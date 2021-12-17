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Номер извещения
32110910523
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по производственному контролю качества воды из скважины резервуаров и разводящей сети в 2022 г. АО «Торговый порт Посьет»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
07.12.2021 06:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,
Почтовый адрес
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41
Контактный телефон
+7 423 321-20-32 доб. 139184
Факс
+7 42331 2-03-21
Адрес электронной почты
Olga.Arhangelskaya@mechelgroup.ru
Ф.И.О. контактного лица
Архангельская Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Хасанский район
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Производственный контроль качества воды из скважины резервуаров и разводящей сети
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 10:00 GMT +317.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110910523Дата и время окончания срока приема заявок Производственный контроль качества воды из скважины резервуаров и разводящей сетиХасанский район
Подведение итогов не позднее
17.02.2022 10:0017.02.2022 10:0017.02.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110910523Подведение итогов не позднее Производственный контроль качества воды из скважины резервуаров и разводящей сетиХасанский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Производственный контроль качества воды из скважины резервуаров и разводящей сети
Начальная цена
290 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
Адрес местонахождения
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41
74.30
74.30
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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