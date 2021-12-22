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    Главная / Торги / Поставка сертификатов на предоставление доступа к порталу технической поддержки и сопровождению программного обеспечения PTC.

    Поставка сертификатов на предоставление доступа к порталу технической поддержки и сопровождению программного обеспечения PTC.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2021 12:0022.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110910156Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сертификатов на предоставление доступа к порталу технической поддержки и сопровождению программного обеспечения PTCМосква, ул. Можайский вал, д. 8БПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110910156

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сертификатов на предоставление доступа к порталу технической поддержки и сопровождению программного обеспечения PTC.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.12.2021 19:55

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Доз_и_Извещение_ЭТП.docx

    Проект_договора.docx

    Обоснование_НМЦ.pdf

    ТЗ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РК-ЦИФРА
    Все закупки и тендеры РК-ЦИФРА

    Юридический адрес

    125196, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1, Э 1 ПОМ 152

    Почтовый адрес

    125196, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1, Э 1 ПОМ 152

    Контактный телефон

    +7 495 631-90-09 доб. 2922

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@roscosmos.digital

    Ф.И.О. контактного лица

    Герасимов Максим Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва, ул. Можайский вал, д. 8Б

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сертификатов на предоставление доступа к порталу технической поддержки и сопровождению программного обеспечения PTC

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.202127.12.2021 12:0027.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110910156Подведение итогов не позднее Поставка сертификатов на предоставление доступа к порталу технической поддержки и сопровождению программного обеспечения PTCМосква, ул. Можайский вал, д. 8Б

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сертификатов на предоставление доступа к порталу технической поддержки и сопровождению программного обеспечения PTC

    Начальная цена

    136 134 201,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    680 671,01 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией о закупке

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РК-ЦИФРА
    Все закупки и тендеры РК-ЦИФРА

    Адрес местонахождения

    125196, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1, Э 1 ПОМ 152

    Классификатор ОКПД2

    58.29.32.000

    Обеспечение программное прикладное для загрузки

    Классификатор ОКВЭД2

    58.29

    Издание прочих программных продуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Издание прочих программных продуктов"

    Кол-во: 1.00000

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