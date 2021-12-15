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Номер извещения
ГП112790
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Лампа led 20 вт E 27 20 шт. ЛАМПА СВЕТОД. OSRAM E27 9.5 DN ВТ 6500К 270ШТ ЛАМПА 220Х300 Е-40 M315010209 ГОСТ 5009-02, ГОСТ 13344-79 ШТ 20.000 ЛАМПА 220Х93Вт Е-27 M315010151 ГОСТ 5009-02, ГОСТ 13344-79 ШТ 100.000 ЛАМПА L36/640 M315017110 ГОСТ 5009-02, ГОСТ 13344-79 ШТ 30.000 ЛАМПА TL-D 18W/33-640 PHILIPS M315010708 ГОСТ 1132-77 ШТ 150.000 ЛАМПА ДРЛ 250 M315011203 ГОСТ 6678-72 ШТ 105.000 ЛАМПА ДРЛ 400 M315011305 ГОСТ 6678-72 ШТ 12.000 ЛАМПА ДРЛ 700 M315001200 ГОСТ 6678-72 ШТ 25.000 ЛАМПА ЛБ-18 M315011807 ШТ 50.000 ЛАМПА МО12-60 M315010144 ГОСТ 1132-77 ШТ 30.000 ЛАМПА СВЕТОД.VARTON LED 36ВТ E27 12ВАТТ M315013734 ГОСТ 6678-72 ШТ 14.000 ЛАМПА ЭН/СБЕР 65W Е27 M315010153 ГОСТ 1132-77 ШТ 50.000
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.12.2021 08:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Контактный телефон
+7 3439 39-54-72
Факс
--
Адрес электронной почты
StulovaNV@kumw.ru
Ф.И.О. контактного лица
Cтулова Наталья Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Закупки и тендеры
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Лампа ДРЛ 700 175 шт ЛАМПА СВЕТОД. PHILIPS LED A60-13W-830-E27 200ШТ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 07:00 GMT +315.12.2021 07:0015.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112790Дата и время окончания срока приема заявок Лампа ДРЛ 700 175 шт ЛАМПА СВЕТОД. PHILIPS LED A60-13W-830-E27 200ШТСвердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2021 07:0015.12.2021 07:0015.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112790Дата и время вскрытия заявок Лампа ДРЛ 700 175 шт ЛАМПА СВЕТОД. PHILIPS LED A60-13W-830-E27 200ШТСвердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Подведение итогов не позднее
15.12.2021 07:0015.12.2021 07:0015.12.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112790Подведение итогов не позднее Лампа ДРЛ 700 175 шт ЛАМПА СВЕТОД. PHILIPS LED A60-13W-830-E27 200ШТСвердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лампа ДРЛ 700 175 шт ЛАМПА СВЕТОД. PHILIPS LED A60-13W-830-E27 200ШТ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 175
Кол-во: 200
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