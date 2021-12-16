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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110910755
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка товара (Хозяйственный инвентарь)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
07.12.2021 08:14
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,
Почтовый адрес
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А
Контактный телефон
+7 831 246-99-87
Факс
--
Адрес электронной почты
anvasilyeva@vodokanal-nn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильева Анна Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товара (Хозяйственный инвентарь)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара (Хозяйственный инвентарь)
Начальная цена
3 723 035,03
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество поставляемого товара: 12126шт., 3050 упак., 2 рул., 286 пог.м., 130 м. Характеристики товара в соответствии с техническим заданием (раздел 5 документации)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка до склада АО «Нижегородский водоканал» силами и за счет поставщика по адресу: 603152, г. Нижний Новгород, ул. Ларина,20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А
16.29.14.191
46.19
Документация лота
Кол-во: 1985.00000
Кол-во: 10141.00000
Кол-во: 3050.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 286.00000
Кол-во: 130.00000
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