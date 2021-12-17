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    Главная / Торги / Выполнение работ по производственному контролю качества воды из скважины резервуаров и разводящей сети в 2022 г. АО «Торговый порт Посьет»

    Выполнение работ по производственному контролю качества воды из скважины резервуаров и разводящей сети в 2022 г. АО «Торговый порт Посьет»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110910523Дата и время окончания срока приема заявок Производственный контроль качества воды из скважины резервуаров и разводящей сетиХасанский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110910523

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    267-21/ХД/ГПБ

    Наименование закупки

    Выполнение работ по производственному контролю качества воды из скважины резервуаров и разводящей сети в 2022 г. АО «Торговый порт Посьет»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.12.2021 06:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_ЭТП.pdf

    14Приложение_3_к_договору_план_график_вода.docx

    ЗД_ГПБ_РиУ_акт.docx

    ТЗ_вода_ис.docx

    12Договор_оказания_услуг__вода_ис.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Юридический адрес

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    Почтовый адрес

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Контактный телефон

    +7 423 321-20-32 доб. 139184

    Факс

    +7 42331 2-03-21

    Адрес электронной почты

    Olga.Arhangelskaya@mechelgroup.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Архангельская Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Хасанский район

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Производственный контроль качества воды из скважины резервуаров и разводящей сети

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 10:00 GMT +317.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110910523Дата и время окончания срока приема заявок Производственный контроль качества воды из скважины резервуаров и разводящей сетиХасанский район

    Подведение итогов не позднее

    17.02.2022 10:0017.02.2022 10:0017.02.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110910523Подведение итогов не позднее Производственный контроль качества воды из скважины резервуаров и разводящей сетиХасанский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.02.202217.02.2022 10:0017.02.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110910523Подведение итогов не позднее Производственный контроль качества воды из скважины резервуаров и разводящей сетиХасанский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Производственный контроль качества воды из скважины резервуаров и разводящей сети

    Начальная цена

    290 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата выполненных работ по Договору производится Заказчиком путем перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств на основании счетов-фактур в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ в 2 (двух) экземплярах. В случае заключения договора по результатам закупочной процедуры с субъектом малого или среднего предпринимательства, оплата Заказчиком будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок не более 15 рабочих дней со дня подписания документа об оказании услуг по Договору
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Адрес местонахождения

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Классификатор ОКПД2

    74.30

    Услуги по письменному и устному переводу

    Классификатор ОКВЭД2

    74.30

    Деятельность по письменному и устному переводу

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1119616/name/61c3e7df82bee1.88781580

    23.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по письменному и устному переводу"

    Кол-во: 1.00000

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