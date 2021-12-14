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    Главная / Торги / МИ №404/МИ - Пассажирские перевозки сотрудников ПАО «ТМ» к месту работы и обратно для нужд Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"

    МИ №404/МИ - Пассажирские перевозки сотрудников ПАО «ТМ» к месту работы и обратно для нужд Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110909622Дата и время окончания срока приема заявок МИ №404/МИ - Пассажирские перевозки сотрудников ПАО «ТМ» к месту работы и обратно для нужд Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)-Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110909622

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    МИ №404/МИ - Пассажирские перевозки сотрудников ПАО «ТМ» к месту работы и обратно для нужд Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    06.12.2021 17:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация и извещение

    404_МИ_1_15_ТМ_МИ_17.12.2021.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 532

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vpetrykin@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петрыкин Владислав Олегович

    Место рассмотрения предложений

    -

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    МИ №404/МИ - Пассажирские перевозки сотрудников ПАО «ТМ» к месту работы и обратно для нужд Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.01.202226.01.2022 23:5926.01.2022 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110909622Дата окончания срока рассмотрения заявок МИ №404/МИ - Пассажирские перевозки сотрудников ПАО «ТМ» к месту работы и обратно для нужд Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)-

    Подведение итогов не позднее

    26.01.2022 23:5926.01.2022 23:5926.01.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110909622Подведение итогов не позднее МИ №404/МИ - Пассажирские перевозки сотрудников ПАО «ТМ» к месту работы и обратно для нужд Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)-

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    26.01.202226.01.2022 23:5926.01.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110909622Подведение итогов не позднее МИ №404/МИ - Пассажирские перевозки сотрудников ПАО «ТМ» к месту работы и обратно для нужд Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)-

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МИ №404/МИ - Пассажирские перевозки сотрудников ПАО «ТМ» к месту работы и обратно для нужд Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    60 295 890,25

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО "ТМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Классификатор ОКПД2

    49.39.13.000

    Услуги по специальным перевозкам (для собственных нужд) пассажиров автобусами прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    49.3

    Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114649/name/61bc8d40805606.13147023

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МИ №404/МИ - Пассажирские перевозки сотрудников ПАО «ТМ» к месту работы и обратно для нужд Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)"

    Кол-во: 1

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