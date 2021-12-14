Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка новогодних подарков

    Поставка новогодних подарков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 11:5914.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110910242Дата и время окончания срока приема заявок Поставка детских новогодних подарковМахачкалаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110910242

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка новогодних подарков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    06.12.2021 22:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_итоговый_по_МИ___15_15_12_2021.pdf

    Документация.docx

    Извещение_МИ.DOC

    Копия_Приложение_к_Форме_1__Коммерческое_предложение.xlsx

    Приложение_1___Проект_договора.docx

    Приложение_2___Техническое_задание.docx.docx

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА

    Юридический адрес

    367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, Махачкала, Магомеда Ярагского, 1

    Почтовый адрес

    367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, Махачкала, Магомеда Ярагского, 1

    Контактный телефон

    +7 8722 68-53-54

    Факс

    +7 8722 68-53-54

    Адрес электронной почты

    gmm_zakupki@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Давыдов Александр Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Махачкала

    Закупки и тендеры Республика Дагестан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка детских новогодних подарков

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 18:0015.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110910242Подведение итогов не позднее Поставка детских новогодних подарковМахачкала

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка детских новогодних подарков

    Начальная цена

    1 704 987,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Приложением 2 «Техническая часть»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением 2 «Техническая часть»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Являются критерием отбора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА

    Адрес местонахождения

    367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, Махачкала, Магомеда Ярагского, 1

    Классификатор ОКПД2

    10.82

    Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые

    Классификатор ОКВЭД2

    10.82

    Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111737/name/61ba136e7c3216.99934545

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий"

    Кол-во: 1550.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014548
    Поставка бурового инструмента (Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка бурового инструмента (Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского...
    595111
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Попозиционная № ГП225885
    Оказание услуг по сбору, транспортировке и обезвреживанию производственных отходов
    Оказание услуг по сбору, транспортировке и обезвреживанию производственных отходов
    592729
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    АРКТИК СПГ 2
    Запрос предложений № ГП202145
    Поставка лабораторного оборудования, комплектующих, химии и инструмента
    Поставка лабораторного оборудования, комплектующих, химии и инструмента
    595103
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП014547
    178/МС - Транспортировка строительного материала и оборудования из г. Санкт-Петербурга в г. Мурманск и в обратном направлении для нужд ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (3.2/11-22/2)
    178/МС - Транспортировка строительного материала и оборудования из г. Санкт-Петербурга в г....
    595109
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 840 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Запрос цен (за единицу) № 32211091067
    Поставка мяса говядины (четвертины, охлажденное 1 категории) для филиала ПАО «РКК «Энергия» - санатория «Крепость»
    Поставка мяса говядины (четвертины, охлажденное 1 категории) для филиала ПАО «РКК «Энергия» -...
    594999
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос цен (за единицу)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    795 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Запрос цен (за единицу) № 32211091097
    Поставка овощей свежих для филиала ПАО «РКК «Энергия» - санатория «Крепость»
    Поставка овощей свежих для филиала ПАО «РКК «Энергия» - санатория «Крепость»
    595042
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос цен (за единицу)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    708 350
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Маркетинговые исследования № 32211091088
    Выполнение работ ПИР и СМР
    Выполнение работ ПИР и СМР
    595101
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    240 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЭНЕРГОСЕРВИС
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211091077
    Закупка программного обеспечения Revit 2022
    Закупка программного обеспечения Revit 2022
    595091
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    948 384
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить