5; ГОСТ 535-2005; 5П; ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 484.659

    "Позиция 93"

    "ШВЕЛЛЕР; СТ3СП5-св; ГОСТ 380-2005; 10П; ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 8783.489

    "Позиция 94"

    "ШВЕЛЛЕР; СТ3СП5-св; ГОСТ 380-2005; 14П; ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 554.416

    "Позиция 95"

    "ШВЕЛЛЕР; СТ3СП5-св; ГОСТ 380-2005; 16П; ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 9822.629

    "Позиция 96"

    "ШВЕЛЛЕР; СТ3СП5-св; ГОСТ 380-2005; 27У; ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 23520.415

    "Позиция 97"

    "ШВЕЛЛЕР; СТ3СП5-св; ГОСТ 535-2005; 8У; ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 591.547

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    Регион:
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    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 11:07
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
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