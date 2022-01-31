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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110910537
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
630/07.12.21/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка оборудования для связи
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговое исследование для СМСП
Дата публикации
07.12.2021 06:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-31-07
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
01dns@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дроботухина Наталья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования для связи
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.01.2022 15:30 GMT +331.01.2022 15:3031.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110910537Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для связиСалават
Дата и время вскрытия заявок
01.02.2022 07:0001.02.2022 07:0001.02.2022 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110910537Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования для связиСалават
Подведение итогов не позднее
28.02.2022 12:0028.02.2022 12:0028.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110910537Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для связиСалават
Текущий статус
Прием заявок на участие
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования для связи
Начальная цена
1 020 330,06
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -
26.30.11
26.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 58.00000