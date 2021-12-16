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    Главная / Торги / Поставка грузоподъемного оборудования для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году (0142/00027/П/06.12.2021)

    Поставка грузоподъемного оборудования для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году (0142/00027/П/06.12.2021)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010123Дата и время окончания срока приема заявок Поставка грузоподъемного оборудования для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 годуСанкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010123

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    0142/00027/П/06.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка грузоподъемного оборудования для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году (0142/00027/П/06.12.2021)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 17:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_подведения_итогов_пл_027.rtf

    Документация.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

    Контактный телефон

    +7 495 428-48-00 доб. 65820

    Факс

    Адрес электронной почты

    n.shugurova@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шугурова Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка грузоподъемного оборудования для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010123Дата и время окончания срока приема заявок Поставка грузоподъемного оборудования для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 годуСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 14:0023.12.2021 14:0023.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010123Подведение итогов не позднее Поставка грузоподъемного оборудования для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 годуСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 14:0023.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010123Подведение итогов не позднее Поставка грузоподъемного оборудования для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 годуСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка грузоподъемного оборудования для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году

    Начальная цена

    22 068 422,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

    Классификатор ОКПД2

    28.22.19.190

    Комплектующие (запасные части) прочего подъемно-транспортного и погрузочно-разгрузочного оборудования, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1120555/name/61c4722e9ed3e3.49682651

    23.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок клеммный КБ25-17"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Буфер резиновый (бобышка) D-80мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Буфер резиновый БР-250"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Буфер резиновый БР-80"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Выключатель автоматический двухполюсный 10А С ВА47-60 6кА MVA41-2-010-C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Выключатель автоматический однополюсный 6А С ВА47-60 6кА MVA41-1-006-C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Выключатель автоматический трехполюсный 100А С ВА47-100 10кА MVA40-3-100-C"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Выключатель автоматический трехполюсный 16А С ВА47-60 6кА MVA41-3-016-C"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Выключатель конечный с противовесом КУ-703"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Заглушка для 3HH4-6mm2(JXB35-50A) синий ИЭК"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 11"

    "Зажим для стальных канатов оцинкованый DIN 741 3 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Зажим для стальных канатов оцинкованый DIN 741 5 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Зажим для стальных канатов оцинкованый DIN 741 8 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Зажим наборный ЗН 23-16П63-1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 15"

    "Зажим наборный; ЗНИ-6мм2 (JXB50А) серый ИЭК; арт.YZN10-006-K02"

    Кол-во: 24

    "Позиция 16"

    "Зажим тросовый DIN 741 5 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Зажим тросовый DIN 741 8 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Кабель Helukabel JZ-500 18х1,5"

    Кол-во: 0.018

    "Позиция 19"

    "Кабель Olflex Crane 2S 20G 1.5"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 20"

    "Кабель РКГМ 1,5"

    Кол-во: 0.08

    "Позиция 21"

    "Кабель РКГМ 10"

    Кол-во: 0.06

    "Позиция 22"

    "Кабель РКГМ 2,5"

    Кол-во: 0.365

    "Позиция 23"

    "Кабель РКГМ 4"

    Кол-во: 0.14

    "Позиция 24"

    "Кабель РКГМ 6"

    Кол-во: 0.06

    "Позиция 25"

    "Кабель силовой гибкий КГ 3х2,5+1х1,5-660"

    Кол-во: 0.07

    "Позиция 26"

    "Кабель силовой гибкий КГ 3х4+1х2,5-660"

    Кол-во: 0.035

    "Позиция 27"

    "Кабель силовой гибкий КГ 3х6+1х4-660"

    Кол-во: 0.035

    "Позиция 28"

    "Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 4х4"

    Кол-во: 0.13

    "Позиция 29"

    "Кабельный ввод (сальник) PG 16 (10-14 мм) FORTISFLEX (Зажим каб. с контрогайкой PG16 д9-15 мм IP68)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "Кабельный ввод (сальник) PG 19 Сальник PG 19 (Сальник PG 19 IP54 dnpoв 12-15 мм PLC-PG-19 EKF)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 31"

    "Кабельный ввод (сальник) PG 21 (13-18 мм) FORTISFLEX Сальник PG 21 (Зажим каб. с контрогайкой PG21 д13-18мм IP68)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "Кабельный ввод (сальник) PG 25 Сальник PG 25 (Сальник PG 25 dnpoв 30 мм PLC-PG-19 EKF)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 33"

    "Кабельный ввод (сальник) PG 29 (18-25 мм) FORTISFLEX Сальник PG 29 (Зажим каб. с контрогайкой PG29 д 15-25 мм IP68)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Кабельный ввод (сальник) PG 36 (22-32 мм) FORTISFLEX Сальник PG 36 (Зажим каб. с контрогайкой PG36 д 20-31 мм IP68)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Канат, 14мм, оцинкованный Ж Канат стальной 14-Г-ВК-Н-Т-Р-1570 ГОСТ 2688-79"

    Кол-во: 0.075

    "Позиция 36"

    "Канат, 17,5мм, оцинкованный Ж Канат стальной 17.5-Г-ВК-Н-Т-Р-1860 ГОСТ 7665-79"

    Кол-во: 0.125

    "Позиция 37"

    "Канат, 4,1мм, оцинкованный Ж д. 4,1 мм ГОСТ 2688-80"

    Кол-во: 0.062

    "Позиция 38"

    "Канат, 4,1мм, оцинкованный Ж д. 4,1 мм ГОСТ 2688-80"

    Кол-во: 0.018

    "Позиция 39"

    "Канат, 8,3мм, оцинкованный Ж Канат стальной Ø4,1 мм ГОСТ 2688-79"

    Кол-во: 0.062

    "Позиция 40"

    "Канат, 8,3мм, оцинкованный Ж Канат стальной Ø8,3 мм ГОСТ 2688-79"

    Кол-во: 0.018

    "Позиция 41"

    "Клеммный блок КБ 63-18"

    Кол-во: 8

    "Позиция 42"

    "Комплект блокировки ПМЛ (80-100 А) арт 110661"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Комплект блокировки ПМЛ (40А-63А) арт. 110660"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Контактор ПМЛ 1560ДМ 16А 220В Контактор ПМЛ-1560ДМ-16А-220AC-Б-УХЛ4-КЭАЗ арт. 110562 реверсивный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Контактор ПМЛ 2560ДМ 32А 22О АС-Б Контактор ПМЛ-2560ДМ-32А-220AC-Б-УХЛ4-КЭАЗ арт.110590 реверсивный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Контактор ПМЛ 4500-63А-220АС-Б- УХЛ4 КЭАЗ 110641"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Контактор ПМЛ 5160ДМ 100А 220В КЭАЗ 110652"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Концевой выключатель КУ-701У1 рычаг с роликом 10А 220/380В перем. тока IP44 (Электротехник Москва)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "Короб перфорированный серии RL6 25x40 L=1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 50"

    "Коробка монтажная КЗНС-32 (Блок зажимов в корпусе K3HC-32 (КБ 16А) 1Р65 (ОЗП=1,034; МАТ=1,034)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Корпус металлический ЩПМ-6-0 УХЛЗ 1Р31, 1200x750x300 TDM SQ0905-0067 (Ящик ЩМП-6-0 36 УХЛЗ IP31 1200*750x300 ИЭК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Коуш DIN 6899 4 (9) мм"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 53"

    "Коуш DIN 6899 4 (9) мм"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 54"

    "Коуш DIN 6899 4 (9) мм"

    Кол-во: 0.04

    "Позиция 55"

    "Коуш DIN 6899 4 (9) мм"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 56"

    "Крышка торцевая КТ 6"

    Кол-во: 8

    "Позиция 57"

    "Лента изоляционная ЛЭТСАР КФ-05*26"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 58"

    "Лента изоляционная ЛЭТСАР КФ-05*26"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 59"

    "Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм Изолента 0,18х19мм черная 20м ИЭК арт.UIZ-20-10-K02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 61"

    "Лоток 50х150х3000 перфорированный Лоток перфорированный 50x150x3000 0,7мм L=3m ИЭК"

    Кол-во: 18

    "Позиция 62"

    "Лоток 50х50х2000 перфорированный Лоток перфорированный 50х50х2000 IEK арт.CLP10-050-050-1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 63"

    "Магнитный пускатель реверсивный (63А) ПМЛ-4610 ТУ16-644.001-83 Контактор ПМЛ-4160ДМ-80А-380AC-Б-УХЛ4-КЭАЗ арт.110634"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Манжета (сальник) 105х130х12мм тип 2.1-105х130 армированный Манжета арм.2-105х130х12 ГОСТ 8752-79"

    Кол-во: 6

    "Позиция 65"

    "Манжета (сальник) 55х 80х10мм тип 2.1-55х80 армированный Манжета арм 2-55х80х10 ГОСТ 8752-79"

    Кол-во: 6

    "Позиция 66"

    "Манжета (сальник) 70х 95х10мм тип 2.1-70х95 армированный Манжета арм 2-70х95х10 ГОСТ 8752-79"

    Кол-во: 20

    "Позиция 67"

    "Масло трансмиссионное ТАД-17 ГОСТ 23652-79, канистра 10 л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Масло трансмиссионное ТАД-17 ГОСТ 23652-79, канистра 10 л"

    Кол-во: 130

    "Позиция 69"

    "Металлорукав из оцинкованной стальной ленты с хлопчатобумажным уплотнителем номинальный диаметр 10 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 70"

    "Металлорукав из оцинкованной стальной ленты с хлопчатобумажным уплотнителем номинальный диаметр 15 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 71"

    "Металлорукав из оцинкованной стальной ленты с хлопчатобумажным уплотнителем номинальный диаметр 20 мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 72"

    "Металлорукав из оцинкованной стальной ленты с хлопчатобумажным уплотнителем номинальный диаметр 25 мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 73"

    "Металлорукав из оцинкованной стальной ленты с хлопчатобумажным уплотнителем номинальный диаметр 32 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 74"

    "Металлорукав из оцинкованной стальной ленты с хлопчатобумажным уплотнителем номинальный диаметр 38 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 75"

    "Металлорукав из оцинкованной стальной ленты с хлопчатобумажным уплотнителем номинальный диаметр 50 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 76"

    "Механизм передвижения крана в сборе К7431-ОР11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Муфта зубчатая М3-3. Чертеж №260.2-10801СБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Наконечник EN6012 6,0-12 медный 6мм2 втулочный без изоляции (Электромонтаж) Е60-12 с изолировонным фланцем"

    Кол-во: 100

    "Позиция 79"

    "Наконечник кольцевой изолированный с ПВХ манжетой для кабеля с сечением 2,5-6,0 мм2 ток 48А диаметр отверстия под винт: 10,5 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 80"

    "Наконечник медный луженый под опрессовку ТМЛ 6-6-4"

    Кол-во: 300

    "Позиция 81"

    "Оборудование низковольтное, Реле для контакторов, Номинальный ток (А) - 40, Тип 1, в ассортименте (Реле контроля фаз с LCD дисплеем RKF-2S (с нейтралью) EKF)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Оборудование низковольтное, Силовые трансформаторы, Номинальная мощность (кВА) - 0.25, Тип 2, в ассортименте (Трансформатор ОСМ-0,25 380/220В)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Оборудование низковольтное, Силовые трансформаторы, Номинальная мощность (кВА) - 0.63, Тип 1, в ассортименте (Трансформатор ОСМ-0,63 380/24В)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Электродвигатель MTKF 311-6 (11/930) IM1001 (на лапах с одним цилиндрическим концом вала)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Электродвигатель ДMTKF 012-6 (2,2/875) IM1001 (на лапах с одним цилиндрическим концом вала)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Ящик силовой Я8601-44-770 250А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Ограничитель на DIN-рейку (металл) ИЕК"

    Кол-во: 18

    "Позиция 88"

    "Эмаль Армокот Т700 цвет жёлтый RAL 1026 ГОСТ 6465-76"

    Кол-во: 7

    "Позиция 89"

    "Эмаль Армокот Т700 цвет коричневый RAL 8002 ГОСТ 6465-76"

    Кол-во: 18

    "Позиция 90"

    "Эмаль Армокот Т700 цвет красный RAL 3020 ГОСТ 6465-76"

    Кол-во: 7

    "Позиция 91"

    "Эмаль Армокот Т700 цвет серый RAL 7035 ГОСТ 6465-76"

    Кол-во: 25.5

    "Позиция 92"

    "Эмаль Армокот Т700 цвет синий RAL 5017 ГОСТ 6465-76"

    Кол-во: 7

    "Позиция 93"

    "Подвес кабельный на трос ПКК-18"

    Кол-во: 0.04

    "Позиция 94"

    "Подвес роликовый вращающийся ПСКРВ-1-08-1 (10-20), ПСКРВ-1-8,3-1 (18)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 95"

    "Подвес роликовый вращающийся ПСКРВ-1-8,3-1(18)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "Подвес роликовый вращающийся ПСКРВ-1-8,3-1(18)"

    Кол-во: 26

    "Позиция 97"

    "Приставка ПКИ-22 дополнительные контакты 2з+2р КРК10-22"

    Кол-во: 4

    "Позиция 98"

    "Провод силовой ПуГВ 1х6 желто-зеленый многопроволочный"

    Кол-во: 0.045

    "Позиция 99"

    "Пульт KS-6 (двухскоростной + ключ-марка SN PROMEN KS-6-1-2-25S.S05.35.35.45.45)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Путевой выключатель ВП 15К-21А-221-54 У2.8 толкатель с роликом 10А 1з+1р IP54 (Электротехник Москва)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Редуктор В-400-50-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Редуктор РМ 650-40-11М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Редуктор РМ-500-50-11М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Редуктор РЦД-400-40-16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Редуктор РЦД-400-40-26"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Редуктор ЦУ-160-4-11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Талреп крюк-кольцо оцинкованый DIN 1480 M10 (25 шт/уп)"

    Кол-во: 0.16

    "Позиция 108"

    "Талреп крюк-кольцо оцинкованый DIN 1480 M10 (25 шт/уп)"

    Кол-во: 0.08

    "Позиция 109"

    "Токоприемник ТК-9А-2МУ2 250А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 110"

    "Тормоз колодочный ТКГ-200 СУ (в сборе с ТЭ-30)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 111"

    "Тормоз колодочный ТКГ-200 У2 с гидротолкателем ТЭ-30 380В диаметр тормозного шкива 200мм (ОЗП=1,034; МАТ=1,034)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Шкиф тормозной ф200 (посадочный конус ф44мм) Чертеж №260.3-11778 50Л ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Щитовое оборудование, DIN-рейки и аксессуары к ним, Тип изделия - DIN-рейка, Тип 1, в ассортименте (Дин-рейка перфорированная OMEGA 3F 35х7,5)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 114"

    "Электродвигатель MTKF 211-6 (7,5/945) IM1001 (на лапах с одним цилиндрическим концом вала)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Таль ручная червячная передвижная ТРЧП 8 т, 3 м, температура окружающей среды -20+40, ОПИ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 116"

    "Концевой выключатель подъема 2 х dts-013-02ex schmersal"

    Кол-во: 2

    "Позиция 117"

    "Буфер резиновый БР-50 со шпилькой"

    Кол-во: 24

    "Позиция 118"

    "Буфер резиновый с фланцем БР-50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 119"

    "Буфер резиновый со шпилькой БР-50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 120"

    "Вал Ст.5-3 ГОСТ 380-71"

    Кол-во: 4

    "Позиция 121"

    "Выключатель конечный EEx335 IK IO/IS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 122"

    "Выключатель автоматический, Тип 1, в ассортименте (4А5SP3122)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Выключатель автоматический, Тип 1, в ассортименте (6А5SP3132)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Кабель VSKN 7х1,5мм2"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 125"

    "Канат, 14мм, оцинкованный Ж"

    Кол-во: 0.041

    "Позиция 126"

    "Канат, 14мм, оцинкованный Ж, 14-Г-В-Н-Р-1770(180) ГОСТ 7668-80"

    Кол-во: 0.041

    "Позиция 127"

    "Концевой выключатель steute EE[335 IK IO/IS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 128"

    "Круг шлифовальный, тип А24 РБФ размером 180х6х22"

    Кол-во: 4

    "Позиция 129"

    "Крюковая подвеска 5 т RSN6 DIN15401"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Магнитный пускатель OKYM2W11K 42В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 131"

    "Магнитный пускатель OKYM2W22K 42В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 132"

    "Трансформатор 380/42,100ВА, Номинальная мощность (кВА) - 0.1, Тип 1, в ассортименте"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Пост управления взрывозащищенный кнопочный ПВК-1 Iexd"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Пульт управления SWH 430 004сх"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Электродвигатель АИР 100L6 с тормозным диском"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Эмаль Акрус-уралкид RAL 1021 ТУ 2312-009-93475776-2007 (или эквивалент)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 137"

    "Электротельфер 13T10516 (г/п 3,2 тн., в/п 6 м.), с тормозом на передвижение, скорость подъема 8 м/мин., скорость передвижения 20 м/мин., степень защиты IP54, режим работы 2m по FEM, t=-20+40 гр. С."

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Таль ручная червячная передвижная, ТРЧП 1 т, 5 м, температура окружающей среды -20+40, ВБИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Таль ручная червячная передвижная, ТРЧП 1 т, 6 м, температура окружающей среды -20+40, ОПИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Таль ручная червячная передвижная, ТРЧП 1 т, 6 м, температура окружающей среды -20+40, ВБИ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 141"

    "Таль ручная червячная передвижная, ТРЧП 1 т, 7 м, температура окружающей среды -20+40, ВБИ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 142"

    "Таль ручная червячная передвижная ТРЧП 3,2 т, 3 м, температура окружающей среды -20+40, ОПИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Блок тепловой защиты по сигналу от терморезисторных датчиков LT3SA00MW AC/DC 24-220V"

    Кол-во: 2

    "Позиция 144"

    "Блокировка механическая LAD9V2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 145"

    "Буфер резиновый БР-80"

    Кол-во: 6

    "Позиция 146"

    "Ввод кабельный взрывозащищённый EFSC3432 с кабельным вводом KHBTB3N"

    Кол-во: 2

    "Позиция 147"

    "Выключатель автоматический A9F75325 iC60N /3п/ D25А 6,0 кА (Schneider Electric)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 148"

    "Выключатель автоматический A9F75325 iC60N /3п/ D25А 6,0 кА (Schneider Electric)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 149"

    "Выключатель автоматический iC60N В/1п/ D4А 6,0 кА (Schneider Electric)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "Выключатель автоматический iC60N С /3п/ D6А 6,0 кА (Schneider Electric)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Выключатель автоматический iC60N С/3п/ D25А 6,0 кА (Schneider Electric)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "Доп.контакт блок 2НО+2НЗ LADN22"

    Кол-во: 6

    "Позиция 153"

    "Заглушки для ЗНИ 2,5 (4-6) YZN10D-002-K03"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 154"

    "Заглушки для ЗНИ 2,5 (4-6) YZN10D-006-K03"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 155"

    "Зажим канатный DIN 741 5 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 156"

    "Зажим канатный DIN 741 8 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 157"

    "Зажим наборный ЗНИ-2,5 мм2 YZN10-002-K03"

    Кол-во: 25

    "Позиция 158"

    "Зажим наборный ЗНИ-6 мм2 YZN10-006-K03"

    Кол-во: 12

    "Позиция 159"

    "Кабель Olflex Crane 2S 12G 1.5 (с тросом)"

    Кол-во: 0.012

    "Позиция 160"

    "Кабель КГ 19х2,5мм2"

    Кол-во: 0.046

    "Позиция 161"

    "Кабель КПВЛС 18х1"

    Кол-во: 0.014

    "Позиция 162"

    "Кабель РКГМ 1,5"

    Кол-во: 0.025

    "Позиция 163"

    "Кабель РКГМ 2,5"

    Кол-во: 0.025

    "Позиция 164"

    "Кабель РКГМ 4"

    Кол-во: 0.025

    "Позиция 165"

    "Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке КГ 4х4мм2, ТУ 16.К73.05-93 0,66кВ"

    Кол-во: 0.04

    "Позиция 166"

    "Кабель силовой КПГСН 3х6+1х4мм2"

    Кол-во: 0.095

    "Позиция 167"

    "Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3х2,5+1х1,5-660"

    Кол-во: 0.005

    "Позиция 168"

    "Кабель судовой НРШМ 10х1"

    Кол-во: 0.015

    "Позиция 169"

    "Кабельная каретка Cable trolley 023561"

    Кол-во: 20

    "Позиция 170"

    "Канат, 12,5мм, оцинкованный Ж"

    Кол-во: 0.0604

    "Позиция 171"

    "Канат, 14мм, оцинкованный Ж (Канат стальной круглопрядный DIN3064 типа WS, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 14 мм)"

    Кол-во: 0.075

    "Позиция 172"

    "Канат, 4,1мм, оцинкованный Ж"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 173"

    "Канат, 4,1мм, оцинкованный Ж"

    Кол-во: 0.014

    "Позиция 174"

    "Канат, 8,3мм, оцинкованный Ж"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 175"

    "Канатоукладчик UN2-K9 D14A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 176"

    "Катушка контактора lxd1d7"

    Кол-во: 2

    "Позиция 177"

    "Контакт дополнительный 2НО+2НЗ DN22 фронт. SchE LADN22"

    Кол-во: 4

    "Позиция 178"

    "Контактор 3п 32 А D32 1НО+1НЗ 48В АС SchE LC1D32E7"

    Кол-во: 10

    "Позиция 179"

    "Контактор реверсивный D 3п 25А НО+НЗ 48В SchE LC2D25E7"

    Кол-во: 4

    "Позиция 180"

    "Контактор реверсивный D 3п/12А НО+НЗ 48В 50/60 Гц зажим под винт SchE LC2D12E7"

    Кол-во: 2

    "Позиция 181"

    "Концевой выключатель EEX335-1K Io/Is"

    Кол-во: 2

    "Позиция 182"

    "Коуш ддля стальных канатов DIN 6899 4 мм , арт КО05"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 183"

    "Коуш ддля стальных канатов DIN 6899 9 мм , арт КО05"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 184"

    "Лента высокотемпературная ЛЭТСАР КФ-05*26 (Изолента ПВХ 19 мм.)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 185"

    "Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 186"

    "Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "манжета (сальник) 25*52*7(Манжеты армированные 2.2-25*52-7 ГОСТ 8752-79)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "Манжета (сальник) 30*40*7 (Манжеты армированные 2.2-30*40-7 ГОСТ 8752-79)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 189"

    "Манжета (сальник) 40*62*7 (Манжеты армированные 2.2-40*62-7 ГОСТ 8752-79)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 190"

    "Манжета (сальник) 90*110*8 (Манжеты армированные 1.2-90*110-10 ГОСТ 8752-79)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 191"

    "Масло трансмиссионное ТАД-17 ГОСТ 23652-79, канистра 10 л (или эквивалент)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 192"

