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    Главная / Торги / Поставка седельного тягача КАМАЗ 65225 или эквивалента для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Поставка седельного тягача КАМАЗ 65225 или эквивалента для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 08:0017.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112784Дата и время окончания срока приема заявок Поставка седельного тягача КАМАЗ 65225 или эквивалента для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112784

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка седельного тягача КАМАЗ 65225 или эквивалента для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 06:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ППИ___191_от_23.12.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Юридический адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Почтовый адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Контактный телефон

    +7 952 325-67-30

    Факс

    +7 342 241-43-01

    Адрес электронной почты

    YakovlevaOV@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Яковлева Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка седельного тягача КАМАЗ 65225 или эквивалента для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 08:00 GMT +317.12.2021 08:0017.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112784Дата и время окончания срока приема заявок Поставка седельного тягача КАМАЗ 65225 или эквивалента для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 08:0017.12.2021 08:0017.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112784Дата и время вскрытия заявок Поставка седельного тягача КАМАЗ 65225 или эквивалента для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 12:0023.12.2021 12:0023.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112784Подведение итогов не позднее Поставка седельного тягача КАМАЗ 65225 или эквивалента для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 12:0023.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112784Подведение итогов не позднее Поставка седельного тягача КАМАЗ 65225 или эквивалента для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка седельного тягача КАМАЗ 65225 или эквивалента для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Начальная цена

    7 625 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика любым доступным способом до адреса грузополучателя: РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Лодыгина 34, ПАО «Пермнефтегеофизика»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс не предусмотрен. Покупатель оплачивает поставленный ему Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты подписания актов или иных документов, подтверждающих поставку Товара. Стоимость Товара включает в себя: непосредственно стоимость Товара (стоимость приборов и модулей, технологическое оборудование, запасные части, инструменты и принадлежности (ЗИП), доп. и техническую документацию на Товар), стоимость доставки Товара по адресу, указанному в Техническом задании Заказчика (Приложение № 1), с учетом регламентных работ в соответствии с требованиями завода изготовителя, необходимых во время периода доставки Товара, погрузо-разгрузочные работы, расходы по вводу в эксплуатацию (если применимо), расходы по страхованию Товара (если применимо), все дополнительные расходы, комиссии, суммы налога и другие обязательные платежи, а также все дополнительные расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара. Сроки поставки Товара - не позднее 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами основного договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ПНГ
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Адрес местонахождения

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Классификатор ОКПД2

    29.10.43.000

    Автомобили-тягачи седельные для полуприцепов

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10

    Производство автотранспортных средств

    Документация лота

    Закупочная документация

    07.12.2021

    Предварительный договор ЛИЗИНГА

    07.12.2021

    Техническое задание

    07.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1122694/name/61c9591f5bb6c8.97710245

    27.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка седельного тягача КАМАЗ 65225 или эквивалента для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    14.09.2017 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саха /Якутия/ республика
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