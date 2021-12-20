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    Главная / Торги / Разработка проектно-сметной документации по объектам ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ"

    Разработка проектно-сметной документации по объектам ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 21:0020.12.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112789Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектно-сметной документации по объектам ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ"Тюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112789

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Лот 54-2021

    Наименование закупки

    Разработка проектно-сметной документации по объектам ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 08:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Задание_на_проектирование__1.rar

    Задание_на_проектирование__2.RAR

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-50-93

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    EKuznetsova@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Елена Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка проектно-сметной документации по объектам ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 21:00 GMT +320.12.2021 21:0020.12.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112789Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектно-сметной документации по объектам ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ"Тюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    21.12.2021 06:0021.12.2021 06:0021.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112789Дата и время вскрытия заявок Разработка проектно-сметной документации по объектам ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ"Тюменская область

    Подведение итогов не позднее

    11.02.2022 14:0011.02.2022 14:0011.02.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112789Подведение итогов не позднее Разработка проектно-сметной документации по объектам ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ"Тюменская область

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    11.02.202211.02.2022 14:0011.02.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112789Подведение итогов не позднее Разработка проектно-сметной документации по объектам ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ"Тюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка проектно-сметной документации по объектам ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    71.12.17.000

    Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных процессов и производств

    71.12.1

    Услуги инженерно-технического характера

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация__Лот_54_2021_1.rar

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проектирование технического перевооружения объектов"

    Кол-во: 3

    Лот 2

    Разработка проектно-сметной документации по объектам ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 21:00 GMT +320.12.2021 21:0020.12.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112789Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектно-сметной документации по объектам ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ"Тюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    21.12.2021 06:0021.12.2021 06:0021.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112789Дата и время вскрытия заявок Разработка проектно-сметной документации по объектам ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ"Тюменская область

    Подведение итогов не позднее

    11.02.2022 14:0011.02.2022 14:0011.02.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112789Подведение итогов не позднее Разработка проектно-сметной документации по объектам ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ"Тюменская область

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    11.02.202211.02.2022 14:0011.02.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112789Подведение итогов не позднее Разработка проектно-сметной документации по объектам ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ"Тюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка проектно-сметной документации по объектам ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    71.12.17.000

    Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных процессов и производств

    71.12.1

    Услуги инженерно-технического характера

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация__Лот_54_2021_2.rar

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проектирование технического перевооружения объектов"

    Кол-во: 1

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