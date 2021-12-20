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Номер извещения
ГП112772
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Процедуры выбора покупателя на право заключения договора купли-продажи имущества: Плоттер Canon imagePROGRAF iPF830 (сер. № AAPA0178), Б\У.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.12.2021 17:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119415, Российская Федерация, Москва, Проспект Вернадского, 53
Почтовый адрес
119415, Российская Федерация, Москва, Проспект Вернадского, 53
Контактный телефон
+7 926 561-19-45
Факс
Адрес электронной почты
vasilchenko_dv@ooosgm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильченко Дмитрий Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Договор на продажу имущества: Плоттер Canon imagePROGRAF iPF830 (сер. № AAPA0178), Б\У.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.12.2021 16:30 GMT +320.12.2021 16:3020.12.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112772Дата и время окончания срока приема заявок Договор на продажу имущества: Плоттер Canon imagePROGRAF iPF830 (сер. № AAPA0178), Б\У.Москва
Подведение итогов не позднее
10.01.2022 23:0010.01.2022 23:0010.01.2022 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112772Подведение итогов не позднее Договор на продажу имущества: Плоттер Canon imagePROGRAF iPF830 (сер. № AAPA0178), Б\У.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор на продажу имущества: Плоттер Canon imagePROGRAF iPF830 (сер. № AAPA0178), Б\У.
Начальная цена
98 888,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СТРОЙГАЗМОНТАЖ, АО СГМ
Все закупки и тендеры АО СТРОЙГАЗМОНТАЖ, АО СГМ
Адрес местонахождения
119415, Российская Федерация, Москва, Проспект Вернадского, 53
26.20.18.000
26.20.16.130
Документация лота
Кол-во: 1
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