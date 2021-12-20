Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка инструмента для объекта «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ» для ООО «ГСП-2»

    Поставка инструмента для объекта «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ» для ООО «ГСП-2»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010148Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента для объекта «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ» для ООО «ГСП-2»Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010148

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка инструмента для объекта «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ» для ООО «ГСП-2»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.12.2021 08:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    АП010148_second_parts_protocol_ЭТП.pdf

    Приложение №4 Типовой договор.zip

    КД_на_поставку_инструмента.docx

    Приложение №1 Техническое задание.pdf

    Форма 1.1. Коммерческое предложение.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГСП-2
    Все закупки и тендеры ГСП-2

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, д. 3, к. 3, литер Б, эт/ком 11/14

    Почтовый адрес

    199178, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 18 линия В.О., 29, литер И

    Контактный телефон

    +7 921 583-28-07

    Факс

    Адрес электронной почты

    yapple@inbox.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Якимова Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инструмента для объекта «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ» для ООО «ГСП-2»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 10:00 GMT +320.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010148Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента для объекта «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ» для ООО «ГСП-2»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    20.01.2022 23:0020.01.2022 23:0020.01.2022 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010148Подведение итогов не позднее Поставка инструмента для объекта «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ» для ООО «ГСП-2»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    20.01.202220.01.2022 23:0020.01.2022 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010148Подведение итогов не позднее Поставка инструмента для объекта «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ» для ООО «ГСП-2»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента для объекта «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ» для ООО «ГСП-2»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГСП-2
    Все закупки и тендеры ГСП-2

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, д. 3, к. 3, литер Б, эт/ком 11/14

    199178, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 18 линия В.О., 29, литер И

    Классификатор ОКПД2

    32.91.19.110

    Щетки технические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1139736/name/61eefa83179184.78557323

    24.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка инструмента для объекта «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ» для ООО «ГСП-2»"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Попозиционная № ГП202148
    выполнение работ по ремонту модельного центра CMS NC-P.F.13-ТИСИ инв.№16002 и деревообрабатывающего станка CMS POSEIDON инв.№120155.
    выполнение работ по ремонту модельного центра CMS NC-P.F.13-ТИСИ инв.№16002 и...
    595106
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014550
    Поставка радиаторов для объекта «Харасавэйское ГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка радиаторов для объекта «Харасавэйское ГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    595115
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014548
    Поставка бурового инструмента (Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка бурового инструмента (Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского...
    595111
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Попозиционная № ГП225885
    Оказание услуг по сбору, транспортировке и обезвреживанию производственных отходов
    Оказание услуг по сбору, транспортировке и обезвреживанию производственных отходов
    592729
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    АРКТИК СПГ 2
    Запрос предложений № ГП202145
    Поставка лабораторного оборудования, комплектующих, химии и инструмента
    Поставка лабораторного оборудования, комплектующих, химии и инструмента
    595103
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП014547
    178/МС - Транспортировка строительного материала и оборудования из г. Санкт-Петербурга в г. Мурманск и в обратном направлении для нужд ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (3.2/11-22/2)
    178/МС - Транспортировка строительного материала и оборудования из г. Санкт-Петербурга в г....
    595109
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 840 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Запрос цен (за единицу) № 32211091067
    Поставка мяса говядины (четвертины, охлажденное 1 категории) для филиала ПАО «РКК «Энергия» - санатория «Крепость»
    Поставка мяса говядины (четвертины, охлажденное 1 категории) для филиала ПАО «РКК «Энергия» -...
    594999
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос цен (за единицу)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    795 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Запрос цен (за единицу) № 32211091097
    Поставка овощей свежих для филиала ПАО «РКК «Энергия» - санатория «Крепость»
    Поставка овощей свежих для филиала ПАО «РКК «Энергия» - санатория «Крепость»
    595042
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос цен (за единицу)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    708 350
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить