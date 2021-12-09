Закупка ЭХЗ и заземления для Узла подключения

Дата и время окончания срока приема заявок

Закупка ЭХЗ и заземления для Узла подключения

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

100% в течение 30 календарных дней по факту поставки Товара

В соответствии с техническим заданием

АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Заземлитель вертикальный (активный соляной электрод, d - 60мм, L- 6 м)" Кол-во: 48

"Позиция 2" "Стойка контрольно-измерительного пункта из стали, высота стойки -2000 мм, диаметр стойки - 159 мм, с универсальной клеммной панелью, не требующей оконцевания кабеля (кабели до 6 мм2 - 2 шт.)" Кол-во: 2

"Позиция 3" "Стойка контрольно-измерительного пункта из стали, высота стойки -2000 мм, диаметр стойки - 159 мм, с универсальной клеммной панелью, не требующей оконцевания кабеля (кабели до 35 мм2 - 2 шт., до 6 мм2 - 5 шт.)" Кол-во: 3

"Позиция 4" "Стойка контрольно-измерительного пункта из стали, высота стойки -2000 мм, диаметр стойки - 159 мм, с универсальной клеммной панелью, не требующей оконцевания кабеля (кабели до 6 мм2 - 8 шт.)" Кол-во: 4

"Позиция 5" "Протектор магниевый упакованный с активатором" Кол-во: 4

"Позиция 6" "Установка индикатора коррозионных процессов" Кол-во: 8