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    Главная / Торги / Закупка опор трубопроводов и оголовков свечей

    Закупка опор трубопроводов и оголовков свечей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 15:0009.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010133Дата и время окончания срока приема заявок Закупка опор трубопроводов и оголовков свечейМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010133

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка опор трубопроводов и оголовков свечей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 18:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_поставки.7z

    Приложение._Опыт_поставки__МТР.docx

    Приложение_Перечень_документов.xlsx

    Форма_ТКП_АП010133.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ny.kasimova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Касимова Надежда Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка опор трубопроводов и оголовков свечей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 15:00 GMT +309.12.2021 15:0009.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010133Дата и время окончания срока приема заявок Закупка опор трубопроводов и оголовков свечейМосква

    Подведение итогов не позднее

    10.01.2022 12:0010.01.2022 12:0010.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010133Подведение итогов не позднее Закупка опор трубопроводов и оголовков свечейМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    10.01.202210.01.2022 12:0010.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010133Подведение итогов не позднее Закупка опор трубопроводов и оголовков свечейМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка опор трубопроводов и оголовков свечей

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, г. Новый Уренгой, улица Северная Магистраль, база ООО «Мегатранс»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту поставки в течение 30 календарных дней с момента получения товара Покупателем

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    28.99

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оголовок продувочной свечи DN300"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Опора ОПБ2-325"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Оголовок продувочной свечи DN300"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Опора ОПБ2-325"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Оголовок продувочной свечи DN50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Опора ОПБ2-57"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Оголовок продувочной свечи DN50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Опора ОПБ2-57"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Оголовок продувочной свечи DN50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Опора ОПБ2-57"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Оголовок продувочной свечи DN300"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Опора ОПБ2-325"

    Кол-во: 2

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