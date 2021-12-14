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    Главная / Торги / Поставка металлических контейнеров объемом 0,75 м3, по заявкам Заказчика, с доставкой и разгрузкой в местах установки, согласно адресного перечня.

    Поставка металлических контейнеров объемом 0,75 м3, по заявкам Заказчика, с доставкой и разгрузкой в местах установки, согласно адресного перечня.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 16:0014.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110913722Дата и время окончания срока приема заявок поставка металлических контейнеров объемом 0,75 м3, по заявкам Заказчика, с доставкой и разгрузкой в местах установки, согласно адресного перечня662520, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Р-Н БЕРЕЗОВСКИЙ, ПГТ БЕРЕЗОВКА, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ЗДАНИЕ 54, ПОМЕЩЕНИЕ 2, 3 КОМН. 25Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110913722

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка металлических контейнеров объемом 0,75 м3, по заявкам Заказчика, с доставкой и разгрузкой в местах установки, согласно адресного перечня.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.12.2021 14:48

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Аукционная_документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РОСТТЕХ
    Все закупки и тендеры РОСТТЕХ

    Юридический адрес

    662520, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Р-Н БЕРЕЗОВСКИЙ, ПГТ БЕРЕЗОВКА, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ЗДАНИЕ 54, ПОМЕЩЕНИЕ 2, 3 КОМН. 25

    Почтовый адрес

    662520 Красноярский край, п.г.т. Березовка, а/я 13

    Контактный телефон

    +7 965 896-20-28

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    torg@rosttech.online

    Ф.И.О. контактного лица

    Шепелёв Евгений Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    662520, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Р-Н БЕРЕЗОВСКИЙ, ПГТ БЕРЕЗОВКА, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ЗДАНИЕ 54, ПОМЕЩЕНИЕ 2, 3 КОМН. 25

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлических контейнеров объемом 0,75 м3, по заявкам Заказчика, с доставкой и разгрузкой в местах установки, согласно адресного перечня

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110913722Подведение итогов не позднее поставка металлических контейнеров объемом 0,75 м3, по заявкам Заказчика, с доставкой и разгрузкой в местах установки, согласно адресного перечня662520, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Р-Н БЕРЕЗОВСКИЙ, ПГТ БЕРЕЗОВКА, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ЗДАНИЕ 54, ПОМЕЩЕНИЕ 2, 3 КОМН. 25

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлических контейнеров объемом 0,75 м3, по заявкам Заказчика, с доставкой и разгрузкой в местах установки, согласно адресного перечня

    Начальная цена

    5 906 252,49

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РОСТТЕХ
    Все закупки и тендеры РОСТТЕХ

    Адрес местонахождения

    662520, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Р-Н БЕРЕЗОВСКИЙ, ПГТ БЕРЕЗОВКА, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ЗДАНИЕ 54, ПОМЕЩЕНИЕ 2, 3 КОМН. 25

    662520 Красноярский край, п.г.т. Березовка, а/я 13

    Классификатор ОКПД2

    25.99.29.190

    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.99

    Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Проект_договора_контейнеры.docx

    07.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Металлический контейнер объемом 0,75 м3, включая услугу по транспортированию, погрузке, разгрузке согласно адресного перечня Заказчика (г. Норильск, Красноярского края)"

    Кол-во: 86

    "Позиция 2"

    "Металлический контейнер объемом 0,75 м3, включая услугу по транспортированию, погрузке, разгрузке согласно адресного перечня Заказчика ( г. Дудинка Красноярского края)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 3"

    "Металлический контейнер с колесами объемом 0,75 м3, включая услугу по транспортированию, погрузке, разгрузке согласно адресного перечня Заказчика ( г. Железногорск г.Сосновоборск Красноярского края)"

    Кол-во: 109

    "Позиция 4"

    "Металлический контейнер с колесами объемом 0,75 м3, включая услугу по транспортированию, погрузке, разгрузке согласно адресного перечня Заказчика ( г. Красноярск Красноярского края)"

    Кол-во: 80

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