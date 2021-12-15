Оказание услуг по уборке офисных площадей общего пользования по адресам: г. Красноярск, ул. Белинского, д. 5, 5 этаж, общей площадью 250 кв.м. г. и г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 2, общей площадью 798 кв.м.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП112856 Уникальный номер закупки Номер закупки 3-ЗК Наименование закупки Оказание услуг по уборке офисных площадей общего пользования по адресам: г. Красноярск, ул. Белинского, д. 5, 5 этаж, общей площадью 250 кв.м. г. и г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 2, общей площадью 798 кв.м. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА И МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

Все закупки и тендеры АНО ККЦРБМКК Юридический адрес 660079, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 2, пом. 45 Почтовый адрес 660079, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 2, пом. 45 Контактный телефон +7 391 205-44-32 доб. 005 Факс Адрес электронной почты Bagaev@mb24.ru Ф.И.О. контактного лица Багаев Вадим Валерьевич Место рассмотрения предложений Красноярск Закупки и тендеры Красноярский край Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

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