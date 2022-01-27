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    Главная / Торги / Оказание комплексных услуг аутсорсинга по обеспечению спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, смывающими и/или обеззараживающими средствами работников в соответствии с законодательством РФ и внутренними нормативными документами Заказчика

    Оказание комплексных услуг аутсорсинга по обеспечению спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, смывающими и/или обеззараживающими средствами работников в соответствии с законодательством РФ и внутренними нормативными документами Заказчика

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.01.2022 02:0027.01.2022 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112782Дата и время окончания срока приема заявок Оказание комплексных услуг аутсорсинга по обеспечению спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, смывающими и/или обеззараживающими средствами работников в соответствии с законодательством РФ и внутренними нормативными документами Заказчикар.п. ВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112782

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание комплексных услуг аутсорсинга по обеспечению спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, смывающими и/или обеззараживающими средствами работников в соответствии с законодательством РФ и внутренними нормативными документами Заказчика

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 03:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНОТРАНСУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Контактный телефон

    +7 4212 91-90-98 доб. 108

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    bokareva@vtu27.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бокарева Юлия Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    р.п. Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание комплексных услуг аутсорсинга по обеспечению спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, смывающими и/или обеззараживающими средствами работников в соответствии с законодательством РФ и внутренними нормативными документами Заказчика

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.01.2022 02:00 GMT +327.01.2022 02:0027.01.2022 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112782Дата и время окончания срока приема заявок Оказание комплексных услуг аутсорсинга по обеспечению спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, смывающими и/или обеззараживающими средствами работников в соответствии с законодательством РФ и внутренними нормативными документами Заказчикар.п. Ванино

    Дата и время вскрытия заявок

    27.01.2022 02:0027.01.2022 02:0027.01.2022 02:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112782Дата и время вскрытия заявок Оказание комплексных услуг аутсорсинга по обеспечению спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, смывающими и/или обеззараживающими средствами работников в соответствии с законодательством РФ и внутренними нормативными документами Заказчикар.п. Ванино

    Подведение итогов не позднее

    25.02.2022 03:3025.02.2022 03:3025.02.2022 03:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112782Подведение итогов не позднее Оказание комплексных услуг аутсорсинга по обеспечению спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, смывающими и/или обеззараживающими средствами работников в соответствии с законодательством РФ и внутренними нормативными документами Заказчикар.п. Ванино

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    25.02.202225.02.2022 03:3025.02.2022 03:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112782Подведение итогов не позднее Оказание комплексных услуг аутсорсинга по обеспечению спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, смывающими и/или обеззараживающими средствами работников в соответствии с законодательством РФ и внутренними нормативными документами Заказчикар.п. Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание комплексных услуг аутсорсинга по обеспечению спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, смывающими и/или обеззараживающими средствами работников в соответствии с законодательством РФ и внутренними нормативными документами Заказчика

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Хабаровский край, межселенная территория Ванинского муниципального района, в районе мыса Ая, в северной части бухты МучкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит расчеты за поставленный Товар в течение 30 календарных дней с момента получения от Поставщика оригиналов отчетных документов: счетов-фактур, оформленных в соответствии со ст.169 НК РФ и действующим законодательством РФ, и товарных накладных по форме ТОРГ-12/УПД. Конкурсные заявки должны содержать окончательное ценовое предложение с учетом всех расходов Исполнителя по реализации поставки Товаров Заказчику (включая доставку до строительной площадки Заказчика). Все цены и суммы в предложении должны быть указаны в рублях, конечными и содержать НДС, учтенной по ставке 20%. Для компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), предоставление информационного письма, в котором налоговый орган подтвердит факт получения заявления о переходе на УСН.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВТУ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Классификатор ОКПД2

    15.20.32.190

    Обувь прочая, не включенная в другие группировки

    32.99.11.199

    Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки

    82.11.10.000

    Услуги в области административного обслуживания комплексные

    14.12.30.190

    Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Шаблон_договора_аутсорсинг__2022_с_прил2.docx

    26.01.2022

    Закупочная_документация__Аутсорсинг_СИЗ.pdf

    26.01.2022

    Форма_технического_предложения_ОБЯЗАТЕЛЬНО.docx

    26.01.2022

    Анкета.docx

    26.01.2022

    Форма_банковской_гарантии.doc

    26.01.2022

    Форма_коммерческого_предложения.docx

    26.01.2022

    Закупочная_документация__Аутсорсинг_СИЗ.docx

    26.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание комплексных услуг аутсорсинга по обеспечению спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, смывающими и/или обеззараживающими средствами работников в соответствии с законодательством РФ и внутренними нормативными документами Заказчика"

    Кол-во: 1

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