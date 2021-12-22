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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110910156
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка сертификатов на предоставление доступа к порталу технической поддержки и сопровождению программного обеспечения PTC.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
06.12.2021 19:55
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125196, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1, Э 1 ПОМ 152
Почтовый адрес
125196, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1, Э 1 ПОМ 152
Контактный телефон
+7 495 631-90-09 доб. 2922
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@roscosmos.digital
Ф.И.О. контактного лица
Герасимов Максим Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва, ул. Можайский вал, д. 8Б
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сертификатов на предоставление доступа к порталу технической поддержки и сопровождению программного обеспечения PTC
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.12.202127.12.2021 12:0027.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110910156Подведение итогов не позднее Поставка сертификатов на предоставление доступа к порталу технической поддержки и сопровождению программного обеспечения PTCМосква, ул. Можайский вал, д. 8Б
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сертификатов на предоставление доступа к порталу технической поддержки и сопровождению программного обеспечения PTC
Начальная цена
136 134 201,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
680 671,01 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РК-ЦИФРА
Все закупки и тендеры РК-ЦИФРА
Адрес местонахождения
125196, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1, Э 1 ПОМ 152
58.29.32.000
58.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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