Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по отбору проб, анализу, контролю качества атмосферного воздуха по пыли каменного угля на границе СЗЗ и воздуха рабочей зоны АО «Торговый порт Посьет».

    Оказание услуг по отбору проб, анализу, контролю качества атмосферного воздуха по пыли каменного угля на границе СЗЗ и воздуха рабочей зоны АО «Торговый порт Посьет».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2021 10:0024.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110910369Дата и время окончания срока приема заявок Контроль качества атмосферного воздуха по пыли каменного угля на границе СЗЗ и воздуха рабочей зоныХасанский районПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110910369

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    266-21/ХД/ГПБ

    Наименование закупки

    Оказание услуг по отбору проб, анализу, контролю качества атмосферного воздуха по пыли каменного угля на границе СЗЗ и воздуха рабочей зоны АО «Торговый порт Посьет».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.12.2021 04:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_ЭТП.pdf

    13Договор_оказания_услуг__пыль_каменного_угля_.docx

    14ТЗ_пыли_каменного_угля__исправ._.docx

    ЗД_ГПБ_РиУ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Юридический адрес

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    Почтовый адрес

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Контактный телефон

    +423 312 03 213 доб. 9184

    Факс

    +7 42331 2-03-21

    Адрес электронной почты

    Olga.Arhangelskaya@mechelgroup.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Архангельская Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Хасанский район

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Контроль качества атмосферного воздуха по пыли каменного угля на границе СЗЗ и воздуха рабочей зоны

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2021 10:00 GMT +324.12.2021 10:0024.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110910369Дата и время окончания срока приема заявок Контроль качества атмосферного воздуха по пыли каменного угля на границе СЗЗ и воздуха рабочей зоныХасанский район

    Подведение итогов не позднее

    24.02.2022 10:0024.02.2022 10:0024.02.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110910369Подведение итогов не позднее Контроль качества атмосферного воздуха по пыли каменного угля на границе СЗЗ и воздуха рабочей зоныХасанский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.02.202224.02.2022 10:0024.02.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110910369Подведение итогов не позднее Контроль качества атмосферного воздуха по пыли каменного угля на границе СЗЗ и воздуха рабочей зоныХасанский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Контроль качества атмосферного воздуха по пыли каменного угля на границе СЗЗ и воздуха рабочей зоны

    Начальная цена

    1 890 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствие с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата выполненных работ по Договору производится Заказчиком путем перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств на основании счетов-фактур в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ в 2 (двух) экземплярах. В случае заключения договора по результатам закупочной процедуры с субъектом малого или среднего предпринимательства, оплата Заказчиком будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок не более 15 рабочих дней со дня подписания документа об оказании услуг по Договору
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Адрес местонахождения

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Классификатор ОКПД2

    71.20

    Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1134396/name/61e617838daf57.01387239

    18.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО ЮК ГРЭС
    Попозиционная № 32211088007
    Комплексное обследование зданий и сооружений ПАО "ЮК ГРЭС"
    Комплексное обследование зданий и сооружений ПАО "ЮК ГРЭС"
    594638
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 520 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАНСК
    Маркетинговые исследования № 32211086577
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № FL448-83 по отбору организации для выполнения изыскательских работ по линейным объектам АО «Газпром газораспределение Саранск»
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № FL448-83 по отбору организации для...
    594444
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    10 764 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мордовия республика
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ
    Конкурентный отбор № 32211086474
    Оказание услуг по проведению аттестации специалистов сварочного производства
    Оказание услуг по проведению аттестации специалистов сварочного производства
    593842
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    1 516 667
    Лоты:
    1
    Регион:
    Северная Осетия - Алания республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013344
    Выполнение работ по неразрушающему контролю сварных соединений на объекте «Комплекс «ЭЛОУ-АВТ» тит. 8021 для нужд АО "Газстройпром"
    Выполнение работ по неразрушающему контролю сварных соединений на объекте «Комплекс «ЭЛОУ-АВТ»...
    589848
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Запрос предложений № ГП237309
    Проведение работ по аттестации сварщиков, сварочного оборудования и специалиста по неразрушающему контролю
    Проведение работ по аттестации сварщиков, сварочного оборудования и специалиста по...
    594122
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211053596
    Оказание услуг по комплексному обследованию и техническому освидетельствованию зданий и сооружений для нужд АО "Электросеть"
    Оказание услуг по комплексному обследованию и техническому освидетельствованию зданий и...
    589449
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    468 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211032026
    КО №1071/КО - Проверка исправности и работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода на объектах ООО "Петербургтеплоэнерго" 272/78/2022/В для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»
    КО №1071/КО - Проверка исправности и работоспособности источников наружного противопожарного...
    585666
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    924 778
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОСКВА
    Запрос предложений № 32211069877
    Отбор организации для оказания услуг по обеспечению безопасной эксплуатации лифтов
    Отбор организации для оказания услуг по обеспечению безопасной эксплуатации лифтов
    591904
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    509 760
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить