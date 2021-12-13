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    Главная / Торги / Приобретение лицензий AQUA DATA STUDIO для нужд Банка ГПБ (АО)

    Приобретение лицензий AQUA DATA STUDIO для нужд Банка ГПБ (АО)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 12:0013.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112776Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение лицензий AQUA DATA STUDIO для нужд Банка ГПБ (АО)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112776

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ОР21-12-177

    Наименование закупки

    Приобретение лицензий AQUA DATA STUDIO для нужд Банка ГПБ (АО)

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Редукцион

    Дата публикации

    06.12.2021 19:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ОР21_12_177_.doc

    ГП112776_second_parts_protocol_1_.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Контактный телефон

    +7 495 287-61-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гуляев Алексей Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение лицензий AQUA DATA STUDIO для нужд Банка ГПБ (АО)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    28.12.202128.12.2021 23:0028.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112776Подведение итогов не позднее Приобретение лицензий AQUA DATA STUDIO для нужд Банка ГПБ (АО)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение лицензий AQUA DATA STUDIO для нужд Банка ГПБ (АО)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    нет

    Разрешение приема иных условий оплаты

    нет

    Разрешение приема иных условий для количества

    нет

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с требованиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с требованиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с требованиями документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАНК ГПБ (АО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Классификатор ОКПД2

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    63

    Услуги в области информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1117820/name/61c1c03077ff96.11338570

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приобретение лицензий AQUA DATA STUDIO для нужд Банка ГПБ (АО)"

    Кол-во:

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