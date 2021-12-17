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Номер извещения
ГП112785
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
"ЗИП компрессора Ariel" согласно БП МТР 2022
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.12.2021 06:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Почтовый адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Контактный телефон
+7 34997 4-51-07
Факс
+7 34997 4-58-25
Адрес электронной почты
LFedoseeva@tsng.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федосеева Любовь Николаевна
Место рассмотрения предложений
Тюменская область
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"ЗИП компрессора Ariel" согласно БП МТР 2022
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 13:00 GMT +317.12.2021 13:0017.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112785Дата и время окончания срока приема заявок "ЗИП компрессора Ariel" согласно БП МТР 2022Тюменская область
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2021 13:0017.12.2021 13:0017.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112785Дата и время вскрытия заявок "ЗИП компрессора Ariel" согласно БП МТР 2022Тюменская область
Подведение итогов не позднее
30.12.2021 10:0030.12.2021 10:0030.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112785Подведение итогов не позднее "ЗИП компрессора Ariel" согласно БП МТР 2022Тюменская область
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
"ЗИП компрессора Ariel" согласно БП МТР 2022
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
B
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 216
Кол-во: 36
Кол-во: 24
Кол-во: 6
Кол-во: 192
Кол-во: 192
Кол-во: 24
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 8
Кол-во: 24
Кол-во: 108
Кол-во: 108
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 12
Кол-во: 36
Кол-во: 24
Кол-во: 12
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
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