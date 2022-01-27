Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Покупатель производит расчеты за поставленный Товар в течение 30 календарных дней с момента получения от Поставщика оригиналов отчетных документов: счетов-фактур, оформленных в соответствии со ст.169 НК РФ и действующим законодательством РФ, и товарных накладных по форме ТОРГ-12/УПД. Конкурсные заявки должны содержать окончательное ценовое предложение с учетом всех расходов Исполнителя по реализации поставки Товаров Заказчику (включая доставку до строительной площадки Заказчика). Все цены и суммы в предложении должны быть указаны в рублях, конечными и содержать НДС, учтенной по ставке 20%. Для компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), предоставление информационного письма, в котором налоговый орган подтвердит факт получения заявления о переходе на УСН.