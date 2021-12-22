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Номер извещения
32110909888
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд АО «ФНПЦ «ННИИРТ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
06.12.2021 18:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41
Почтовый адрес
121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41
Контактный телефон
+7 495 230-05-50
Факс
+7 495 230-05-50
Адрес электронной почты
zakupki@ib-ps.ru
Ф.И.О. контактного лица
Репкин Денис Игоревич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Обязательное страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд АО «ФНПЦ «ННИИРТ».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2021 10:00 GMT +322.12.2021 10:0022.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110909888Дата и время окончания срока приема заявок Обязательное страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд АО «ФНПЦ «ННИИРТ».г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2021 10:00GMT +322.12.2021 10:0022.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110909888Дата и время вскрытия заявок Обязательное страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд АО «ФНПЦ «ННИИРТ».г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.12.202124.12.2021 14:0024.12.2021 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110909888Дата окончания срока рассмотрения заявок Обязательное страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд АО «ФНПЦ «ННИИРТ».г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Подведение итогов не позднее
24.12.2021 17:0024.12.2021 17:0024.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110909888Подведение итогов не позднее Обязательное страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд АО «ФНПЦ «ННИИРТ».г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обязательное страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд АО «ФНПЦ «ННИИРТ».
Начальная цена
509 553,41
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ФНПЦННИИРТ
Все закупки и тендеры АО ФНПЦННИИРТ
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Города Областного Значения Нижегородской Области/, Приокский, Шапошникова, 5
65.12.2
65.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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