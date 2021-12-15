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Номер извещения
АП010125
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предоставление услуг по обеспечению питанием сотрудников ООО «НОВА-Брит» с доставкой в офисную и рабочую столовую г. Вязьма, обеспечение питанием сотрудников ООО «НОВА-Брит» в г. Москве. Лоты 1-3.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.12.2021 17:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125319, Г МОСКВА, УЛ АКАДЕМИКА ИЛЬЮШИНА, 9,
Почтовый адрес
125319, Г МОСКВА, УЛ АКАДЕМИКА ИЛЬЮШИНА, 9
Контактный телефон
+7 921 042-59-77
Адрес электронной почты
zakupki_BM@gazprom-neft.ru.ru
Ф.И.О. контактного лица
Трифонова Тамара Александровна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление услуг по обеспечению питанием сотрудников ООО «НОВА-Брит» в г. Москве. Лот 1.
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 09:00 GMT +315.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010125Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг по обеспечению питанием сотрудников ООО «НОВА-Брит» в г. Москве. Лот 1.Санкт-Петербург
Текущий статус
Подведение итогов
Предмет договора
Предоставление услуг по обеспечению питанием сотрудников ООО «НОВА-Брит» в г. Москве. Лот 1.
Предоставление услуг по обеспечению питанием сотрудников ООО «НОВА-Брит» с доставкой в офисную столовую г. Вязьма. Лот 2.
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 09:00 GMT +315.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010125Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг по обеспечению питанием сотрудников ООО «НОВА-Брит» с доставкой в офисную столовую г. Вязьма. Лот 2.Санкт-Петербург
Текущий статус
Подведение итогов
Предмет договора
Предоставление услуг по обеспечению питанием сотрудников ООО «НОВА-Брит» с доставкой в офисную столовую г. Вязьма. Лот 2.
Предоставление услуг по обеспечению питанием сотрудников ООО «НОВА-Брит» с доставкой в рабочую столовую г. Вязьма. Лот 3.
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 09:00 GMT +315.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010125Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг по обеспечению питанием сотрудников ООО «НОВА-Брит» с доставкой в рабочую столовую г. Вязьма. Лот 3.Санкт-Петербург
Текущий статус
Подведение итогов
Предмет договора
Предоставление услуг по обеспечению питанием сотрудников ООО «НОВА-Брит» с доставкой в рабочую столовую г. Вязьма. Лот 3.
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