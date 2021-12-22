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Номер извещения
32110910457
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договора на поставку электродов для нужд ООО «АКС» в 2022г. (АмКС-142-21).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
07.12.2021 05:54
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
Почтовый адрес
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
Контактный телефон
+7 4162 49-44-55 доб. 1453
Факс
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Адрес электронной почты
n.konoshenko@amurcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коношенко Наталия Михайловна
Место рассмотрения предложений
Благовещенск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение электродов на 2022 год
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение электродов на 2022 год
Начальная цена
552 174,31
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. БлаговещенскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
25.93.15.120
25.93.1
Документация лота
Кол-во: 4327.00000
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