    "Наконечник НШВИ (2) 1,5-12 медный 1,5мм2 втулочный изолированный на 2 провода (КВТ Калуга)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 193"

    "Наконечник НШВИ (2) 2,5-12 медный 2,5мм2 втулочный изолированный на 2 провода (КВТ Калуга)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 194"

    "Наконечник НШВИ (2) 4,0-12 медный 4мм2 втулочный изолированный на 2 провода (КВТ Калуга)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 195"

    "Наконечник НШВИ 1,5-12 медный 1,5мм2 втулочный изолированный на 1 провод (КВТ Калуга)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 196"

    "Наконечник НШВИ 2,5-12 медный 2,5мм2 втулочный изолированный на 1 провод (КВТ Калуга)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 197"

    "Наконечник НШВИ 4,0-12 медный 4мм2 втулочный изолированный на 1 провод (КВТ Калуга)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 198"

    "Наконечник ТМЛ 4-6-3 медный 4мм2 луженый под опрессовку"

    Кол-во: 140

    "Позиция 199"

    "Оборудование низковольтное, Силовые трансформаторы, Номинальная мощность (кВА) - 0.1, Тип 1, в ассортименте (ОСМ1-0.1 380/42В)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 200"

    "Ограничитель на DIN-рейку (металл) ИЕК"

    Кол-во: 8

    "Позиция 201"

    "Подшипник 22205"

    Кол-во: 2

    "Позиция 202"

    "Подшипник 22212 E SKF"

    Кол-во: 2

    "Позиция 203"

    "Подшипник 22213 E5KP"

    Кол-во: 8

    "Позиция 204"

    "Подшипник 6006-2RS1 (6006 2RS MTK)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 205"

    "Подшипник 6206-2RS1 2Z"

    Кол-во: 2

    "Позиция 206"

    "Подшипник 6207-2RS1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 207"

    "Подшипник 6211 ZZ MTK"

    Кол-во: 16

    "Позиция 208"

    "Подшипник 6310-2RS1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 209"

    "Подшипник 6313"

    Кол-во: 8

    "Позиция 210"

    "Подшипник NA 4908 2RS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 211"

    "Пульт управления взрывозащищенный на 8 кнопок ЕЕxdIICT6, IP64"

    Кол-во: 2

    "Позиция 212"

    "Пульт управления взрывозащищённый ПКИВ-УМП02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 213"

    "Пускатель магнитный 3р,12А, НО+НЗ, 42B 50Гц, LC1D12AD7"

    Кол-во: 2

    "Позиция 214"

    "Пускатель магнитный 3р,25А, НО+НЗ, 42B 50Гц, LC1D25AD7"

    Кол-во: 4

    "Позиция 215"

    "Реле времени RE11RAMU Schneider Elektrik RE11RAMU реле выдержки включения DC 24В, АC 24-240 В реле выхода."

    Кол-во: 1

    "Позиция 216"

    "Трансформатор 230-400/24-48В 250ВА Leg044235"

    Кол-во: 2

    "Позиция 217"

    "Трубка ПВХ d6"кембрик""

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 218"

    "Щитовое оборудование, DIN-рейки и аксессуары к ним, Тип изделия - DIN-рейка, Тип 1, в ассортименте (DIN-рейка оцинкованная арт. YDN10-0045)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 219"

    "Эмаль полиуретановая СпецПротект 109 (желтый RAL 1021) ТУ 2312-009-81433175-09 (или эквивалент)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 220"

    "Эмаль полиуретановая СпецПротект 109 (красный RAL 3020) ТУ 2312-009-81433175-09 (или эквивалент)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 221"

    "Эмаль полиуретановая СпецПротект 109 (синий RAL 5015) ТУ 2312-009-81433175-09 (или эквивалент)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 222"

    "Блок резисторов для кранов Блок резисторов ЯС-4 У3 № 150804"

    Кол-во: 1

    "Позиция 223"

    "Буфер резиновый (амортизатор) БР-250"

    Кол-во: 8

    "Позиция 224"

    "Буфер резиновый 80"

    Кол-во: 8

    "Позиция 225"

    "Выключатель автоматический PKZ2 с блоком защиты ZMR-16-PKZ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 226"

    "Выключатель автоматический PKZ2 с блоком защиты ZMR-10-PKZ2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 227"

    "Выключатель автоматический PKZ2 с блоком защиты ZMR-16-PKZ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 228"

    "Выключатель автоматический PKZ2 с блоком защиты ZMR-32-PKZ2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 229"

    "Выключатель автоматический PKZ2 с блоком защиты ZMR-6-PKZ2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 230"

    "Выключатель автоматический АЕ2046М-10Б-00У3 100А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 231"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29 C6А/1п/ 4,5 кА"

    Кол-во: 4

    "Позиция 232"

    "Выключатель конечный с противовесом КУ-703"

    Кол-во: 2

    "Позиция 233"

    "Гидротолкатель ТЭГ-30 (ТЭ-30)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 234"

    "Зажим наборный 4 мм2"

    Кол-во: 30

    "Позиция 235"

    "Звонок громкого боя переменного тока ЗВП-220 (220В)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 236"

    "Изделия электроустановочные, Установочные изделия общего назначения, Тип изделия - Термостат, Тип 1, в ассортименте (Термостат с НЗ контактом №17561)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 237"

    "Изделия электроустановочные, Установочные изделия общего назначения, Тип изделия - Термостат, Тип 1, в ассортименте (Термостат с НО контактом №17562)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 238"

    "Индикаторы световые СКЛ 12А-КМ-3-220"

    Кол-во: 32

    "Позиция 239"

    "Кабель SILFLEX SIHF 12GХ1.5"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 240"

    "Кабель SILFLEX SIHF 24GХ1.5"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 241"

    "Кабель SILFLEX SIHF 2Gх1.5"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 242"

    "Кабель SILFLEX SIHF 3Gх1.5"

    Кол-во: 0.11

    "Позиция 243"

    "Кабель SILFLEX SIHF 3G2.5"

    Кол-во: 0.12

    "Позиция 244"

    "Кабель SILFLEX SIHF 4Gх10"

    Кол-во: 0.04

    "Позиция 245"

    "Кабель SILFLEX SIHF 7Gх2.5"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 246"

    "Кабель силовой КГ-ХЛ 4х25-660"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 247"

    "Канат стальной Ø14 мм ГОСТ 2688-80"

    Кол-во: 0.089

    "Позиция 248"

    "Канат стальной д. 14 мм ГОСТ 2688-80"

    Кол-во: 0.089

    "Позиция 249"

    "Конденсатор CBB60 18 MFD"

    Кол-во: 13

    "Позиция 250"

    "Контактор КМИ-48012 80А 230В/АС3 1НО;1НЗ IEK"

    Кол-во: 1

    "Позиция 251"

    "Контактор LCID 80 Q5 380В 80A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 252"

    "Концевой выключатель КУ-701У1 рычаг с роликом 10А 220/380В перем. тока IP44 (Электротехник Москва)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 253"

    "Концевой выключатель КУ-701У1 рычаг с роликом 10А 220/380В перем. тока IP44 (Электротехник Москва)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 254"

    "Крышка лотка из листовой стали оцинкованная окрашенная, КЛ100*60"

    Кол-во: 18

    "Позиция 255"

    "Крышка лотка из листовой стали оцинкованная окрашенная, КЛ200*100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 256"

    "Лента тормозная Феррадо 10 мм (шир 50-160)"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 257"

    "Лоток из листовой стали оцинкованный окрашенный, ЛП100*60"

    Кол-во: 18

    "Позиция 258"

    "Лоток из листовой стали оцинкованный окрашенный, ЛП200*100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 259"

    "Масло трансмиссионное ТАД-17 ГОСТ 23652-79, канистра 10 л (или эквивалент)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 260"

    "Масло трансмиссионное ТАД-17 ГОСТ 23652-79, канистра 10 л (или эквивалент)"

    Кол-во: 143

    "Позиция 261"

    "Металлорукав из оцинкованной стальной ленты с хлопчатобумажным уплотнителем номинальный диаметр 15 мм"

    Кол-во: 120

    "Позиция 262"

    "Металлорукав из оцинкованной стальной ленты с хлопчатобумажным уплотнителем номинальный диаметр 22 мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 263"

    "Металлорукав из оцинкованной стальной ленты с хлопчатобумажным уплотнителем номинальный диаметр 60 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 264"

    "Оборудование низковольтное, Преобразователи частоты, приводы, Номинальная мощность электродвигателя, КВт - 1.1, Тип 1, в ассортименте (Omron CIMR-F7Z45P5 3.5кВт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 265"

    "Оборудование низковольтное, Преобразователи частоты, приводы, Номинальная мощность электродвигателя, КВт - 1.1, Тип 1, в ассортименте (Omron CIMR-F7Z45P5 3.5кВт) ( МАТ=1,038)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 266"

    "Оборудование низковольтное, Преобразователи частоты, приводы, Номинальная мощность электродвигателя, КВт - 11, Тип 2, в ассортименте (Omron CIMR-F7Z4011B)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 267"

    "Оборудование низковольтное, Пускатели и контакторы магнитные, Номинальный ток (А) - 30, Тип 1, в ассортименте (Пускатель магнитный ПМЛ-2161M-25S 380В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 268"

    "Оборудование низковольтное, Реле для контакторов, Номинальный ток (А) - 40, Тип 1, в ассортименте (Реле контроля фаз ЕЛ-13М)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 269"

    "Оборудование низковольтное, Силовые трансформаторы, Номинальная мощность (кВА) - 2, Тип 1, в ассортименте (Трансформатор 380/220)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 270"

    "Подвеска крюковая ПК-10,0-17А-3-500-14,0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 271"

    "Подшипник 317"

    Кол-во: 6

    "Позиция 272"

    "Подшипник 410"

    Кол-во: 2

    "Позиция 273"

    "Подшипник 7311"

    Кол-во: 4

    "Позиция 274"

    "Подшипник 7311К"

    Кол-во: 2

    "Позиция 275"

    "Подшипник 7507"

    Кол-во: 4

    "Позиция 276"

    "Подшипник 7514"

    Кол-во: 4

    "Позиция 277"

    "Подшипник 7605А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 278"

    "Приставка контактная ПКН-0,4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 279"

    "Приставка контактная ПКЛ-22 УХЛ4"

    Кол-во: 7

    "Позиция 280"

    "Провод с ПВХ изоляцией с медной жилой повышенной гибкости ПВ3 4мм2 ГОСТ 6323-79 (желто-зеленый)"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 281"

    "Кнопочный пульт управления SN-PROMET KS-4-1-2-25S.35.45.55 Пульт управления шести кнопочный, с ключом +"старт"+"аварийный стоп" (Аналог - Пульт XAC-A8913К)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 282"

    "Пускатель магнитный ПМ 071 220В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 283"

    "Пускатель магнитный ПМ12-010100 220В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 284"

    "Путевой выключатель ВП 15К-21А-211-54 У2.8 толкатель 10А 1з+1р IP54 (Электротехник Москва)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 285"

    "Редуктор В-400-50-11 У3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 286"

    "Редуктор РМ-500-40-22 У3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 287"

    "Редуктор Ц2У-200-16-21 У3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 288"

    "Редуктор ЦУ-160-3,15-21 У3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 289"

    "Резистор 4609X-101-222LF"

    Кол-во: 3

    "Позиция 290"

    "Реле промежуточное РП-21 003"

    Кол-во: 22

    "Позиция 291"

    "Светильник TL-204 в сборе 1х16Вт длина 520 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 292"

