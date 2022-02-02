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Номер извещения
АП010127
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.12.2021 17:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Зоологический пер., 2-4, Лит. "Б"
Почтовый адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Зоологический пер., 2-4, Лит. "Б"
Контактный телефон
+7 812 449-18-83 доб. 6500
Адрес электронной почты
tender_aero@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Литвиновская Вера Юрьевна
Место рассмотрения заявок
Москва
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Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево"
Дата и время окончания срока приема заявок
02.02.2022 21:00 GMT +302.02.2022 21:0002.02.2022 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010127Дата и время окончания срока приема заявок Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево"Москва
Текущий статус
Прием заявок на участие
Предмет договора
Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево"
Официальный сайт, на котором размещена документация