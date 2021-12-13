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    Главная / Торги / Поставка противогазов

    Поставка противогазов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 08:0013.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112779Дата и время окончания срока приема заявок поставка противогазов ПШ 1 и ПШ 2МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112779

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ПШ - 1

    Наименование закупки

    Поставка противогазов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 20:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС

    Юридический адрес

    117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16

    Контактный телефон

    +7 915 492-91-55

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki4@smetalls.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Е. Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка противогазов ПШ 1 и ПШ 2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 08:00 GMT +313.12.2021 08:0013.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112779Дата и время окончания срока приема заявок поставка противогазов ПШ 1 и ПШ 2Москва

    Подведение итогов не позднее

    14.12.2021 10:0014.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112779Подведение итогов не позднее поставка противогазов ПШ 1 и ПШ 2Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    14.12.202114.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112779Подведение итогов не позднее поставка противогазов ПШ 1 и ПШ 2Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка противогазов ПШ 1 и ПШ 2

    Начальная цена

    100 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP г. Таганрог, Николаевское шоссе 3-3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    постоплата

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4

    123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16

    Классификатор ОКПД2

    32.99.11.110

    Противогазы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Требования

    09.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Противогаз шланговый ПШ - 1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Противогаз шланговый ПШ - 2"

    Кол-во: 2

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    28.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    580 965
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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