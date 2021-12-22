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    Главная / Торги / Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договора на поставку электродов для нужд ООО «АКС» в 2022г. (АмКС-142-21).

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договора на поставку электродов для нужд ООО «АКС» в 2022г. (АмКС-142-21).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2021 09:0022.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110910457Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение электродов на 2022 годБлаговещенскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110910457

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договора на поставку электродов для нужд ООО «АКС» в 2022г. (АмКС-142-21).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.12.2021 05:54

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ЗД_АмКС_142_21_СМСП.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АКС

    Юридический адрес

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Почтовый адрес

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Контактный телефон

    +7 4162 49-44-55 доб. 1453

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    n.konoshenko@amurcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коношенко Наталия Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Благовещенск

    Закупки и тендеры Амурская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение электродов на 2022 год

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 11:0030.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110910457Подведение итогов не позднее Приобретение электродов на 2022 годБлаговещенск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение электродов на 2022 год

    Начальная цена

    552 174,31

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. БлаговещенскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АКС
    Все закупки и тендеры АКС

    Адрес местонахождения

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Классификатор ОКПД2

    25.93.15.120

    Электроды с покрытием

    Классификатор ОКВЭД2

    25.93.1

    Производство изделий из проволоки и пружин

    Документация лота

    ЗД_АмКС_142_21_СМСП.rar

    07.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство изделий из проволоки и пружин"

    Кол-во: 4327.00000

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