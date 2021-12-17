"Поставка седельного тягача КАМАЗ 65225 или эквивалента для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Аванс не предусмотрен. Покупатель оплачивает поставленный ему Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты подписания актов или иных документов, подтверждающих поставку Товара. Стоимость Товара включает в себя: непосредственно стоимость Товара (стоимость приборов и модулей, технологическое оборудование, запасные части, инструменты и принадлежности (ЗИП), доп. и техническую документацию на Товар), стоимость доставки Товара по адресу, указанному в Техническом задании Заказчика (Приложение № 1), с учетом регламентных работ в соответствии с требованиями завода изготовителя, необходимых во время периода доставки Товара, погрузо-разгрузочные работы, расходы по вводу в эксплуатацию (если применимо), расходы по страхованию Товара (если применимо), все дополнительные расходы, комиссии, суммы налога и другие обязательные платежи, а также все дополнительные расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара. Сроки поставки Товара - не позднее 55 (Пятидесяти пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами основного договора.