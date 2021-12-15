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    Главная / Торги / Оказание услуг по уборке офисных площадей общего пользования по адресам: г. Красноярск, ул. Белинского, д. 5, 5 этаж, общей площадью 250 кв.м. г. и г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 2, общей площадью 798 кв.м.

    Оказание услуг по уборке офисных площадей общего пользования по адресам: г. Красноярск, ул. Белинского, д. 5, 5 этаж, общей площадью 250 кв.м. г. и г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 2, общей площадью 798 кв.м.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 07:0015.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112856Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по уборке офисных площадей общего пользования по адресам: г. Красноярск, ул. Белинского, д. 5, 5 этаж, общей площадью 250 кв.м. г. и г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 2, общей площадью 798 кв.м.КрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112856

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    3-ЗК

    Наименование закупки

    Оказание услуг по уборке офисных площадей общего пользования по адресам: г. Красноярск, ул. Белинского, д. 5, 5 этаж, общей площадью 250 кв.м. г. и г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 2, общей площадью 798 кв.м.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    07.12.2021 11:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_проведении_запроса_котировок.docx

    Проект_договора_и_техническое_задание.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА И МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры АНО ККЦРБМКК

    Юридический адрес

    660079, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 2, пом. 45

    Почтовый адрес

    660079, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 2, пом. 45

    Контактный телефон

    +7 391 205-44-32 доб. 005

    Факс

    Адрес электронной почты

    Bagaev@mb24.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Багаев Вадим Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по уборке офисных площадей общего пользования по адресам: г. Красноярск, ул. Белинского, д. 5, 5 этаж, общей площадью 250 кв.м. г. и г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 2, общей площадью 798 кв.м.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 07:00 GMT +315.12.2021 07:0015.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112856Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по уборке офисных площадей общего пользования по адресам: г. Красноярск, ул. Белинского, д. 5, 5 этаж, общей площадью 250 кв.м. г. и г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 2, общей площадью 798 кв.м.Красноярск

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 07:0015.12.2021 07:0015.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112856Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по уборке офисных площадей общего пользования по адресам: г. Красноярск, ул. Белинского, д. 5, 5 этаж, общей площадью 250 кв.м. г. и г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 2, общей площадью 798 кв.м.Красноярск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112856Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке офисных площадей общего пользования по адресам: г. Красноярск, ул. Белинского, д. 5, 5 этаж, общей площадью 250 кв.м. г. и г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 2, общей площадью 798 кв.м.Красноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по уборке офисных площадей общего пользования по адресам: г. Красноярск, ул. Белинского, д. 5, 5 этаж, общей площадью 250 кв.м. г. и г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 2, общей площадью 798 кв.м.

    Начальная цена

    1 101 469,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АНО ККЦРБМКК
    Все закупки и тендеры АНО ККЦРБМКК

    Адрес местонахождения

    660079, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 2, пом. 45

    Классификатор ОКПД2

    81.21

    Услуги по общей уборке зданий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по уборке офисных площадей общего пользования по адресам: г. Красноярск, ул. Белинского, д. 5, 5 этаж, общей площадью 250 кв.м. г. и г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 2, общей площадью 798 кв.м."

    Кол-во:

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    Прием заявок:
    19.11.2018 15:30(GMT+03:00)
    255 715
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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