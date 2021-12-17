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    Главная / Торги / "ЗИП компрессора Ariel" согласно БП МТР 2022

    "ЗИП компрессора Ariel" согласно БП МТР 2022

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 13:0017.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112785Дата и время окончания срока приема заявок "ЗИП компрессора Ariel" согласно БП МТР 2022Тюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112785

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    "ЗИП компрессора Ariel" согласно БП МТР 2022

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 06:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Расчет_стоимости_Товара__Приложение__1_.xlsx

    Задание_на_поставку.pdf

    Квалификационная_Анкета_Претендента__Приложение__2_.doc

    Проект_Договора.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-51-07

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    LFedoseeva@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федосеева Любовь Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    "ЗИП компрессора Ariel" согласно БП МТР 2022

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 13:00 GMT +317.12.2021 13:0017.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112785Дата и время окончания срока приема заявок "ЗИП компрессора Ariel" согласно БП МТР 2022Тюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 13:0017.12.2021 13:0017.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112785Дата и время вскрытия заявок "ЗИП компрессора Ariel" согласно БП МТР 2022Тюменская область

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 10:0030.12.2021 10:0030.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112785Подведение итогов не позднее "ЗИП компрессора Ariel" согласно БП МТР 2022Тюменская область

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 10:0030.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112785Подведение итогов не позднее "ЗИП компрессора Ariel" согласно БП МТР 2022Тюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    "ЗИП компрессора Ariel" согласно БП МТР 2022

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    B

    ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект_Договора.7z

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Магнитный узел ARIEL кат.№ A-6506 DNFT MAGNET ASSY,TRAB, 7/16-20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Карман для пружины Spring Pocket A-21732"

    Кол-во: 216

    "Позиция 3"

    "Комплект ремонтный клапана KB-2230-S, KIT, VALVE, 148CT, NYX"

    Кол-во: 36

    "Позиция 4"

    "Комплект ремонтный всасывающего клапана KB-1661-U, KIT, VALVE, 102CT, NYX, D/S"

    Кол-во: 24

    "Позиция 5"

    "Винт стопорный SET SCREW, CUP POINT 3/8-24 Х 1-1/2 № FS0405EI"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Пружина клапана нагнетания А-1005 SPRING (.354 OD X .610 FREE LENGTH) WHITE, .049 WIRE DIAMETER"

    Кол-во: 192

    "Позиция 7"

    "Пружина клапана нагнетания А-2031 SPRING (.354 OD X .610 FREE LENGTH) GREEN, .051 WIRE DIAMETER"

    Кол-во: 192

    "Позиция 8"

    "Пластина рабочая клапана А-21848 VALVE PLATE, 98CP, .236 THICK, CPP"

    Кол-во: 24

    "Позиция 9"

    "Шток поршня C-1247"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Шток поршня C-1248"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Шток поршня C-3614"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Гайка поршня PISTON COLLAR 4-3/8 OD.JGC:(В-1488 Ariel)В-1488"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Гайка поршня PISTON COLLAR 4-3/8 OD.JGC:(В-1489 Ariel)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Гайка торцевая прижимная поршня (ближ. стор.) B-1491"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Торцевая упорная шайба поршня (далн. стор.) B-1490"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Клапан нагнетания B-7641-HR"

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "Комплект ремонтный клапана нагнетания KB-7641-HR"

    Кол-во: 24

    "Позиция 18"

    "Пружина клапана нагнетания А-14710"

    Кол-во: 108

    "Позиция 19"

    "Пружинный блок А-21732"

    Кол-во: 108

    "Позиция 20"

    "Седло клапана нагнетательного A-21845-А (DISCHARGE VALVE SEAT ASSEMBLY, 98CP)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Крышка клапана нагнетательного A-22896-А (DISCHARGE VALVE GUARD ASSEMBLY, 98CP)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Направляющий кольцо клапана нагнетательного А-21880 (GUIDE RING, 98CP, .276 THICK)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Ремкомплект предохранительного клапана В-1496-К RBLD KIT,BICERA VLV, JGC:D"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Элемент питания датчика DNFT-PRG-PS (батарейка) ВATTERY № P/N 000505"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Элемент сменный маслянного фильтра A-20611, LUBE OIL FILTER ELEMENT KIT, JGC:D & Z:U/2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 26"

    "Блинкер лубрикаторного цикла A-18682"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Седло клапана нагнетатетельного DISCHARGE VALVE SEAT, 148CHT (A-2184 Ariel)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Седло клапана всасывающего SUCTION VALVE SEAT.102CFT A-3974"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Седло клапана всасывающего SUCTION VALVE SEAT.148 СНТ A-2179"

    Кол-во: 12

    "Позиция 30"

    "Пластина демпферная WAFER SPRING 148CHT № А-2183"

    Кол-во: 36

    "Позиция 31"

    "Пластина рабочая клапана нагнетания VALVE PLATE, 100CGD.236 THICK, PCX. (A-16199)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 32"

    "Комплект ремонтный клапана KB-2231-DD, KIT, VALVE, 148CT, MTX"

    Кол-во: 12

    "Позиция 33"

    "Выключатель безконтактный A-18255, FORCE FEED SHUTDOWN, WHITLOCK PROXIMITY SWITCH, TRABON-SB"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Поршень цилиндра для компрессора Ariel JGC/6 зав.№ F-42750 II ступени компримирования PIST, WB, 9-1/8C-HP, 2 PC кат.№ С-3627 Серийные номера цилиндров: S/N C-150381 S/N C-150383 S/N C-150385"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Поршень цилиндра для компрессора Ariel JGC/6 зав.№ F-42750 I ступени компримирования PIST, WB, 15-3/8C, HP, 2 PC кат.№ D-2104 Серийные номера цилиндров: S/N C-150064 S/N C-150066 S/N C-150068"

    Кол-во: 1

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