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Номер извещения
ГП112781
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка средств индивидуальной защиты (щитки лицевые)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.12.2021 21:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16
Контактный телефон
+7 915 492-91-55
Факс
Адрес электронной почты
zakupki4@smetalls.com
Ф.И.О. контактного лица
Е. Татьяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка средств индивидуальной защиты (щитки лицевые)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 07:30 GMT +313.12.2021 07:3013.12.2021 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112781Дата и время окончания срока приема заявок поставка средств индивидуальной защиты (щитки лицевые)Москва
Подведение итогов не позднее
14.12.2021 11:3014.12.2021 11:3014.12.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112781Подведение итогов не позднее поставка средств индивидуальной защиты (щитки лицевые)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка средств индивидуальной защиты (щитки лицевые)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP г. Таганрог, Николаевское шоссе 3-3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
Адрес местонахождения
117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4
123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16
32.99.11.160
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 86
Кол-во: 89
Кол-во: 25
Кол-во: 18
Кол-во: 301
Кол-во: 2
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