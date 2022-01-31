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    Главная / Торги / 630/07.12.21/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка оборудования для связи

    630/07.12.21/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка оборудования для связи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.01.2022 15:3031.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110910537Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для связиСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110910537

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    630/07.12.21/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП

    Наименование закупки

    630/07.12.21/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка оборудования для связи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговое исследование для СМСП

    Дата публикации

    07.12.2021 06:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменение_5.pdf

    Продление.pdf

    Изменение_4.pdf

    Изменение_3.pdf

    Продление.pdf

    Продление.pdf

    Документация_о_закупке.rar

    Продление.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-31-07

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    01dns@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дроботухина Наталья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования для связи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.01.2022 15:30 GMT +331.01.2022 15:3031.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110910537Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для связиСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    01.02.2022 07:0001.02.2022 07:0001.02.2022 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110910537Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования для связиСалават

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2022 12:0028.02.2022 12:0028.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110910537Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для связиСалават

    Текущий статус

    Прием заявок на участие

    Дата подведения итогов

    28.02.202228.02.2022 12:0028.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110910537Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для связиСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для связи

    Начальная цена

    1 020 330,06

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НСТЭЦ
    Все закупки и тендеры НСТЭЦ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -

    Классификатор ОКПД2

    26.30.11

    Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство коммуникационного оборудования"

    Кол-во: 58.00000

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