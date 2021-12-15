Предоставление услуг по обеспечению питанием сотрудников ООО «НОВА-Брит» с доставкой в офисную и рабочую столовую г. Вязьма, обеспечение питанием сотрудников ООО «НОВА-Брит» в г. Москве. Лоты 1-3.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП010125 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0058046-367-2021 Наименование закупки Предоставление услуг по обеспечению питанием сотрудников ООО «НОВА-Брит» с доставкой в офисную и рабочую столовую г. Вязьма, обеспечение питанием сотрудников ООО «НОВА-Брит» в г. Москве. Лоты 1-3. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВА-БРИТ

Все закупки и тендеры НОВА-БРИТ Юридический адрес 125319, Г МОСКВА, УЛ АКАДЕМИКА ИЛЬЮШИНА, 9, Почтовый адрес 125319, Г МОСКВА, УЛ АКАДЕМИКА ИЛЬЮШИНА, 9 Контактный телефон +7 921 042-59-77 Адрес электронной почты zakupki_BM@gazprom-neft.ru.ru Ф.И.О. контактного лица Трифонова Тамара Александровна Место рассмотрения заявок Санкт-Петербург Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru