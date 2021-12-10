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Номер извещения
ГП112768
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Отвод 90 1020х12 ст.09Г2С ГОСТ 17375
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.12.2021 17:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
Почтовый адрес
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
Контактный телефон
+7 365 652-85-08
Факс
+7 978 857-18-85
Адрес электронной почты
lyusinnn@sodaplant.ru
Ф.И.О. контактного лица
Люсин Николай Николаевич
Место рассмотрения предложений
Красноперекопск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Отвод 90 1020х12 ст.09Г2С ГОСТ 17375
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 16:00 GMT +310.12.2021 16:0010.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112768Дата и время окончания срока приема заявок Отвод 90 1020х12 ст.09Г2С ГОСТ 17375Красноперекопск
Дата и время вскрытия заявок
10.12.2021 16:0010.12.2021 16:0010.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112768Дата и время вскрытия заявок Отвод 90 1020х12 ст.09Г2С ГОСТ 17375Красноперекопск
Подведение итогов не позднее
31.01.2022 16:0031.01.2022 16:0031.01.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112768Подведение итогов не позднее Отвод 90 1020х12 ст.09Г2С ГОСТ 17375Красноперекопск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Отвод 90 1020х12 ст.09Г2С ГОСТ 17375
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
9 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
24.20
24.2
Документация лота
Кол-во: 9
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