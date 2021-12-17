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Номер извещения
АП010147
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Шар 40-1; ГОСТ 7524-2015 для ЭКГ-20
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
07.12.2021 08:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 336-65-50
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
tenders@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стаханова Ирина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Шар 40-1; ГОСТ 7524-2015 для ЭКГ-20
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 17:00 GMT +317.12.2021 17:0017.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010147Дата и время окончания срока приема заявок Шар 40-1; ГОСТ 7524-2015 для ЭКГ-20Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2021 17:0017.12.2021 17:0017.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок АП010147Дата и время вскрытия заявок Шар 40-1; ГОСТ 7524-2015 для ЭКГ-20Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Шар 40-1; ГОСТ 7524-2015 для ЭКГ-20
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество / Объем
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Кемеровская обл, г. БерезовскийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
24
Документация лота
Кол-во: 82000
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