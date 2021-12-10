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    Главная / Торги / Поставка поковок, заготовок для нужд филиала "Ямбургский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году (0142/00028/П/06.12.2021)

    Поставка поковок, заготовок для нужд филиала "Ямбургский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году (0142/00028/П/06.12.2021)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010124Дата и время окончания срока приема заявок Поставка поковок, заготовок для нужд филиала "Ямбургский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 годуСанкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010124

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    0142/00028/П/06.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка поковок, заготовок для нужд филиала "Ямбургский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году (0142/00028/П/06.12.2021)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 17:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.zip

    Протокол_подведения_итогов_для_ЭТП_ГПБ_028.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

    Контактный телефон

    +7 495 428-48-00 доб. 65820

    Факс

    Адрес электронной почты

    n.shugurova@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шугурова Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка поковок, заготовок для нужд филиала "Ямбургский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 10:00 GMT +310.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010124Дата и время окончания срока приема заявок Поставка поковок, заготовок для нужд филиала "Ямбургский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 годуСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2021 14:0016.12.2021 14:0016.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010124Подведение итогов не позднее Поставка поковок, заготовок для нужд филиала "Ямбургский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 годуСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 14:0016.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010124Подведение итогов не позднее Поставка поковок, заготовок для нужд филиала "Ямбургский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 годуСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка поковок, заготовок для нужд филиала "Ямбургский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году

    Начальная цена

    16 019 790,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

    Классификатор ОКПД2

    24.42.22.130

    Профили из алюминия или алюминиевых сплавов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1121703/name/61c5995dad81d4.98646907

    24.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поковка Ø560хØ200х145мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Поковка Ø560хØ200х145мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Поковка Ø560хØ200х145мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Поковка Ø560хØ200х145мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Поковка Ø560хØ200х145мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Поковка Ø560хØ200х145мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Поковка Ø560хØ200х145мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Поковка Ø560хØ200х145мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Поковка Ø560хØ200х145мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Поковка Ø560хØ200х145мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Поковка Ø560хØ200х145мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Поковка Ø560хØ200х145мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Поковка Ø560хØ200х145мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Поковка Ø560хØ200х145мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Поковка Ø560хØ200х145мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Поковка Ø560хØ200х145мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Поковка Ø560хØ200х145мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Заготовка алюминиевая 340-348х285х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Заготовка алюминиевая 316-318х235х42, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Заготовка алюминиевая 310х225х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Заготовка алюминиевая 26х125х60, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Заготовка алюминиевая 340-348х285х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Заготовка алюминиевая 316-318х235х42, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Заготовка алюминиевая 310х225х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Заготовка алюминиевая 26х125х60, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Заготовка алюминиевая 340-348х285х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Заготовка алюминиевая 316-318х235х42, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Заготовка алюминиевая 310х225х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Заготовка алюминиевая 26х125х60, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Заготовка алюминиевая 340-348х285х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Заготовка алюминиевая 316-318х235х42, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Заготовка алюминиевая 310х225х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Заготовка алюминиевая 26х125х60, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Заготовка алюминиевая 340-348х285х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Заготовка алюминиевая 316-318х235х42, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Заготовка алюминиевая 310х225х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Заготовка алюминиевая 26х125х60, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Заготовка алюминиевая 340-348х285х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Заготовка алюминиевая 316-318х235х42, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Заготовка алюминиевая 310х225х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Заготовка алюминиевая 26х125х60, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Заготовка алюминиевая 340-348х285х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Заготовка алюминиевая 316-318х235х42, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Заготовка алюминиевая 310х225х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Заготовка алюминиевая 26х125х60, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Заготовка алюминиевая 340-348х285х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Заготовка алюминиевая 316-318х235х42, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Заготовка алюминиевая 310х225х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Заготовка алюминиевая 26х125х60, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Заготовка алюминиевая 340-348х285х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Заготовка алюминиевая 316-318х235х42, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Заготовка алюминиевая 310х225х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Заготовка алюминиевая 26х125х60, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Заготовка алюминиевая 340-348х285х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Заготовка алюминиевая 316-318х235х42, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Заготовка алюминиевая 310х225х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Заготовка алюминиевая 26х125х60, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Заготовка алюминиевая 340-348х285х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Заготовка алюминиевая 316-318х235х42, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Заготовка алюминиевая 310х225х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Заготовка алюминиевая 26х125х60, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Заготовка алюминиевая 340-348х285х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Заготовка алюминиевая 316-318х235х42, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Заготовка алюминиевая 310х225х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Заготовка алюминиевая 26х125х60, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Заготовка алюминиевая 340-348х285х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Заготовка алюминиевая 316-318х235х42, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Заготовка алюминиевая 310х225х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Заготовка алюминиевая 26х125х60, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Заготовка алюминиевая 340-348х285х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Заготовка алюминиевая 316-318х235х42, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Заготовка алюминиевая 310х225х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Заготовка алюминиевая 26х125х60, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Заготовка алюминиевая 340-348х285х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Заготовка алюминиевая 316-318х235х42, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Заготовка алюминиевая 310х225х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Заготовка алюминиевая 26х125х60, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Заготовка алюминиевая 340-348х285х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Заготовка алюминиевая 316-318х235х42, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Заготовка алюминиевая 310х225х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Заготовка алюминиевая 26х125х60, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Заготовка алюминиевая 340-348х285х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Заготовка алюминиевая 316-318х235х42, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Заготовка алюминиевая 310х225х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Заготовка алюминиевая 26х125х60, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Заготовка алюминиевая 340-348х285х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Заготовка алюминиевая 316-318х235х42, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Заготовка алюминиевая 310х225х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Заготовка алюминиевая 26х125х60, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Заготовка алюминиевая 340-348х285х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Заготовка алюминиевая 316-318х235х42, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Заготовка алюминиевая 310х225х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Заготовка алюминиевая 26х125х60, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Заготовка алюминиевая 340-348х285х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Заготовка алюминиевая 316-318х235х42, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Заготовка алюминиевая 310х225х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Заготовка алюминиевая 26х125х60, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Заготовка алюминиевая 340-348х285х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Заготовка алюминиевая 316-318х235х42, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Заготовка алюминиевая 310х225х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Заготовка алюминиевая 26х125х60, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Заготовка алюминиевая 340-348х285х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Заготовка алюминиевая 316-318х235х42, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Заготовка алюминиевая 310х225х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Заготовка алюминиевая 26х125х60, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Заготовка алюминиевая 340-348х285х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Заготовка алюминиевая 316-318х235х42, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Заготовка алюминиевая 310х225х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Заготовка алюминиевая 26х125х60, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Заготовка алюминиевая 340-348х285х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Заготовка алюминиевая 316-318х235х42, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Заготовка алюминиевая 310х225х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Заготовка алюминиевая 26х125х60, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Заготовка алюминиевая 340-348х285х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Заготовка алюминиевая 316-318х235х42, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Заготовка алюминиевая 310х225х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Заготовка алюминиевая 26х125х60, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Заготовка алюминиевая 340-348х285х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Заготовка алюминиевая 316-318х235х42, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Заготовка алюминиевая 310х225х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Заготовка алюминиевая 26х125х60, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Заготовка алюминиевая 340-348х285х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Заготовка алюминиевая 316-318х235х42, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Заготовка алюминиевая 310х225х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Заготовка алюминиевая 26х125х60, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Заготовка алюминиевая 340-348х285х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Заготовка алюминиевая 316-318х235х42, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Заготовка алюминиевая 310х225х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Заготовка алюминиевая 26х125х60, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Заготовка алюминиевая 340-348х285х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Заготовка алюминиевая 316-318х235х42, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Заготовка алюминиевая 310х225х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Заготовка алюминиевая 26х125х60, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Заготовка алюминиевая 340-348х285х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Заготовка алюминиевая 316-318х235х42, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Заготовка алюминиевая 310х225х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Заготовка алюминиевая 26х125х60, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Заготовка алюминиевая 340-348х285х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Заготовка алюминиевая 316-318х235х42, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Заготовка алюминиевая 310х225х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Заготовка алюминиевая 26х125х60, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Заготовка алюминиевая 340-348х285х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Заготовка алюминиевая 316-318х235х42, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Заготовка алюминиевая 310х225х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Заготовка алюминиевая 26х125х60, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "Заготовка алюминиевая 340-348х285х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 147"

    "Заготовка алюминиевая 316-318х235х42, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Заготовка алюминиевая 310х225х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Заготовка алюминиевая 26х125х60, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "Заготовка алюминиевая 340-348х285х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Заготовка алюминиевая 316-318х235х42, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "Заготовка алюминиевая 310х225х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Заготовка алюминиевая 26х125х60, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "Заготовка алюминиевая 340-348х285х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Заготовка алюминиевая 316-318х235х42, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "Заготовка алюминиевая 310х225х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Заготовка алюминиевая 26х125х60, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "Заготовка алюминиевая 340-348х285х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "Заготовка алюминиевая 316-318х235х42, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 160"

    "Заготовка алюминиевая 310х225х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "Заготовка алюминиевая 26х125х60, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "Заготовка алюминиевая 340-348х285х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "Заготовка алюминиевая 316-318х235х42, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "Заготовка алюминиевая 310х225х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 165"

    "Заготовка алюминиевая 26х125х60, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 166"

    "Заготовка алюминиевая 340-348х285х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "Заготовка алюминиевая 316-318х235х42, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 168"

    "Заготовка алюминиевая 310х225х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "Заготовка алюминиевая 26х125х60, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "Заготовка алюминиевая 340-348х285х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "Заготовка алюминиевая 316-318х235х42, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "Заготовка алюминиевая 310х225х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 173"

    "Заготовка алюминиевая 26х125х60, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 174"

    "Заготовка алюминиевая 340-348х285х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 175"

    "Заготовка алюминиевая 316-318х235х42, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 176"

    "Заготовка алюминиевая 310х225х44, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 177"

    "Заготовка алюминиевая 26х125х60, сплав АК9с"

    Кол-во: 1

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