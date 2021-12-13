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    Главная / Торги / поставка средств индивидуальной защиты (щитки лицевые)

    поставка средств индивидуальной защиты (щитки лицевые)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 07:3013.12.2021 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112781Дата и время окончания срока приема заявок поставка средств индивидуальной защиты (щитки лицевые)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112781

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Щ-1

    Наименование закупки

    поставка средств индивидуальной защиты (щитки лицевые)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 21:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС

    Юридический адрес

    117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16

    Контактный телефон

    +7 915 492-91-55

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki4@smetalls.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Е. Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка средств индивидуальной защиты (щитки лицевые)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 07:30 GMT +313.12.2021 07:3013.12.2021 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112781Дата и время окончания срока приема заявок поставка средств индивидуальной защиты (щитки лицевые)Москва

    Подведение итогов не позднее

    14.12.2021 11:3014.12.2021 11:3014.12.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112781Подведение итогов не позднее поставка средств индивидуальной защиты (щитки лицевые)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    14.12.202114.12.2021 11:3014.12.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112781Подведение итогов не позднее поставка средств индивидуальной защиты (щитки лицевые)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств индивидуальной защиты (щитки лицевые)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP г. Таганрог, Николаевское шоссе 3-3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    постоплата

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4

    123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16

    Классификатор ОКПД2

    32.99.11.160

    Средства защиты головы и лица

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щиток сварщика ГОСТ 12.4.023-84, ГОСТ Р 12.4.238-2007"

    Кол-во: 86

    "Позиция 2"

    "Щиток защитный НСП-1 ГОСТ 12.4.023-84"

    Кол-во: 89

    "Позиция 3"

    "Щиток защитный лицевой для электросварщиков с автоматически затемняющимся светофильтром ГОСТ 12.4.023-84, ГОСТ Р 12.4.238-2007/Щиток сварщика Хамелеон 401 ГОСТ 12.4.023-84"

    Кол-во: 25

    "Позиция 4"

    "Щиток сварщика с креплением на каску ГОСТ 12.4.023-84, ГОСТ Р 12.4.238-2007"

    Кол-во: 18

    "Позиция 5"

    "Щиток защитный лицевой НБТ-1 ВИЗИОН CLASSIC TITAN (АРТ. 414291) ТР ТС 019/2011"

    Кол-во: 301

    "Позиция 6"

    "Щиток сварочный 3М Speedglas 9100AIR со светофильтром 9100ХХ и блоком ADFLO ТР ТС 019/2011"

    Кол-во: 2

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    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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