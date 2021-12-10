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    Главная / Торги / Оказание услуг по транспортировке пассажиров и грузов на вертолетной технике на объекты строительства МГ «Сила Сибири» для нужд ООО «СГК-1»

    Оказание услуг по транспортировке пассажиров и грузов на вертолетной технике на объекты строительства МГ «Сила Сибири» для нужд ООО «СГК-1»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010143Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по транспортировке пассажиров и грузов на вертолетной технике на объекты строительства МГ «Сила Сибири» для нужд ООО «СГК-1»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010143

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21-01415

    Наименование закупки

    Оказание услуг по транспортировке пассажиров и грузов на вертолетной технике на объекты строительства МГ «Сила Сибири» для нужд ООО «СГК-1»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 20:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_КП.xlsx

    Документация.docx

    Техническое_задание.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Контактный телефон

    +7 812 665-08-08

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    pukhkaloral@gsprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пухкало Роман Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по транспортировке пассажиров и грузов на вертолетной технике на объекты строительства МГ «Сила Сибири» для нужд ООО «СГК-1»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 10:00 GMT +310.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010143Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по транспортировке пассажиров и грузов на вертолетной технике на объекты строительства МГ «Сила Сибири» для нужд ООО «СГК-1»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2021 23:0016.12.2021 23:0016.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010143Подведение итогов не позднее Оказание услуг по транспортировке пассажиров и грузов на вертолетной технике на объекты строительства МГ «Сила Сибири» для нужд ООО «СГК-1»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 23:0016.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010143Подведение итогов не позднее Оказание услуг по транспортировке пассажиров и грузов на вертолетной технике на объекты строительства МГ «Сила Сибири» для нужд ООО «СГК-1»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по транспортировке пассажиров и грузов на вертолетной технике на объекты строительства МГ «Сила Сибири» для нужд ООО «СГК-1»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СГК-1
    Все закупки и тендеры СГК-1

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛ ТАШКЕНТСКАЯ, Д. 3, К. 3, ЛИТЕРА Б, ЭТАЖ 14, КОМ. 1420

    Классификатор ОКПД2

    51.2

    Услуги по перевозке грузов воздушным транспортом и космическим транспортом

    51.1

    Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом

    51.21.14

    Услуги по перевозке прочих грузов воздушным транспортом на нерегулярной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Маршрут: г. Усть-Кут, Иркутская область - МГ «Сила Сибири» Этап 5.2. КС-2 «Олекминская» (Координаты 60,2813 сш, 120,3836 вд) Республика Саха (Якутия)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Маршрут: г. Ленск, Республика Саха (Якутия) - МГ «Сила Сибири» Этап 5.2. КС-2 «Олекминская» (Координаты 60,2813 сш, 120,3836 вд) Республика Саха (Якутия)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Маршрут: г. Мирный, Республика Саха (Якутия) - МГ «Сила Сибири» Этап 5.2. КС-2 «Олекминская» (Координаты 60,2813 сш, 120,3836 вд) Республика Саха (Якутия)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Маршрут: КТП-4 567 км (Координаты 60.435276 сш 120.758860 вд) Республика Саха (Якутия) - МГ «Сила Сибири» Этап 5.2. КС-2 «Олекминская» (Координаты 60.2813 сш, 120.3836 вд) Республика Саха (Якутия)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Маршрут: г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия) - МГ «Сила Сибири» Этап 5.2. КС-2 «Олекминская» (Координаты 60,2813 сш, 120,3836 вд) Республика Саха (Якутия)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Маршрут: г. Якутск, Республика Саха (Якутия) - МГ «Сила Сибири» Этап 5.2. КС-2 «Олекминская» (Координаты 60,2813 сш, 120,3836 вд) Республика Саха (Якутия)"

    Кол-во: 1

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