    "Система защитного лакокрасочного покрытия "АРСЕТ-Газ-1" (Материал Грунт-эмаль Эмакоут 7320 В NG RAL 7004) ТУ 2313-001-73847543-2011 (или эквивалент)"

    Кол-во: 23.09

    "Позиция 293"

    "Система защитного лакокрасочного покрытия "АРСЕТ-Газ-1" (Материал Грунт-эмаль Эмакоут 7320 В NG RAL 7004) ТУ 2313-001-73847543-2011 (или эквивалент)"

    Кол-во: 23.09

    "Позиция 294"

    "Система защитного лакокрасочного покрытия "АРСЕТ-Газ-1" (Материал Лак Эмакоут 7320 NG) ТУ 2313-001-73847543-2011 (или эквивалент)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 295"

    "Система защитного лакокрасочного покрытия "АРСЕТ-Газ-1" (Материал Лак Эмакоут 7320 NG) ТУ 2313-001-73847543-2011 (или эквивалент)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 296"

    "Система защитного лакокрасочного покрытия "АРСЕТ-Газ-1" (Материал Растворитель Эмлак 221) ТУ 2313-001-73847543-2011 (или эквивалент)"

    Кол-во: 3.2

    "Позиция 297"

    "Система защитного лакокрасочного покрытия "АРСЕТ-Газ-1" (Материал Растворитель Эмлак 221) ТУ 2313-001-73847543-2011 (или эквивалент)"

    Кол-во: 3.2

    "Позиция 298"

    "Тормоз колодочный ТКГ-160 У2 с гидротолкателем ТЭ-30 380В"

    Кол-во: 3

    "Позиция 299"

    "Тормоз колодочный ТКГ-200 У2 с гидротолкателем ТЭ-30 380В диаметр тормозного шкива 200мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 300"

    "Тормоз ТЭ-25 (замена ТЭ-30)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 301"

    "Тормоз ТЭГ-16-2М (замена ТЭ-30)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 302"

    "Тормозной резистор для электродвигателя 11 кВт РБ2-022-8К0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 303"

    "Тормозной резистор для электродвигателя 5 кВт РБ2-038-5К0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 304"

    "Щит с монтажной панелью ЩПМ-10 IP54 1000х650х300"

    Кол-во: 1

    "Позиция 305"

    "Щитовое оборудование, DIN-рейки и аксессуары к ним, Тип изделия - DIN-рейка, Тип 1, в ассортименте"

    Кол-во: 1

    "Позиция 306"

    "Электродвигатель: МТF 112-6, 5,5 кВт, 925 об/мин"

    Кол-во: 3

    "Позиция 307"

    "Электродвигатель: МТКF 011-6, 1,4 кВт, 860 об/мин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 308"

    "Электродвигатель: МТКF 111-6 1,5 кВт, 900 об/мин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 309"

    "Электродвигатель: МТКF 112-6, 5 кВт, 870 об/мин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 310"

    "Электродвигатель: МТКF 112-6, 5 кВт, 910 об/мин"

    Кол-во: 2

    "Позиция 311"

    "Колесо крановое К2Р-250х70 Бр. А9. ЖЗЛ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 312"

    "Колесо крановое К2Р-320х70 Бр. А9. ЖЗЛ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 313"

    "Колесо крановое К2Р-400х100 Бр. А9. ЖЗЛ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 314"

    "Амортизатор резиновый (БР-250 с фланцем)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 315"

    "Буфер БР-70 с фланцем"

    Кол-во: 60

    "Позиция 316"

    "Буфер БР-70 с фланцем"

    Кол-во: 4

    "Позиция 317"

    "Буфер БР-80"

    Кол-во: 6

    "Позиция 318"

    "Буфер резиновый БР-80"

    Кол-во: 4

    "Позиция 319"

    "Зажим 13 ГОСТ13186-67"

    Кол-во: 12

    "Позиция 320"

    "Канат, 11мм, оцинкованный Ж, 11,0 мм ГОСТ 2688-80"

    Кол-во: 0.055

    "Позиция 321"

    "Коуш 40"

    Кол-во: 0.04

    "Позиция 322"

    "Масло трансмиссионное ТАД-17 ГОСТ 23652-79, канистра 18кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 323"

    "Проволока канатная"

    Кол-во: 0.00011

    "Позиция 324"

    "Талреп 2.5 ВВ-ОС ГОСТ 9690-71"

    Кол-во: 2

    "Позиция 325"

    "Таль ручная червячная передвижная, г/п 1 тн., высота подъема 5 м., температура окружающей среды -20+40, взрывобезопасное исполнение ВБИ, ТУ 24.00.4911-2006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 326"

    "Таль электрическая передвижная ВБИ IIВ Т4 г/п 2 тн., высота подъема груза 6 м., мощность 3,37 кВт 50Гц 380В, взрывобезопасное исполнение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 327"

    "Выпрямитель КЕВ 04.91.010-СЕ07"

    Кол-во: 1

    "Позиция 328"

    "Датчик положения ротора ЛИР-276А-1024-24-ПИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 329"

    "Зажим 13"

    Кол-во: 2

    "Позиция 330"

    "Зажим 13"

    Кол-во: 18

    "Позиция 331"

    "Зажим 13"

    Кол-во: 6

    "Позиция 332"

    "Зажим 13"

    Кол-во: 30

    "Позиция 333"

    "Кабель КПГУ 3х150+1х50"

    Кол-во: 60

    "Позиция 334"

    "Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), оцинков. Ж, диаметром 10,5, ГОСТ 3077-80"

    Кол-во: 0.19

    "Позиция 335"

    "Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), оцинков. Ж, диаметром 10,5, ГОСТ ГОСТ 3077-80"

    Кол-во: 0.014

    "Позиция 336"

    "Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), оцинков. Ж, диаметром 10,5, ГОСТ ГОСТ 3077-80"

