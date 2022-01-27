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Номер извещения
ГП112782
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание комплексных услуг аутсорсинга по обеспечению спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, смывающими и/или обеззараживающими средствами работников в соответствии с законодательством РФ и внутренними нормативными документами Заказчика
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.12.2021 03:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
Контактный телефон
+7 4212 91-90-98 доб. 108
Факс
--
Адрес электронной почты
bokareva@vtu27.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бокарева Юлия Валерьевна
Место рассмотрения предложений
р.п. Ванино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание комплексных услуг аутсорсинга по обеспечению спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, смывающими и/или обеззараживающими средствами работников в соответствии с законодательством РФ и внутренними нормативными документами Заказчика
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.01.2022 02:00 GMT +327.01.2022 02:0027.01.2022 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112782Дата и время окончания срока приема заявок Оказание комплексных услуг аутсорсинга по обеспечению спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, смывающими и/или обеззараживающими средствами работников в соответствии с законодательством РФ и внутренними нормативными документами Заказчикар.п. Ванино
Дата и время вскрытия заявок
27.01.2022 02:0027.01.2022 02:0027.01.2022 02:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112782Дата и время вскрытия заявок Оказание комплексных услуг аутсорсинга по обеспечению спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, смывающими и/или обеззараживающими средствами работников в соответствии с законодательством РФ и внутренними нормативными документами Заказчикар.п. Ванино
Подведение итогов не позднее
25.02.2022 03:3025.02.2022 03:3025.02.2022 03:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112782Подведение итогов не позднее Оказание комплексных услуг аутсорсинга по обеспечению спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, смывающими и/или обеззараживающими средствами работников в соответствии с законодательством РФ и внутренними нормативными документами Заказчикар.п. Ванино
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
25.02.202225.02.2022 03:3025.02.2022 03:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112782Подведение итогов не позднее Оказание комплексных услуг аутсорсинга по обеспечению спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, смывающими и/или обеззараживающими средствами работников в соответствии с законодательством РФ и внутренними нормативными документами Заказчикар.п. Ванино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание комплексных услуг аутсорсинга по обеспечению спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, смывающими и/или обеззараживающими средствами работников в соответствии с законодательством РФ и внутренними нормативными документами Заказчика
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Хабаровский край, межселенная территория Ванинского муниципального района, в районе мыса Ая, в северной части бухты МучкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
15.20.32.190
32.99.11.199
82.11.10.000
14.12.30.190
Документация лота
Кол-во: 1
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