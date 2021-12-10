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    Главная / Торги / Отвод 90 1020х12 ст.09Г2С ГОСТ 17375

    Отвод 90 1020х12 ст.09Г2С ГОСТ 17375

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 16:0010.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112768Дата и время окончания срока приема заявок Отвод 90 1020х12 ст.09Г2С ГОСТ 17375КрасноперекопскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112768

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Отвод 90 1020х12 ст.09Г2С ГОСТ 17375

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 17:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП112768Отвод_90_1020х12_ст.09Г2С_ГОСТ_17375.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Юридический адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Почтовый адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Контактный телефон

    +7 365 652-85-08

    Факс

    +7 978 857-18-85

    Адрес электронной почты

    lyusinnn@sodaplant.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Люсин Николай Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Красноперекопск

    Закупки и тендеры Республика Крым

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Отвод 90 1020х12 ст.09Г2С ГОСТ 17375

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 16:00 GMT +310.12.2021 16:0010.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112768Дата и время окончания срока приема заявок Отвод 90 1020х12 ст.09Г2С ГОСТ 17375Красноперекопск

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2021 16:0010.12.2021 16:0010.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112768Дата и время вскрытия заявок Отвод 90 1020х12 ст.09Г2С ГОСТ 17375Красноперекопск

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2022 16:0031.01.2022 16:0031.01.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112768Подведение итогов не позднее Отвод 90 1020х12 ст.09Г2С ГОСТ 17375Красноперекопск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 16:0031.01.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112768Подведение итогов не позднее Отвод 90 1020х12 ст.09Г2С ГОСТ 17375Красноперекопск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Отвод 90 1020х12 ст.09Г2С ГОСТ 17375

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    9 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту поставки товара на склад в течение 14 банковских дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СЗ
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Адрес местонахождения

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Классификатор ОКПД2

    24.20

    Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.2

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1136742/name/61e90fcfc92db3.19874369

    20.01.2022

    Обязательные требования к участникам закупочных процедур

    09.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отвод 90 1020х12 ст.09Г2С ГОСТ 17375"

    Кол-во: 9

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