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Номер извещения
ГП112856
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по уборке офисных площадей общего пользования по адресам: г. Красноярск, ул. Белинского, д. 5, 5 этаж, общей площадью 250 кв.м. г. и г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 2, общей площадью 798 кв.м.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
07.12.2021 11:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660079, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 2, пом. 45
Почтовый адрес
660079, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 2, пом. 45
Контактный телефон
+7 391 205-44-32 доб. 005
Факс
Адрес электронной почты
Bagaev@mb24.ru
Ф.И.О. контактного лица
Багаев Вадим Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Красноярск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Оказание услуг по уборке офисных площадей общего пользования по адресам: г. Красноярск, ул. Белинского, д. 5, 5 этаж, общей площадью 250 кв.м. г. и г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 2, общей площадью 798 кв.м.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 07:00 GMT +315.12.2021 07:0015.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112856Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по уборке офисных площадей общего пользования по адресам: г. Красноярск, ул. Белинского, д. 5, 5 этаж, общей площадью 250 кв.м. г. и г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 2, общей площадью 798 кв.м.Красноярск
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2021 07:0015.12.2021 07:0015.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112856Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по уборке офисных площадей общего пользования по адресам: г. Красноярск, ул. Белинского, д. 5, 5 этаж, общей площадью 250 кв.м. г. и г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 2, общей площадью 798 кв.м.Красноярск
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
15.12.202115.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112856Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке офисных площадей общего пользования по адресам: г. Красноярск, ул. Белинского, д. 5, 5 этаж, общей площадью 250 кв.м. г. и г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 2, общей площадью 798 кв.м.Красноярск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по уборке офисных площадей общего пользования по адресам: г. Красноярск, ул. Белинского, д. 5, 5 этаж, общей площадью 250 кв.м. г. и г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 2, общей площадью 798 кв.м.
Начальная цена
1 101 469,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АНО ККЦРБМКК
Все закупки и тендеры АНО ККЦРБМКК
Адрес местонахождения
660079, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 2, пом. 45
81.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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