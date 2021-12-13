www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
АП010142
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по реализации КУ 121-16-721 на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2022 году (0141/00026/Р/06.12.2021)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.12.2021 20:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.
Контактный телефон
+7 495 428-48-00 доб. 64972
Факс
Адрес электронной почты
o.filippova@ceg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по реализации КУ 121-16-721 на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2022 году (0141/00026/Р/06.12.2021)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 10:00 GMT +313.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010142Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по реализации КУ 121-16-721 на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2022 году (0141/00026/Р/06.12.2021)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
16.12.2021 14:0016.12.2021 14:0016.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010142Подведение итогов не позднее Выполнение работ по реализации КУ 121-16-721 на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2022 году (0141/00026/Р/06.12.2021)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по реализации КУ 121-16-721 на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2022 году (0141/00026/Р/06.12.2021)
Начальная цена
29 777 291,42
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.
33.12.29.900
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.