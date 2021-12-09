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    Главная / Торги / Закупка ЭХЗ и заземления для Узла подключения

    Закупка ЭХЗ и заземления для Узла подключения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 12:0009.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010134Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЭХЗ и заземления для Узла подключенияСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010134

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка ЭХЗ и заземления для Узла подключения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 18:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_ТКП ..xlsx

    02_Анонс_Isource.docx

    01 Письмо руководителю организации.pdf

    Договор новый.zip

    АП010134_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 749

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    aa.romanov@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романов Артём Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ЭХЗ и заземления для Узла подключения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 12:00 GMT +309.12.2021 12:0009.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010134Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЭХЗ и заземления для Узла подключенияСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    20.12.2021 12:0020.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010134Подведение итогов не позднее Закупка ЭХЗ и заземления для Узла подключенияСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010134Подведение итогов не позднее Закупка ЭХЗ и заземления для Узла подключенияСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ЭХЗ и заземления для Узла подключения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, г. Новый Уренгой, улица Северная Магистраль, база ООО «Мегатранс»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 30 календарных дней по факту поставки Товара

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    27.12.23

    Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1127100/name/61cd4dc8c56ee4.02620701

    30.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Заземлитель вертикальный (активный соляной электрод, d - 60мм, L- 6 м)"

    Кол-во: 48

    "Позиция 2"

    "Стойка контрольно-измерительного пункта из стали, высота стойки -2000 мм, диаметр стойки - 159 мм, с универсальной клеммной панелью, не требующей оконцевания кабеля (кабели до 6 мм2 - 2 шт.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Стойка контрольно-измерительного пункта из стали, высота стойки -2000 мм, диаметр стойки - 159 мм, с универсальной клеммной панелью, не требующей оконцевания кабеля (кабели до 35 мм2 - 2 шт., до 6 мм2 - 5 шт.)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Стойка контрольно-измерительного пункта из стали, высота стойки -2000 мм, диаметр стойки - 159 мм, с универсальной клеммной панелью, не требующей оконцевания кабеля (кабели до 6 мм2 - 8 шт.)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Протектор магниевый упакованный с активатором"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Установка индикатора коррозионных процессов"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "Электрод сравнения неполяризующийся с соединительным проводником длиной не менее 10,0 м"

    Кол-во: 18

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    Регион:
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