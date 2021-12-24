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    Главная / Торги / Открытый двухэтапный конкурентный отбор на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ, проведение авторского надзора за строительством объектов обустройства Чаяндинского НГКМ и перспективным объектам обустройства месторождений Восточной Сибири для нужд ООО «Газпромнефть – Заполярье»

    Открытый двухэтапный конкурентный отбор на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ, проведение авторского надзора за строительством объектов обустройства Чаяндинского НГКМ и перспективным объектам обустройства месторождений Восточной Сибири для нужд ООО «Газпромнефть – Заполярье»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2021 11:0024.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010132Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ, проведение авторского надзора за строительством объектов обустройства Чаяндинского НГКМ иг. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП010132

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0088825-115-2021

    Наименование закупки

    Открытый двухэтапный конкурентный отбор на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ, проведение авторского надзора за строительством объектов обустройства Чаяндинского НГКМ и перспективным объектам обустройства месторождений Восточной Сибири для нужд ООО «Газпромнефть – Заполярье»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Газпром нефть
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром нефть

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5

    Контактный телефон

    +7 812 448-00-51 доб. 24585

    Адрес электронной почты

    OZDZ_BRD@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дзюба Ольга Геннадьевна

    Место рассмотрения заявок

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение проектно-изыскательских работ, проведение авторского надзора за строительством объектов обустройства Чаяндинского НГКМ и

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2021 11:00 GMT +324.12.2021 11:0024.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010132Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ, проведение авторского надзора за строительством объектов обустройства Чаяндинского НГКМ иг. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Выполнение проектно-изыскательских работ, проведение авторского надзора за строительством объектов обустройства Чаяндинского НГКМ и

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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