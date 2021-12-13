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    Главная / Торги / Запрос цен №62 на поставку упаковочных материалов (стрейч-пленка) для нужд АО «Империал Дьюти Фри» в 2022 году

    Запрос цен №62 на поставку упаковочных материалов (стрейч-пленка) для нужд АО «Империал Дьюти Фри» в 2022 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 11:0013.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112774Дата и время окончания срока приема заявок Поставка упаковочных материалов (стрейч-пленка) для нужд АО «Империал Дьюти Фри» в 2022 годуХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112774

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    62

    Наименование закупки

    Запрос цен №62 на поставку упаковочных материалов (стрейч-пленка) для нужд АО «Империал Дьюти Фри» в 2022 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    06.12.2021 18:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИДФ_ЗЦ__62_Документация_запроса_цен_06122021.docx

    ИДФ_ЗЦ__62_Проект_Договора_поставки_стрейч.doc

    ИДФ_ТЗ_на_поставку_упаковочных_материалов_1_полугодие_2022.docx

    Разъяснения_к_ЗЦ__62.rtf

    ИДФ_ЗЦ__62_Протокол_рассмотрения_и_сопоставления_заявок__ИТОГИ__20122021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИМПЕРИАЛ ДЬЮТИ ФРИ
    Все закупки и тендеры АО ИМПЕРИАЛ ДЬЮТИ ФРИ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, территория Международного аэропорта Шереметьево, Центр «Аэроэкспресс», помещение 5 (5.122)

    Почтовый адрес

    141426, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, а/я 59

    Контактный телефон

    +7 495 229-32-07

    Факс

    +7 495 229-32-07

    Адрес электронной почты

    O.Gulevich@svo-dutyfree.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Акишина Ольга Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка упаковочных материалов (стрейч-пленка) для нужд АО «Империал Дьюти Фри» в 2022 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 11:00 GMT +313.12.2021 11:0013.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112774Дата и время окончания срока приема заявок Поставка упаковочных материалов (стрейч-пленка) для нужд АО «Империал Дьюти Фри» в 2022 годуХимки

    Дата и время вскрытия заявок

    13.12.2021 11:0013.12.2021 11:0013.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112774Дата и время вскрытия заявок Поставка упаковочных материалов (стрейч-пленка) для нужд АО «Империал Дьюти Фри» в 2022 годуХимки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 14:0020.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112774Подведение итогов не позднее Поставка упаковочных материалов (стрейч-пленка) для нужд АО «Империал Дьюти Фри» в 2022 годуХимки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка упаковочных материалов (стрейч-пленка) для нужд АО «Империал Дьюти Фри» в 2022 году

    Начальная цена

    937 320,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИМПЕРИАЛ ДЬЮТИ ФРИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИМПЕРИАЛ ДЬЮТИ ФРИ
    Все закупки и тендеры АО ИМПЕРИАЛ ДЬЮТИ ФРИ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, территория Международного аэропорта Шереметьево, Центр «Аэроэкспресс», помещение 5 (5.122)

    141426, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, а/я 59

    Классификатор ОКПД2

    22.22.19.000

    Изделия упаковочные пластмассовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ИДФ_ТЗ_на_поставку_упаковочных_материалов_1_полугодие_2022.docx

    09.12.2021

    ИДФ_ЗЦ__62_Проект_Договора_поставки_стрейч.doc

    09.12.2021

    ИДФ_ЗЦ__62_Документация_запроса_цен_06122021.docx

    09.12.2021

    Разъяснения_к_ЗЦ__62.rtf

    09.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1116558/name/61c091bfede947.34885929

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "поставка упаковочных материалов (стрейч-пленка)"

    Кол-во:

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