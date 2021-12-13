Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение работ по капитальному ремонту системы регулирования ГПА типа ГТК-10-4 на объектах ООО «Газпром трансгаз Самара» в 2022 году (0142/00025/Р/06.12.2021)

    Выполнение работ по капитальному ремонту системы регулирования ГПА типа ГТК-10-4 на объектах ООО «Газпром трансгаз Самара» в 2022 году (0142/00025/Р/06.12.2021)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010141Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту системы регулирования ГПА типа ГТК-10-4 на объектах ООО «Газпром трансгаз Самара» в 2022 году (0142/00025/Р/06.12.2021)Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010141

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    0142/00025/Р/06.12.2021

    Наименование закупки

    Выполнение работ по капитальному ремонту системы регулирования ГПА типа ГТК-10-4 на объектах ООО «Газпром трансгаз Самара» в 2022 году (0142/00025/Р/06.12.2021)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 19:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_подведения_итогов_для_ЭТП_ГПБ.rtf

    ДЗП.zip

    Протокол_подведения_итогов_для_ЭТП_ГПБ.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

    Контактный телефон

    +7 495 428-48-00 доб. 64972

    Факс

    Адрес электронной почты

    o.filippova@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту системы регулирования ГПА типа ГТК-10-4 на объектах ООО «Газпром трансгаз Самара» в 2022 году (0142/00025/Р/06.12.2021)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 10:00 GMT +313.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010141Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту системы регулирования ГПА типа ГТК-10-4 на объектах ООО «Газпром трансгаз Самара» в 2022 году (0142/00025/Р/06.12.2021)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2021 14:0016.12.2021 14:0016.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010141Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту системы регулирования ГПА типа ГТК-10-4 на объектах ООО «Газпром трансгаз Самара» в 2022 году (0142/00025/Р/06.12.2021)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 14:0016.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010141Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту системы регулирования ГПА типа ГТК-10-4 на объектах ООО «Газпром трансгаз Самара» в 2022 году (0142/00025/Р/06.12.2021)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту системы регулирования ГПА типа ГТК-10-4 на объектах ООО «Газпром трансгаз Самара» в 2022 году (0142/00025/Р/06.12.2021)

    Начальная цена

    16 082 058,55

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

    Классификатор ОКПД2

    33.12.29.900

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1121265/name/61c5705413fb61.10688196

    24.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1121596/name/61c58e60b3e911.12714251

    24.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по капитальному ремонту системы регулирования ГПА типа ГТК-10-4 на объектах ООО «Газпром трансгаз Самара» в 2022 году"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО КОРПОРАЦИЯ СПУ-ЦКБ ТМ
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211090901
    Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию транспортного средства
    Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию транспортного средства
    595039
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 23:59(GMT+03:00)
    1 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО КОРПОРАЦИЯ СПУ-ЦКБ ТМ
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211090896
    Выполнение работ по ремонту автомобиля заказчика в соответствии с перечнем выполняемых работ и перечнем запасных частей
    Выполнение работ по ремонту автомобиля заказчика в соответствии с перечнем выполняемых работ и...
    595050
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 23:59(GMT+03:00)
    468 635
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211082979
    Выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию и ремонту лабораторного оборудования
    Выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию и ремонту лабораторного...
    593937
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    480 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП112337
    2999/03.12.21/КО/Э Выполнение работ по техническому диагностированию закалочно-испарительных аппаратов печи котла-утилизатора поз. F-01В
    2999/03.12.21/КО/Э Выполнение работ по техническому диагностированию закалочно-испарительных...
    571042
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    1 147 198
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ФЛ АО НПЦАП-ПОКОРПУС
    Запрос (ценовых) котировок № 32211068570
    Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматического контроля загазованности и по организации государственной метрологической поверке сигнализаторов загазованности в корпусах № 4, 6.
    Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматического контроля загазованности и...
    591724
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    37 200
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП201848
    23/12.01.22/КО/Э Оказание услуг по сервисному обслуживанию АСУТП производства Schenck ц. № 20 уст. Грануляция
    23/12.01.22/КО/Э Оказание услуг по сервисному обслуживанию АСУТП производства Schenck ц. № 20...
    585878
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    7 474
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП152974
    554/21.04.21/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию аппаратной части и программного обеспечения систем вибродиагностики Bently Nevada 3500 (производства General Electric)
    554/21.04.21/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию аппаратной части и программного...
    477115
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.05.2021 15:30(GMT+03:00)
    2 433 169
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП113174
    10/13.01.21/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию (с заменой электронного блока Pulsar II) и организации поверки пирометра PULSAR II М7000
    10/13.01.21/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию (с заменой электронного блока...
    436014
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.03.2021 15:30(GMT+03:00)
    7 991
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить