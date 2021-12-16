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    Главная / Торги / Поставка товара (Хозяйственный инвентарь)

    Поставка товара (Хозяйственный инвентарь)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110910755Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара (Хозяйственный инвентарь)Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110910755

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товара (Хозяйственный инвентарь)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.12.2021 08:14

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_364_1.zip

    Обоснование_НМЦ_364.xlsx

    Информация_по_ТМЦ_364.xlsx

    Проект_договора_364.doc

    Оферта_Участника_364.xlsx

    Извещение_364.docx

    Ориентировочный_график_поставки_364.xls

    Документация_364.docx

    Техническое_задание_364.xlsx

    Техническое_предложение_364.xlsx

    Итоговый_протокол_364.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    Почтовый адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Контактный телефон

    +7 831 246-99-87

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    anvasilyeva@vodokanal-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильева Анна Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товара (Хозяйственный инвентарь)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 16:0029.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110910755Подведение итогов не позднее Поставка товара (Хозяйственный инвентарь)Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара (Хозяйственный инвентарь)

    Начальная цена

    3 723 035,03

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество поставляемого товара: 12126шт., 3050 упак., 2 рул., 286 пог.м., 130 м. Характеристики товара в соответствии с техническим заданием (раздел 5 документации)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка до склада АО «Нижегородский водоканал» силами и за счет поставщика по адресу: 603152, г. Нижний Новгород, ул. Ларина,20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа в течение 15 рабочих дней с момента поставки товара на склад покупателя и получения оригиналов счетов-фактур и накладной ТОРГ-12 (УПД) покупателем.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Классификатор ОКПД2

    16.29.14.191

    Изделия хозяйственного назначения деревянные

    Классификатор ОКВЭД2

    46.19

    Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1130576/name/61de78d1cbd1e3.32272656

    12.01.2022

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1126083/name/61cc2fedbeafe8.37376190

    29.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров"

    Кол-во: 1985.00000

    "Позиция 2"

    "Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров"

    Кол-во: 10141.00000

    "Позиция 3"

    "Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров"

    Кол-во: 3050.00000

    "Позиция 4"

    "Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 5"

    "Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров"

    Кол-во: 286.00000

    "Позиция 6"

    "Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров"

    Кол-во: 130.00000

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