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    Главная / Торги / Конкурс в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств АО «ФНПЦ «ННИИРТ»

    Конкурс в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств АО «ФНПЦ «ННИИРТ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2021 10:0022.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110909860Дата и время окончания срока приема заявок Добровольное страхование транспортных средств АО «ФНПЦ «ННИИРТ».г. Москва, ул. Верейская, д. 41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110909860

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурс в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств АО «ФНПЦ «ННИИРТ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    06.12.2021 18:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    5._Обоснование_НМЦД.xlsx

    3._Техническое_задание.docx

    3.1._Приложение_к_ТЗ.xls

    4.1._Приложение_к_договору.xls

    2._Документация.doc

    4._Проект_договора.docx

    1._Извещение.pdf

    Протокол_32110909860_2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью СТРАХОВОЙ БРОКЕР МИРНОЕ НЕБО
    Все закупки и тендеры СТРАХОВОЙ БРОКЕР МИРНОЕ НЕБО

    Юридический адрес

    121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41

    Почтовый адрес

    121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41

    Контактный телефон

    +7 495 230-05-50

    Факс

    +7 495 230-05-50

    Адрес электронной почты

    zakupki@ib-ps.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Репкин Денис Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Добровольное страхование транспортных средств АО «ФНПЦ «ННИИРТ».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2021 10:00 GMT +322.12.2021 10:0022.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110909860Дата и время окончания срока приема заявок Добровольное страхование транспортных средств АО «ФНПЦ «ННИИРТ».г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2021 10:00GMT +322.12.2021 10:0022.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110909860Дата и время вскрытия заявок Добровольное страхование транспортных средств АО «ФНПЦ «ННИИРТ».г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.12.202124.12.2021 14:0024.12.2021 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110909860Дата окончания срока рассмотрения заявок Добровольное страхование транспортных средств АО «ФНПЦ «ННИИРТ».г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 17:0024.12.2021 17:0024.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110909860Подведение итогов не позднее Добровольное страхование транспортных средств АО «ФНПЦ «ННИИРТ».г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 17:0024.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110909860Подведение итогов не позднее Добровольное страхование транспортных средств АО «ФНПЦ «ННИИРТ».г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Добровольное страхование транспортных средств АО «ФНПЦ «ННИИРТ».

    Начальная цена

    2 448 314,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ФНПЦННИИРТ
    Все закупки и тендеры АО ФНПЦННИИРТ

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Города Областного Значения Нижегородской Области/, Приокский, Шапошникова, 5

    Классификатор ОКПД2

    65.12.2

    Услуги по страхованию автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12

    Страхование, кроме страхования жизни

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1120221/name/61c44f38e81852.49869266

    23.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

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