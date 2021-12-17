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Номер извещения
ГП112771
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка масел и технических жидкостей в г. Белгород
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.12.2021 17:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1
Почтовый адрес
308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1
Контактный телефон
+7 4722 73-93-00
Факс
+7 4722 73-93-01
Адрес электронной почты
i.razorenov@gesbelgorod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Разоренов Иван Владимирович
Место рассмотрения предложений
Белгород
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка масел и технических жидкостей в г. Белгород
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 15:00 GMT +317.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112771Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масел и технических жидкостей в г. БелгородБелгород
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2021 15:0017.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112771Дата и время вскрытия заявок Поставка масел и технических жидкостей в г. БелгородБелгород
Подведение итогов не позднее
23.12.2021 14:0023.12.2021 14:0023.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112771Подведение итогов не позднее Поставка масел и технических жидкостей в г. БелгородБелгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка масел и технических жидкостей в г. Белгород
Начальная цена
148 829,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЭС Белгород
Все закупки и тендеры ГЭС Белгород
Адрес местонахождения
308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1
19.20.29.110
Документация лота
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