    Кол-во: 0.024

    "Позиция 337"

    "Комплект (проушина, вилка, скоба) талреп М24"

    Кол-во: 16

    "Позиция 338"

    "Контактор 3п 9А D9 1НО+1НЗ 24В DC Schneider Electric LC1D09BD"

    Кол-во: 2

    "Позиция 339"

    "Контактор Schneider Electric LC1 D150 (Uкат.-220В)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 340"

    "Контактор КТ6012Б (380В) (2 полюса)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 341"

    "Контактор КТ-6023Б 160А 380В (3 полюса)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 342"

    "Контакты к контакторам ES-100 неподвижный"

    Кол-во: 21

    "Позиция 343"

    "Контакты к контакторам ES-100 подвижный"

    Кол-во: 21

    "Позиция 344"

    "Контакты к контакторам ES-160 неподвижный"

    Кол-во: 15

    "Позиция 345"

    "Контакты к контакторам ES-160 подвижный"

    Кол-во: 15

    "Позиция 346"

    "Контакты к контакторам ES-400 неподвижный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 347"

    "Контакты к контакторам ES-400 подвижный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 348"

    "Коуш 40 ГОСТ 2224-72"

    Кол-во: 0.12

    "Позиция 349"

    "Коуш 40 ГОСТ 2224-72"

    Кол-во: 0.06

    "Позиция 350"

    "Коуш 40 ГОСТ 2224-72"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 351"

    "Коуш 40 ГОСТ 2224-72"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 352"

    "Круг отрезной Луга по металлу 22 2,5х180, ГОСТ 21963-2002"

    Кол-во: 82

    "Позиция 353"

    "Круг отрезной Луга по металлу 22 3,0х180"

    Кол-во: 10

    "Позиция 354"

    "Круг отрезной Луга по металлу 22 3,0х180, ГОСТ 21963-2002"

    Кол-во: 20

    "Позиция 355"

    "Круг шлифовальный, тип А24 РБФ размером 180х6х22"

    Кол-во: 30

    "Позиция 356"

    "Круг шлифовальный, тип А24 РБФ размером 180х6х22"

    Кол-во: 15

    "Позиция 357"

    "Круг шлифовальный, тип А24 РБФ размером 180х6х22"

    Кол-во: 10

    "Позиция 358"

    "Круг шлифовальный, тип А24 РБФ размером 180х6х22"

    Кол-во: 130

    "Позиция 359"

    "Магнитный пускатель ПМЛ-111Б (аналог ПМ12-010100, 380В)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 360"

    "Магнитный пускатель ПМЛ-3100 380В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 361"

    "Пoлисилoксaнoвый лaкoкpaсoчный матеpиaл Армокот F100 RAL 5015 TУ 2312-009-23354769-2008"

    Кол-во: 50

    "Позиция 362"

    "Пoлисилoксaнoвый лaкoкpaсoчный матеpиaл Армокот F100 RAL 5015 TУ 2312-009-23354769-2008"

    Кол-во: 150

    "Позиция 363"

    "Пoлисилoксaнoвый лaкoкpaсoчный матеpиaл Армокот F100 RAL 7004 TУ 2312-009-23354769-2008"

    Кол-во: 50

    "Позиция 364"

    "Пoлисилoксaнoвый лaкoкpaсoчный матеpиaл Армокот F100 RAL 7004 TУ 2312-009-23354769-2008"

    Кол-во: 110

    "Позиция 365"

    "Подшипник 180212 ГОСТ 8338-75, в ассортименте"

    Кол-во: 2

    "Позиция 366"

    "Подшипник 203 ГОСТ 8338-75, в ассортименте"

    Кол-во: 2

    "Позиция 367"

    "Подшипник 304 ГОСТ 8338-75, в ассортименте"

    Кол-во: 4

    "Позиция 368"

    "Подшипник 60204 ГОСТ 8338-75, в ассортименте"

    Кол-во: 8

    "Позиция 369"

    "Подшипник 6209 (209)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 370"

    "Реле нулевой скорости BDW 1/18 И IPG16 IP-54"

    Кол-во: 1

    "Позиция 371"

    "Реле электромагнитное Reipol R4-2014-23-1024WT. U обмотки: 24V DC. 6А/250V AC; 6A/24V DC"

    Кол-во: 2

    "Позиция 372"

    "Реле электромагнитное Relpol RM84-2012-35-5230. AC 250V 8А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 373"

    "Реле электромагнитное Relpol RM84-3012-35-1024. AC 250V 8А; DC 24V 8А."

    Кол-во: 1

    "Позиция 374"

    "Рельсы железнодорожные Р-50"

    Кол-во: 50

    "Позиция 375"

    "Сальник 22х32х7 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 376"

    "Сальник 28х40х7 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 377"

    "Сальник 35х50х7 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 378"

    "Система защитного лакокрасочного покрытия "АРСЕТ-Газ-1" (Материал Грунт-эмаль Эмакоут 7320 В NG RAL 1021) ТУ 2313-001-73847543-2011 (или эквивалент)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 379"

    "Система защитного лакокрасочного покрытия "АРСЕТ-Газ-1" (Материал Растворитель Эмлак 221) ТУ 2313-001-73847543-2011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 380"

    "Талреп 2,5 ВВ-0С"

    Кол-во: 8

    "Позиция 381"

    "Талреп 2,5 ВВ-0С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 382"

    "Талреп 2,5 ВВ-0С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 383"

    "Таль ручная червячная передвижная ТРЧП 3,2 т 3 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 384"

    "Таль ручная червячная передвижная ТРЧП 8 т 3 м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 385"

    "Таль ручная червячная передвижная ТРЧП 8 т 3 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 386"

    "Трансформатор ОСМ1-1,0 УЗ.1,0 380/220"

    Кол-во: 1

    "Позиция 387"

    "Электрогидротолкатель EB 50/50 С50"

    Кол-во: 1

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