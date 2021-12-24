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Номер извещения
ГП112786
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание транспортных услуг для ООО «НОВАТЭК-Энерго» (Яро-Яхинский лицензионный участок, Самбургский лицензионный участок, Западно-Ярояхинский лицензионный участок, Юрхаровское нефтегазоконденсатное месторождение, Уренгойское НГКМ, Северо-Уренгойское НГКМ, ПСП Яро-Яхинского лицензионного участка, Ево-Яхинское месторождение, Усть-Ямсовейское месторождение)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.12.2021 06:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629850, Российская Федерация, Тюменская область, Пуровский Район, Тарко-Сале, промзона, 1
Почтовый адрес
629850, Российская Федерация, Тюменская область, Пуровский Район, Тарко-Сале, промзона, 1
Контактный телефон
+7 34997 4-62-79
Факс
+7 34997 4-62-80
Адрес электронной почты
suhina@novatek-e.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухина Лилия Александровна
Место рассмотрения предложений
Пуровский Район
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Оказание транспортных услуг для ООО «НОВАТЭК-Энерго» (Яро-Яхинский лицензионный участок, Самбургский лицензионный участок, Западно-Ярояхинский лицензионный участок, Юрхаровское нефтегазоконденсатное месторождение, Уренгойское НГКМ, Северо-Уренгойское НГКМ, ПСП Яро-Яхинского лицензионного участка, Ево-Яхинское месторождение, Усть-Ямсовейское месторождение)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2021 08:00 GMT +324.12.2021 08:0024.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112786Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортных услуг для ООО «НОВАТЭК-Энерго» (Яро-Яхинский лицензионный участок, Самбургский лицензионный участок, Западно-Ярояхинский лицензионный участок, Юрхаровское нефтегазоконденсатное месторождение, Уренгойское НГКМ, Северо-Уренгойское НГКМ, ПСП Яро-Яхинского лицензионного участка, Ево-Яхинское месторождение, Усть-Ямсовейское месторождение)Пуровский Район
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2021 08:0024.12.2021 08:0024.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112786Дата и время вскрытия заявок Оказание транспортных услуг для ООО «НОВАТЭК-Энерго» (Яро-Яхинский лицензионный участок, Самбургский лицензионный участок, Западно-Ярояхинский лицензионный участок, Юрхаровское нефтегазоконденсатное месторождение, Уренгойское НГКМ, Северо-Уренгойское НГКМ, ПСП Яро-Яхинского лицензионного участка, Ево-Яхинское месторождение, Усть-Ямсовейское месторождение)Пуровский Район
Подведение итогов не позднее
19.01.2022 13:0019.01.2022 13:0019.01.2022 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112786Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услуг для ООО «НОВАТЭК-Энерго» (Яро-Яхинский лицензионный участок, Самбургский лицензионный участок, Западно-Ярояхинский лицензионный участок, Юрхаровское нефтегазоконденсатное месторождение, Уренгойское НГКМ, Северо-Уренгойское НГКМ, ПСП Яро-Яхинского лицензионного участка, Ево-Яхинское месторождение, Усть-Ямсовейское месторождение)Пуровский Район
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.01.202219.01.2022 13:0019.01.2022 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112786Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услуг для ООО «НОВАТЭК-Энерго» (Яро-Яхинский лицензионный участок, Самбургский лицензионный участок, Западно-Ярояхинский лицензионный участок, Юрхаровское нефтегазоконденсатное месторождение, Уренгойское НГКМ, Северо-Уренгойское НГКМ, ПСП Яро-Яхинского лицензионного участка, Ево-Яхинское месторождение, Усть-Ямсовейское месторождение)Пуровский Район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание транспортных услуг для ООО «НОВАТЭК-Энерго» (Яро-Яхинский лицензионный участок, Самбургский лицензионный участок, Западно-Ярояхинский лицензионный участок, Юрхаровское нефтегазоконденсатное месторождение, Уренгойское НГКМ, Северо-Уренгойское НГКМ, ПСП Яро-Яхинского лицензионного участка, Ево-Яхинское месторождение, Усть-Ямсовейское месторождение)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЭНЕРГО
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЭНЕРГО
Адрес местонахождения
629850, Российская Федерация, Тюменская область, Пуровский Район, Тарко-Сале, промзона, 1
49.39.39.000
Документация лота
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