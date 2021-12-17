Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка масел и технических жидкостей в г. Белгород

    Поставка масел и технических жидкостей в г. Белгород

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112771Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масел и технических жидкостей в г. БелгородБелгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112771

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    066/2021/ГЭС Белгород/ЗПэ

    Наименование закупки

    Поставка масел и технических жидкостей в г. Белгород

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 17:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_066_2021_ЗПЭ.zip

    Расчет_балльной_оценки_066_2021_ЗПЭ.docx

    Протокол___48_2_оф_с.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газэнергосеть Белгород
    Все закупки и тендеры ГЭС Белгород

    Юридический адрес

    308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1

    Почтовый адрес

    308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1

    Контактный телефон

    +7 4722 73-93-00

    Факс

    +7 4722 73-93-01

    Адрес электронной почты

    i.razorenov@gesbelgorod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Разоренов Иван Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Белгород

    Закупки и тендеры Белгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка масел и технических жидкостей в г. Белгород

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 15:00 GMT +317.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112771Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масел и технических жидкостей в г. БелгородБелгород

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 15:0017.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112771Дата и время вскрытия заявок Поставка масел и технических жидкостей в г. БелгородБелгород

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 14:0023.12.2021 14:0023.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112771Подведение итогов не позднее Поставка масел и технических жидкостей в г. БелгородБелгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 14:0023.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112771Подведение итогов не позднее Поставка масел и технических жидкостей в г. БелгородБелгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка масел и технических жидкостей в г. Белгород

    Начальная цена

    148 829,86

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Газэнергосеть Белгород»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС Белгород
    Все закупки и тендеры ГЭС Белгород

    Адрес местонахождения

    308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1

    Классификатор ОКПД2

    19.20.29.110

    Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1120631/name/61c477e383d9a8.84099231

    23.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1120630/name/61c477dd237274.24400688

    23.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка масел и технических жидкостей в г. Белгород"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВАТЭК-ЭНЕРГО
    Запрос предложений № ГП225974
    поставка горюче-смазочных материалов
    поставка горюче-смазочных материалов
    593008
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Запрос предложений № 32110281971
    Поставка жидкостей технических для филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Конаково
    Поставка жидкостей технических для филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Конаково
    484874
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.05.2021 09:59(GMT+03:00)
    82 896
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    АО ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП
    Запрос предложений № ГП935508
    Масла_ООО "Сенгилеевский цементный завод"
    Масла_ООО "Сенгилеевский цементный завод"
    291090
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.12.2019 11:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить