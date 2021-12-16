Поставка грузоподъемного оборудования для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка грузоподъемного оборудования для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

В соответствии с проектом договора

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В соответствии с техническим заданием

АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Блок клеммный КБ25-17" Кол-во: 4

"Позиция 2" "Буфер резиновый (бобышка) D-80мм" Кол-во: 6

"Позиция 3" "Буфер резиновый БР-250" Кол-во: 4

"Позиция 4" "Буфер резиновый БР-80" Кол-во: 4

"Позиция 5" "Выключатель автоматический двухполюсный 10А С ВА47-60 6кА MVA41-2-010-C" Кол-во: 2

"Позиция 6" "Выключатель автоматический однополюсный 6А С ВА47-60 6кА MVA41-1-006-C" Кол-во: 2

"Позиция 7" "Выключатель автоматический трехполюсный 100А С ВА47-100 10кА MVA40-3-100-C" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Выключатель автоматический трехполюсный 16А С ВА47-60 6кА MVA41-3-016-C" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Выключатель конечный с противовесом КУ-703" Кол-во: 2

"Позиция 10" "Заглушка для 3HH4-6mm2(JXB35-50A) синий ИЭК" Кол-во: 0.4

"Позиция 11" "Зажим для стальных канатов оцинкованый DIN 741 3 мм" Кол-во: 6

"Позиция 12" "Зажим для стальных канатов оцинкованый DIN 741 5 мм" Кол-во: 6

"Позиция 13" "Зажим для стальных канатов оцинкованый DIN 741 8 мм" Кол-во: 6

"Позиция 14" "Зажим наборный ЗН 23-16П63-1" Кол-во: 60

"Позиция 15" "Зажим наборный; ЗНИ-6мм2 (JXB50А) серый ИЭК; арт.YZN10-006-K02" Кол-во: 24

"Позиция 16" "Зажим тросовый DIN 741 5 мм" Кол-во: 10

"Позиция 17" "Зажим тросовый DIN 741 8 мм" Кол-во: 10

"Позиция 18" "Кабель Helukabel JZ-500 18х1,5" Кол-во: 0.018

"Позиция 19" "Кабель Olflex Crane 2S 20G 1.5" Кол-во: 0.02

"Позиция 20" "Кабель РКГМ 1,5" Кол-во: 0.08

"Позиция 21" "Кабель РКГМ 10" Кол-во: 0.06

"Позиция 22" "Кабель РКГМ 2,5" Кол-во: 0.365

"Позиция 23" "Кабель РКГМ 4" Кол-во: 0.14

"Позиция 24" "Кабель РКГМ 6" Кол-во: 0.06

"Позиция 25" "Кабель силовой гибкий КГ 3х2,5+1х1,5-660" Кол-во: 0.07

"Позиция 26" "Кабель силовой гибкий КГ 3х4+1х2,5-660" Кол-во: 0.035

"Позиция 27" "Кабель силовой гибкий КГ 3х6+1х4-660" Кол-во: 0.035

"Позиция 28" "Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 4х4" Кол-во: 0.13

"Позиция 29" "Кабельный ввод (сальник) PG 16 (10-14 мм) FORTISFLEX (Зажим каб. с контрогайкой PG16 д9-15 мм IP68)" Кол-во: 20

"Позиция 30" "Кабельный ввод (сальник) PG 19 Сальник PG 19 (Сальник PG 19 IP54 dnpoв 12-15 мм PLC-PG-19 EKF)" Кол-во: 20

"Позиция 31" "Кабельный ввод (сальник) PG 21 (13-18 мм) FORTISFLEX Сальник PG 21 (Зажим каб. с контрогайкой PG21 д13-18мм IP68)" Кол-во: 20

"Позиция 32" "Кабельный ввод (сальник) PG 25 Сальник PG 25 (Сальник PG 25 dnpoв 30 мм PLC-PG-19 EKF)" Кол-во: 15

"Позиция 33" "Кабельный ввод (сальник) PG 29 (18-25 мм) FORTISFLEX Сальник PG 29 (Зажим каб. с контрогайкой PG29 д 15-25 мм IP68)" Кол-во: 10

"Позиция 34" "Кабельный ввод (сальник) PG 36 (22-32 мм) FORTISFLEX Сальник PG 36 (Зажим каб. с контрогайкой PG36 д 20-31 мм IP68)" Кол-во: 10

"Позиция 35" "Канат, 14мм, оцинкованный Ж Канат стальной 14-Г-ВК-Н-Т-Р-1570 ГОСТ 2688-79" Кол-во: 0.075

"Позиция 36" "Канат, 17,5мм, оцинкованный Ж Канат стальной 17.5-Г-ВК-Н-Т-Р-1860 ГОСТ 7665-79" Кол-во: 0.125

"Позиция 37" "Канат, 4,1мм, оцинкованный Ж д. 4,1 мм ГОСТ 2688-80" Кол-во: 0.062

"Позиция 38" "Канат, 4,1мм, оцинкованный Ж д. 4,1 мм ГОСТ 2688-80" Кол-во: 0.018

"Позиция 39" "Канат, 8,3мм, оцинкованный Ж Канат стальной Ø4,1 мм ГОСТ 2688-79" Кол-во: 0.062

"Позиция 40" "Канат, 8,3мм, оцинкованный Ж Канат стальной Ø8,3 мм ГОСТ 2688-79" Кол-во: 0.018

"Позиция 41" "Клеммный блок КБ 63-18" Кол-во: 8

"Позиция 42" "Комплект блокировки ПМЛ (80-100 А) арт 110661" Кол-во: 1

"Позиция 43" "Комплект блокировки ПМЛ (40А-63А) арт. 110660" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Контактор ПМЛ 1560ДМ 16А 220В Контактор ПМЛ-1560ДМ-16А-220AC-Б-УХЛ4-КЭАЗ арт. 110562 реверсивный" Кол-во: 1

"Позиция 45" "Контактор ПМЛ 2560ДМ 32А 22О АС-Б Контактор ПМЛ-2560ДМ-32А-220AC-Б-УХЛ4-КЭАЗ арт.110590 реверсивный" Кол-во: 1

"Позиция 46" "Контактор ПМЛ 4500-63А-220АС-Б- УХЛ4 КЭАЗ 110641" Кол-во: 2

"Позиция 47" "Контактор ПМЛ 5160ДМ 100А 220В КЭАЗ 110652" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Концевой выключатель КУ-701У1 рычаг с роликом 10А 220/380В перем. тока IP44 (Электротехник Москва)" Кол-во: 4

"Позиция 49" "Короб перфорированный серии RL6 25x40 L=1" Кол-во: 6

"Позиция 50" "Коробка монтажная КЗНС-32 (Блок зажимов в корпусе K3HC-32 (КБ 16А) 1Р65 (ОЗП=1,034; МАТ=1,034)" Кол-во: 2

"Позиция 51" "Корпус металлический ЩПМ-6-0 УХЛЗ 1Р31, 1200x750x300 TDM SQ0905-0067 (Ящик ЩМП-6-0 36 УХЛЗ IP31 1200*750x300 ИЭК" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Коуш DIN 6899 4 (9) мм" Кол-во: 0.03

"Позиция 53" "Коуш DIN 6899 4 (9) мм" Кол-во: 0.02

"Позиция 54" "Коуш DIN 6899 4 (9) мм" Кол-во: 0.04

"Позиция 55" "Коуш DIN 6899 4 (9) мм" Кол-во: 0.02

"Позиция 56" "Крышка торцевая КТ 6" Кол-во: 8

"Позиция 57" "Лента изоляционная ЛЭТСАР КФ-05*26" Кол-во: 0.5

"Позиция 58" "Лента изоляционная ЛЭТСАР КФ-05*26" Кол-во: 0.8

"Позиция 59" "Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм Изолента 0,18х19мм черная 20м ИЭК арт.UIZ-20-10-K02" Кол-во: 2

"Позиция 60" "Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм" Кол-во: 0.6

"Позиция 61" "Лоток 50х150х3000 перфорированный Лоток перфорированный 50x150x3000 0,7мм L=3m ИЭК" Кол-во: 18

"Позиция 62" "Лоток 50х50х2000 перфорированный Лоток перфорированный 50х50х2000 IEK арт.CLP10-050-050-1" Кол-во: 10

"Позиция 63" "Магнитный пускатель реверсивный (63А) ПМЛ-4610 ТУ16-644.001-83 Контактор ПМЛ-4160ДМ-80А-380AC-Б-УХЛ4-КЭАЗ арт.110634" Кол-во: 2

"Позиция 64" "Манжета (сальник) 105х130х12мм тип 2.1-105х130 армированный Манжета арм.2-105х130х12 ГОСТ 8752-79" Кол-во: 6

"Позиция 65" "Манжета (сальник) 55х 80х10мм тип 2.1-55х80 армированный Манжета арм 2-55х80х10 ГОСТ 8752-79" Кол-во: 6

"Позиция 66" "Манжета (сальник) 70х 95х10мм тип 2.1-70х95 армированный Манжета арм 2-70х95х10 ГОСТ 8752-79" Кол-во: 20

"Позиция 67" "Масло трансмиссионное ТАД-17 ГОСТ 23652-79, канистра 10 л" Кол-во: 2

"Позиция 68" "Масло трансмиссионное ТАД-17 ГОСТ 23652-79, канистра 10 л" Кол-во: 130

"Позиция 69" "Металлорукав из оцинкованной стальной ленты с хлопчатобумажным уплотнителем номинальный диаметр 10 мм" Кол-во: 20

"Позиция 70" "Металлорукав из оцинкованной стальной ленты с хлопчатобумажным уплотнителем номинальный диаметр 15 мм" Кол-во: 20

"Позиция 71" "Металлорукав из оцинкованной стальной ленты с хлопчатобумажным уплотнителем номинальный диаметр 20 мм" Кол-во: 25

"Позиция 72" "Металлорукав из оцинкованной стальной ленты с хлопчатобумажным уплотнителем номинальный диаметр 25 мм" Кол-во: 25

"Позиция 73" "Металлорукав из оцинкованной стальной ленты с хлопчатобумажным уплотнителем номинальный диаметр 32 мм" Кол-во: 20

"Позиция 74" "Металлорукав из оцинкованной стальной ленты с хлопчатобумажным уплотнителем номинальный диаметр 38 мм" Кол-во: 20

"Позиция 75" "Металлорукав из оцинкованной стальной ленты с хлопчатобумажным уплотнителем номинальный диаметр 50 мм" Кол-во: 10

"Позиция 76" "Механизм передвижения крана в сборе К7431-ОР11" Кол-во: 1

"Позиция 77" "Муфта зубчатая М3-3. Чертеж №260.2-10801СБ" Кол-во: 1

"Позиция 78" "Наконечник EN6012 6,0-12 медный 6мм2 втулочный без изоляции (Электромонтаж) Е60-12 с изолировонным фланцем" Кол-во: 100

"Позиция 79" "Наконечник кольцевой изолированный с ПВХ манжетой для кабеля с сечением 2,5-6,0 мм2 ток 48А диаметр отверстия под винт: 10,5 мм" Кол-во: 20

"Позиция 80" "Наконечник медный луженый под опрессовку ТМЛ 6-6-4" Кол-во: 300

"Позиция 81" "Оборудование низковольтное, Реле для контакторов, Номинальный ток (А) - 40, Тип 1, в ассортименте (Реле контроля фаз с LCD дисплеем RKF-2S (с нейтралью) EKF)" Кол-во: 1

"Позиция 82" "Оборудование низковольтное, Силовые трансформаторы, Номинальная мощность (кВА) - 0.25, Тип 2, в ассортименте (Трансформатор ОСМ-0,25 380/220В)" Кол-во: 1

"Позиция 83" "Оборудование низковольтное, Силовые трансформаторы, Номинальная мощность (кВА) - 0.63, Тип 1, в ассортименте (Трансформатор ОСМ-0,63 380/24В)" Кол-во: 1

"Позиция 84" "Электродвигатель MTKF 311-6 (11/930) IM1001 (на лапах с одним цилиндрическим концом вала)" Кол-во: 1

"Позиция 85" "Электродвигатель ДMTKF 012-6 (2,2/875) IM1001 (на лапах с одним цилиндрическим концом вала)" Кол-во: 1

"Позиция 86" "Ящик силовой Я8601-44-770 250А" Кол-во: 1

"Позиция 87" "Ограничитель на DIN-рейку (металл) ИЕК" Кол-во: 18

"Позиция 88" "Эмаль Армокот Т700 цвет жёлтый RAL 1026 ГОСТ 6465-76" Кол-во: 7

"Позиция 89" "Эмаль Армокот Т700 цвет коричневый RAL 8002 ГОСТ 6465-76" Кол-во: 18

"Позиция 90" "Эмаль Армокот Т700 цвет красный RAL 3020 ГОСТ 6465-76" Кол-во: 7

"Позиция 91" "Эмаль Армокот Т700 цвет серый RAL 7035 ГОСТ 6465-76" Кол-во: 25.5

"Позиция 92" "Эмаль Армокот Т700 цвет синий RAL 5017 ГОСТ 6465-76" Кол-во: 7

"Позиция 93" "Подвес кабельный на трос ПКК-18" Кол-во: 0.04

"Позиция 94" "Подвес роликовый вращающийся ПСКРВ-1-08-1 (10-20), ПСКРВ-1-8,3-1 (18)" Кол-во: 7

"Позиция 95" "Подвес роликовый вращающийся ПСКРВ-1-8,3-1(18)" Кол-во: 2

"Позиция 96" "Подвес роликовый вращающийся ПСКРВ-1-8,3-1(18)" Кол-во: 26

"Позиция 97" "Приставка ПКИ-22 дополнительные контакты 2з+2р КРК10-22" Кол-во: 4

"Позиция 98" "Провод силовой ПуГВ 1х6 желто-зеленый многопроволочный" Кол-во: 0.045

"Позиция 99" "Пульт KS-6 (двухскоростной + ключ-марка SN PROMEN KS-6-1-2-25S.S05.35.35.45.45)" Кол-во: 1

"Позиция 100" "Путевой выключатель ВП 15К-21А-221-54 У2.8 толкатель с роликом 10А 1з+1р IP54 (Электротехник Москва)" Кол-во: 1

"Позиция 101" "Редуктор В-400-50-10" Кол-во: 1

"Позиция 102" "Редуктор РМ 650-40-11М" Кол-во: 1

"Позиция 103" "Редуктор РМ-500-50-11М" Кол-во: 1

"Позиция 104" "Редуктор РЦД-400-40-16" Кол-во: 1

"Позиция 105" "Редуктор РЦД-400-40-26" Кол-во: 1

"Позиция 106" "Редуктор ЦУ-160-4-11" Кол-во: 1

"Позиция 107" "Талреп крюк-кольцо оцинкованый DIN 1480 M10 (25 шт/уп)" Кол-во: 0.16

"Позиция 108" "Талреп крюк-кольцо оцинкованый DIN 1480 M10 (25 шт/уп)" Кол-во: 0.08

"Позиция 109" "Токоприемник ТК-9А-2МУ2 250А" Кол-во: 3

"Позиция 110" "Тормоз колодочный ТКГ-200 СУ (в сборе с ТЭ-30)" Кол-во: 4

"Позиция 111" "Тормоз колодочный ТКГ-200 У2 с гидротолкателем ТЭ-30 380В диаметр тормозного шкива 200мм (ОЗП=1,034; МАТ=1,034)" Кол-во: 1

"Позиция 112" "Шкиф тормозной ф200 (посадочный конус ф44мм) Чертеж №260.3-11778 50Л ГОСТ 977-88" Кол-во: 1

"Позиция 113" "Щитовое оборудование, DIN-рейки и аксессуары к ним, Тип изделия - DIN-рейка, Тип 1, в ассортименте (Дин-рейка перфорированная OMEGA 3F 35х7,5)" Кол-во: 4

"Позиция 114" "Электродвигатель MTKF 211-6 (7,5/945) IM1001 (на лапах с одним цилиндрическим концом вала)" Кол-во: 1

"Позиция 115" "Таль ручная червячная передвижная ТРЧП 8 т, 3 м, температура окружающей среды -20+40, ОПИ" Кол-во: 7

"Позиция 116" "Концевой выключатель подъема 2 х dts-013-02ex schmersal" Кол-во: 2

"Позиция 117" "Буфер резиновый БР-50 со шпилькой" Кол-во: 24

"Позиция 118" "Буфер резиновый с фланцем БР-50" Кол-во: 4

"Позиция 119" "Буфер резиновый со шпилькой БР-50" Кол-во: 4

"Позиция 120" "Вал Ст.5-3 ГОСТ 380-71" Кол-во: 4

"Позиция 121" "Выключатель конечный EEx335 IK IO/IS" Кол-во: 2

"Позиция 122" "Выключатель автоматический, Тип 1, в ассортименте (4А5SP3122)" Кол-во: 1

"Позиция 123" "Выключатель автоматический, Тип 1, в ассортименте (6А5SP3132)" Кол-во: 1

"Позиция 124" "Кабель VSKN 7х1,5мм2" Кол-во: 0.01

"Позиция 125" "Канат, 14мм, оцинкованный Ж" Кол-во: 0.041

"Позиция 126" "Канат, 14мм, оцинкованный Ж, 14-Г-В-Н-Р-1770(180) ГОСТ 7668-80" Кол-во: 0.041

"Позиция 127" "Концевой выключатель steute EE[335 IK IO/IS" Кол-во: 2

"Позиция 128" "Круг шлифовальный, тип А24 РБФ размером 180х6х22" Кол-во: 4

"Позиция 129" "Крюковая подвеска 5 т RSN6 DIN15401" Кол-во: 1

"Позиция 130" "Магнитный пускатель OKYM2W11K 42В" Кол-во: 2

"Позиция 131" "Магнитный пускатель OKYM2W22K 42В" Кол-во: 4

"Позиция 132" "Трансформатор 380/42,100ВА, Номинальная мощность (кВА) - 0.1, Тип 1, в ассортименте" Кол-во: 1

"Позиция 133" "Пост управления взрывозащищенный кнопочный ПВК-1 Iexd" Кол-во: 1

"Позиция 134" "Пульт управления SWH 430 004сх" Кол-во: 1

"Позиция 135" "Электродвигатель АИР 100L6 с тормозным диском" Кол-во: 1

"Позиция 136" "Эмаль Акрус-уралкид RAL 1021 ТУ 2312-009-93475776-2007 (или эквивалент)" Кол-во: 20

"Позиция 137" "Электротельфер 13T10516 (г/п 3,2 тн., в/п 6 м.), с тормозом на передвижение, скорость подъема 8 м/мин., скорость передвижения 20 м/мин., степень защиты IP54, режим работы 2m по FEM, t=-20+40 гр. С." Кол-во: 1

"Позиция 138" "Таль ручная червячная передвижная, ТРЧП 1 т, 5 м, температура окружающей среды -20+40, ВБИ" Кол-во: 1

"Позиция 139" "Таль ручная червячная передвижная, ТРЧП 1 т, 6 м, температура окружающей среды -20+40, ОПИ" Кол-во: 1

"Позиция 140" "Таль ручная червячная передвижная, ТРЧП 1 т, 6 м, температура окружающей среды -20+40, ВБИ" Кол-во: 4

"Позиция 141" "Таль ручная червячная передвижная, ТРЧП 1 т, 7 м, температура окружающей среды -20+40, ВБИ" Кол-во: 2

"Позиция 142" "Таль ручная червячная передвижная ТРЧП 3,2 т, 3 м, температура окружающей среды -20+40, ОПИ" Кол-во: 1

"Позиция 143" "Блок тепловой защиты по сигналу от терморезисторных датчиков LT3SA00MW AC/DC 24-220V" Кол-во: 2

"Позиция 144" "Блокировка механическая LAD9V2" Кол-во: 2

"Позиция 145" "Буфер резиновый БР-80" Кол-во: 6

"Позиция 146" "Ввод кабельный взрывозащищённый EFSC3432 с кабельным вводом KHBTB3N" Кол-во: 2

"Позиция 147" "Выключатель автоматический A9F75325 iC60N /3п/ D25А 6,0 кА (Schneider Electric)" Кол-во: 2

"Позиция 148" "Выключатель автоматический A9F75325 iC60N /3п/ D25А 6,0 кА (Schneider Electric)" Кол-во: 2

"Позиция 149" "Выключатель автоматический iC60N В/1п/ D4А 6,0 кА (Schneider Electric)" Кол-во: 1

"Позиция 150" "Выключатель автоматический iC60N С /3п/ D6А 6,0 кА (Schneider Electric)" Кол-во: 1

"Позиция 151" "Выключатель автоматический iC60N С/3п/ D25А 6,0 кА (Schneider Electric)" Кол-во: 1

"Позиция 152" "Доп.контакт блок 2НО+2НЗ LADN22" Кол-во: 6

"Позиция 153" "Заглушки для ЗНИ 2,5 (4-6) YZN10D-002-K03" Кол-во: 0.5

"Позиция 154" "Заглушки для ЗНИ 2,5 (4-6) YZN10D-006-K03" Кол-во: 0.5

"Позиция 155" "Зажим канатный DIN 741 5 мм" Кол-во: 10

"Позиция 156" "Зажим канатный DIN 741 8 мм" Кол-во: 10

"Позиция 157" "Зажим наборный ЗНИ-2,5 мм2 YZN10-002-K03" Кол-во: 25

"Позиция 158" "Зажим наборный ЗНИ-6 мм2 YZN10-006-K03" Кол-во: 12

"Позиция 159" "Кабель Olflex Crane 2S 12G 1.5 (с тросом)" Кол-во: 0.012

"Позиция 160" "Кабель КГ 19х2,5мм2" Кол-во: 0.046

"Позиция 161" "Кабель КПВЛС 18х1" Кол-во: 0.014

"Позиция 162" "Кабель РКГМ 1,5" Кол-во: 0.025

"Позиция 163" "Кабель РКГМ 2,5" Кол-во: 0.025

"Позиция 164" "Кабель РКГМ 4" Кол-во: 0.025

"Позиция 165" "Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке КГ 4х4мм2, ТУ 16.К73.05-93 0,66кВ" Кол-во: 0.04

"Позиция 166" "Кабель силовой КПГСН 3х6+1х4мм2" Кол-во: 0.095

"Позиция 167" "Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3х2,5+1х1,5-660" Кол-во: 0.005

"Позиция 168" "Кабель судовой НРШМ 10х1" Кол-во: 0.015

"Позиция 169" "Кабельная каретка Cable trolley 023561" Кол-во: 20

"Позиция 170" "Канат, 12,5мм, оцинкованный Ж" Кол-во: 0.0604

"Позиция 171" "Канат, 14мм, оцинкованный Ж (Канат стальной круглопрядный DIN3064 типа WS, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 14 мм)" Кол-во: 0.075

"Позиция 172" "Канат, 4,1мм, оцинкованный Ж" Кол-во: 0.05

"Позиция 173" "Канат, 4,1мм, оцинкованный Ж" Кол-во: 0.014

"Позиция 174" "Канат, 8,3мм, оцинкованный Ж" Кол-во: 0.05

"Позиция 175" "Канатоукладчик UN2-K9 D14A" Кол-во: 1

"Позиция 176" "Катушка контактора lxd1d7" Кол-во: 2

"Позиция 177" "Контакт дополнительный 2НО+2НЗ DN22 фронт. SchE LADN22" Кол-во: 4

"Позиция 178" "Контактор 3п 32 А D32 1НО+1НЗ 48В АС SchE LC1D32E7" Кол-во: 10

"Позиция 179" "Контактор реверсивный D 3п 25А НО+НЗ 48В SchE LC2D25E7" Кол-во: 4

"Позиция 180" "Контактор реверсивный D 3п/12А НО+НЗ 48В 50/60 Гц зажим под винт SchE LC2D12E7" Кол-во: 2

"Позиция 181" "Концевой выключатель EEX335-1K Io/Is" Кол-во: 2

"Позиция 182" "Коуш ддля стальных канатов DIN 6899 4 мм , арт КО05" Кол-во: 0.03

"Позиция 183" "Коуш ддля стальных канатов DIN 6899 9 мм , арт КО05" Кол-во: 0.02

"Позиция 184" "Лента высокотемпературная ЛЭТСАР КФ-05*26 (Изолента ПВХ 19 мм.)" Кол-во: 10

"Позиция 185" "Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм" Кол-во: 0.8

"Позиция 186" "Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм" Кол-во: 1

"Позиция 187" "манжета (сальник) 25*52*7(Манжеты армированные 2.2-25*52-7 ГОСТ 8752-79)" Кол-во: 1

"Позиция 188" "Манжета (сальник) 30*40*7 (Манжеты армированные 2.2-30*40-7 ГОСТ 8752-79)" Кол-во: 1

"Позиция 189" "Манжета (сальник) 40*62*7 (Манжеты армированные 2.2-40*62-7 ГОСТ 8752-79)" Кол-во: 1

"Позиция 190" "Манжета (сальник) 90*110*8 (Манжеты армированные 1.2-90*110-10 ГОСТ 8752-79)" Кол-во: 1

"Позиция 191" "Масло трансмиссионное ТАД-17 ГОСТ 23652-79, канистра 10 л (или эквивалент)" Кол-во: 2

"Позиция 192" "Наконечник НШВИ (2) 1,5-12 медный 1,5мм2 втулочный изолированный на 2 провода (КВТ Калуга)" Кол-во: 50

"Позиция 193" "Наконечник НШВИ (2) 2,5-12 медный 2,5мм2 втулочный изолированный на 2 провода (КВТ Калуга)" Кол-во: 25

"Позиция 194" "Наконечник НШВИ (2) 4,0-12 медный 4мм2 втулочный изолированный на 2 провода (КВТ Калуга)" Кол-во: 25

"Позиция 195" "Наконечник НШВИ 1,5-12 медный 1,5мм2 втулочный изолированный на 1 провод (КВТ Калуга)" Кол-во: 200

"Позиция 196" "Наконечник НШВИ 2,5-12 медный 2,5мм2 втулочный изолированный на 1 провод (КВТ Калуга)" Кол-во: 50

"Позиция 197" "Наконечник НШВИ 4,0-12 медный 4мм2 втулочный изолированный на 1 провод (КВТ Калуга)" Кол-во: 50

"Позиция 198" "Наконечник ТМЛ 4-6-3 медный 4мм2 луженый под опрессовку" Кол-во: 140

"Позиция 199" "Оборудование низковольтное, Силовые трансформаторы, Номинальная мощность (кВА) - 0.1, Тип 1, в ассортименте (ОСМ1-0.1 380/42В)" Кол-во: 1

"Позиция 200" "Ограничитель на DIN-рейку (металл) ИЕК" Кол-во: 8

"Позиция 201" "Подшипник 22205" Кол-во: 2

"Позиция 202" "Подшипник 22212 E SKF" Кол-во: 2

"Позиция 203" "Подшипник 22213 E5KP" Кол-во: 8

"Позиция 204" "Подшипник 6006-2RS1 (6006 2RS MTK)" Кол-во: 2

"Позиция 205" "Подшипник 6206-2RS1 2Z" Кол-во: 2

"Позиция 206" "Подшипник 6207-2RS1" Кол-во: 2

"Позиция 207" "Подшипник 6211 ZZ MTK" Кол-во: 16

"Позиция 208" "Подшипник 6310-2RS1" Кол-во: 2

"Позиция 209" "Подшипник 6313" Кол-во: 8

"Позиция 210" "Подшипник NA 4908 2RS" Кол-во: 2

"Позиция 211" "Пульт управления взрывозащищенный на 8 кнопок ЕЕxdIICT6, IP64" Кол-во: 2

"Позиция 212" "Пульт управления взрывозащищённый ПКИВ-УМП02" Кол-во: 1

"Позиция 213" "Пускатель магнитный 3р,12А, НО+НЗ, 42B 50Гц, LC1D12AD7" Кол-во: 2

"Позиция 214" "Пускатель магнитный 3р,25А, НО+НЗ, 42B 50Гц, LC1D25AD7" Кол-во: 4

"Позиция 215" "Реле времени RE11RAMU Schneider Elektrik RE11RAMU реле выдержки включения DC 24В, АC 24-240 В реле выхода." Кол-во: 1

"Позиция 216" "Трансформатор 230-400/24-48В 250ВА Leg044235" Кол-во: 2

"Позиция 217" "Трубка ПВХ d6"кембрик"" Кол-во: 0.4

"Позиция 218" "Щитовое оборудование, DIN-рейки и аксессуары к ним, Тип изделия - DIN-рейка, Тип 1, в ассортименте (DIN-рейка оцинкованная арт. YDN10-0045)" Кол-во: 3

"Позиция 219" "Эмаль полиуретановая СпецПротект 109 (желтый RAL 1021) ТУ 2312-009-81433175-09 (или эквивалент)" Кол-во: 60

"Позиция 220" "Эмаль полиуретановая СпецПротект 109 (красный RAL 3020) ТУ 2312-009-81433175-09 (или эквивалент)" Кол-во: 20

"Позиция 221" "Эмаль полиуретановая СпецПротект 109 (синий RAL 5015) ТУ 2312-009-81433175-09 (или эквивалент)" Кол-во: 40

"Позиция 222" "Блок резисторов для кранов Блок резисторов ЯС-4 У3 № 150804" Кол-во: 1

"Позиция 223" "Буфер резиновый (амортизатор) БР-250" Кол-во: 8

"Позиция 224" "Буфер резиновый 80" Кол-во: 8

"Позиция 225" "Выключатель автоматический PKZ2 с блоком защиты ZMR-16-PKZ2" Кол-во: 1

"Позиция 226" "Выключатель автоматический PKZ2 с блоком защиты ZMR-10-PKZ2" Кол-во: 4

"Позиция 227" "Выключатель автоматический PKZ2 с блоком защиты ZMR-16-PKZ2" Кол-во: 1

"Позиция 228" "Выключатель автоматический PKZ2 с блоком защиты ZMR-32-PKZ2" Кол-во: 4

"Позиция 229" "Выключатель автоматический PKZ2 с блоком защиты ZMR-6-PKZ2" Кол-во: 2

"Позиция 230" "Выключатель автоматический АЕ2046М-10Б-00У3 100А" Кол-во: 2

"Позиция 231" "Выключатель автоматический ВА 47-29 C6А/1п/ 4,5 кА" Кол-во: 4

"Позиция 232" "Выключатель конечный с противовесом КУ-703" Кол-во: 2

"Позиция 233" "Гидротолкатель ТЭГ-30 (ТЭ-30)" Кол-во: 8

"Позиция 234" "Зажим наборный 4 мм2" Кол-во: 30

"Позиция 235" "Звонок громкого боя переменного тока ЗВП-220 (220В)" Кол-во: 2

"Позиция 236" "Изделия электроустановочные, Установочные изделия общего назначения, Тип изделия - Термостат, Тип 1, в ассортименте (Термостат с НЗ контактом №17561)" Кол-во: 4

"Позиция 237" "Изделия электроустановочные, Установочные изделия общего назначения, Тип изделия - Термостат, Тип 1, в ассортименте (Термостат с НО контактом №17562)" Кол-во: 2

"Позиция 238" "Индикаторы световые СКЛ 12А-КМ-3-220" Кол-во: 32

"Позиция 239" "Кабель SILFLEX SIHF 12GХ1.5" Кол-во: 0.1

"Позиция 240" "Кабель SILFLEX SIHF 24GХ1.5" Кол-во: 0.2

"Позиция 241" "Кабель SILFLEX SIHF 2Gх1.5" Кол-во: 0.2

"Позиция 242" "Кабель SILFLEX SIHF 3Gх1.5" Кол-во: 0.11

"Позиция 243" "Кабель SILFLEX SIHF 3G2.5" Кол-во: 0.12

"Позиция 244" "Кабель SILFLEX SIHF 4Gх10" Кол-во: 0.04

"Позиция 245" "Кабель SILFLEX SIHF 7Gх2.5" Кол-во: 0.2

"Позиция 246" "Кабель силовой КГ-ХЛ 4х25-660" Кол-во: 0.01

"Позиция 247" "Канат стальной Ø14 мм ГОСТ 2688-80" Кол-во: 0.089

"Позиция 248" "Канат стальной д. 14 мм ГОСТ 2688-80" Кол-во: 0.089

"Позиция 249" "Конденсатор CBB60 18 MFD" Кол-во: 13

"Позиция 250" "Контактор КМИ-48012 80А 230В/АС3 1НО;1НЗ IEK" Кол-во: 1

"Позиция 251" "Контактор LCID 80 Q5 380В 80A" Кол-во: 1

"Позиция 252" "Концевой выключатель КУ-701У1 рычаг с роликом 10А 220/380В перем. тока IP44 (Электротехник Москва)" Кол-во: 4

"Позиция 253" "Концевой выключатель КУ-701У1 рычаг с роликом 10А 220/380В перем. тока IP44 (Электротехник Москва)" Кол-во: 4

"Позиция 254" "Крышка лотка из листовой стали оцинкованная окрашенная, КЛ100*60" Кол-во: 18

"Позиция 255" "Крышка лотка из листовой стали оцинкованная окрашенная, КЛ200*100" Кол-во: 10

"Позиция 256" "Лента тормозная Феррадо 10 мм (шир 50-160)" Кол-во: 0.5

"Позиция 257" "Лоток из листовой стали оцинкованный окрашенный, ЛП100*60" Кол-во: 18

"Позиция 258" "Лоток из листовой стали оцинкованный окрашенный, ЛП200*100" Кол-во: 10

"Позиция 259" "Масло трансмиссионное ТАД-17 ГОСТ 23652-79, канистра 10 л (или эквивалент)" Кол-во: 30

"Позиция 260" "Масло трансмиссионное ТАД-17 ГОСТ 23652-79, канистра 10 л (или эквивалент)" Кол-во: 143

"Позиция 261" "Металлорукав из оцинкованной стальной ленты с хлопчатобумажным уплотнителем номинальный диаметр 15 мм" Кол-во: 120

"Позиция 262" "Металлорукав из оцинкованной стальной ленты с хлопчатобумажным уплотнителем номинальный диаметр 22 мм" Кол-во: 60

"Позиция 263" "Металлорукав из оцинкованной стальной ленты с хлопчатобумажным уплотнителем номинальный диаметр 60 мм" Кол-во: 10

"Позиция 264" "Оборудование низковольтное, Преобразователи частоты, приводы, Номинальная мощность электродвигателя, КВт - 1.1, Тип 1, в ассортименте (Omron CIMR-F7Z45P5 3.5кВт)" Кол-во: 1

"Позиция 265" "Оборудование низковольтное, Преобразователи частоты, приводы, Номинальная мощность электродвигателя, КВт - 1.1, Тип 1, в ассортименте (Omron CIMR-F7Z45P5 3.5кВт) ( МАТ=1,038)" Кол-во: 1

"Позиция 266" "Оборудование низковольтное, Преобразователи частоты, приводы, Номинальная мощность электродвигателя, КВт - 11, Тип 2, в ассортименте (Omron CIMR-F7Z4011B)" Кол-во: 4

"Позиция 267" "Оборудование низковольтное, Пускатели и контакторы магнитные, Номинальный ток (А) - 30, Тип 1, в ассортименте (Пускатель магнитный ПМЛ-2161M-25S 380В" Кол-во: 2

"Позиция 268" "Оборудование низковольтное, Реле для контакторов, Номинальный ток (А) - 40, Тип 1, в ассортименте (Реле контроля фаз ЕЛ-13М)" Кол-во: 4

"Позиция 269" "Оборудование низковольтное, Силовые трансформаторы, Номинальная мощность (кВА) - 2, Тип 1, в ассортименте (Трансформатор 380/220)" Кол-во: 1

"Позиция 270" "Подвеска крюковая ПК-10,0-17А-3-500-14,0" Кол-во: 1

"Позиция 271" "Подшипник 317" Кол-во: 6

"Позиция 272" "Подшипник 410" Кол-во: 2

"Позиция 273" "Подшипник 7311" Кол-во: 4

"Позиция 274" "Подшипник 7311К" Кол-во: 2

"Позиция 275" "Подшипник 7507" Кол-во: 4

"Позиция 276" "Подшипник 7514" Кол-во: 4

"Позиция 277" "Подшипник 7605А" Кол-во: 2

"Позиция 278" "Приставка контактная ПКН-0,4" Кол-во: 1

"Позиция 279" "Приставка контактная ПКЛ-22 УХЛ4" Кол-во: 7

"Позиция 280" "Провод с ПВХ изоляцией с медной жилой повышенной гибкости ПВ3 4мм2 ГОСТ 6323-79 (желто-зеленый)" Кол-во: 0.03

"Позиция 281" "Кнопочный пульт управления SN-PROMET KS-4-1-2-25S.35.45.55 Пульт управления шести кнопочный, с ключом +"старт"+"аварийный стоп" (Аналог - Пульт XAC-A8913К)" Кол-во: 2

"Позиция 282" "Пускатель магнитный ПМ 071 220В" Кол-во: 2

"Позиция 283" "Пускатель магнитный ПМ12-010100 220В" Кол-во: 2

"Позиция 284" "Путевой выключатель ВП 15К-21А-211-54 У2.8 толкатель 10А 1з+1р IP54 (Электротехник Москва)" Кол-во: 2

"Позиция 285" "Редуктор В-400-50-11 У3" Кол-во: 1

"Позиция 286" "Редуктор РМ-500-40-22 У3" Кол-во: 1

"Позиция 287" "Редуктор Ц2У-200-16-21 У3" Кол-во: 2

"Позиция 288" "Редуктор ЦУ-160-3,15-21 У3" Кол-во: 1

"Позиция 289" "Резистор 4609X-101-222LF" Кол-во: 3

"Позиция 290" "Реле промежуточное РП-21 003" Кол-во: 22

"Позиция 291" "Светильник TL-204 в сборе 1х16Вт длина 520 мм" Кол-во: 2

"Позиция 292" "Система защитного лакокрасочного покрытия "АРСЕТ-Газ-1" (Материал Грунт-эмаль Эмакоут 7320 В NG RAL 7004) ТУ 2313-001-73847543-2011 (или эквивалент)" Кол-во: 23.09

"Позиция 293" "Система защитного лакокрасочного покрытия "АРСЕТ-Газ-1" (Материал Грунт-эмаль Эмакоут 7320 В NG RAL 7004) ТУ 2313-001-73847543-2011 (или эквивалент)" Кол-во: 23.09

"Позиция 294" "Система защитного лакокрасочного покрытия "АРСЕТ-Газ-1" (Материал Лак Эмакоут 7320 NG) ТУ 2313-001-73847543-2011 (или эквивалент)" Кол-во: 9

"Позиция 295" "Система защитного лакокрасочного покрытия "АРСЕТ-Газ-1" (Материал Лак Эмакоут 7320 NG) ТУ 2313-001-73847543-2011 (или эквивалент)" Кол-во: 9

"Позиция 296" "Система защитного лакокрасочного покрытия "АРСЕТ-Газ-1" (Материал Растворитель Эмлак 221) ТУ 2313-001-73847543-2011 (или эквивалент)" Кол-во: 3.2

"Позиция 297" "Система защитного лакокрасочного покрытия "АРСЕТ-Газ-1" (Материал Растворитель Эмлак 221) ТУ 2313-001-73847543-2011 (или эквивалент)" Кол-во: 3.2

"Позиция 298" "Тормоз колодочный ТКГ-160 У2 с гидротолкателем ТЭ-30 380В" Кол-во: 3

"Позиция 299" "Тормоз колодочный ТКГ-200 У2 с гидротолкателем ТЭ-30 380В диаметр тормозного шкива 200мм" Кол-во: 1

"Позиция 300" "Тормоз ТЭ-25 (замена ТЭ-30)" Кол-во: 1

"Позиция 301" "Тормоз ТЭГ-16-2М (замена ТЭ-30)" Кол-во: 3

"Позиция 302" "Тормозной резистор для электродвигателя 11 кВт РБ2-022-8К0" Кол-во: 4

"Позиция 303" "Тормозной резистор для электродвигателя 5 кВт РБ2-038-5К0" Кол-во: 2

"Позиция 304" "Щит с монтажной панелью ЩПМ-10 IP54 1000х650х300" Кол-во: 1

"Позиция 305" "Щитовое оборудование, DIN-рейки и аксессуары к ним, Тип изделия - DIN-рейка, Тип 1, в ассортименте" Кол-во: 1

"Позиция 306" "Электродвигатель: МТF 112-6, 5,5 кВт, 925 об/мин" Кол-во: 3

"Позиция 307" "Электродвигатель: МТКF 011-6, 1,4 кВт, 860 об/мин" Кол-во: 1

"Позиция 308" "Электродвигатель: МТКF 111-6 1,5 кВт, 900 об/мин" Кол-во: 1

"Позиция 309" "Электродвигатель: МТКF 112-6, 5 кВт, 870 об/мин" Кол-во: 1

"Позиция 310" "Электродвигатель: МТКF 112-6, 5 кВт, 910 об/мин" Кол-во: 2

"Позиция 311" "Колесо крановое К2Р-250х70 Бр. А9. ЖЗЛ" Кол-во: 8

"Позиция 312" "Колесо крановое К2Р-320х70 Бр. А9. ЖЗЛ" Кол-во: 8

"Позиция 313" "Колесо крановое К2Р-400х100 Бр. А9. ЖЗЛ" Кол-во: 8

"Позиция 314" "Амортизатор резиновый (БР-250 с фланцем)" Кол-во: 24

"Позиция 315" "Буфер БР-70 с фланцем" Кол-во: 60

"Позиция 316" "Буфер БР-70 с фланцем" Кол-во: 4

"Позиция 317" "Буфер БР-80" Кол-во: 6

"Позиция 318" "Буфер резиновый БР-80" Кол-во: 4

"Позиция 319" "Зажим 13 ГОСТ13186-67" Кол-во: 12

"Позиция 320" "Канат, 11мм, оцинкованный Ж, 11,0 мм ГОСТ 2688-80" Кол-во: 0.055

"Позиция 321" "Коуш 40" Кол-во: 0.04

"Позиция 322" "Масло трансмиссионное ТАД-17 ГОСТ 23652-79, канистра 18кг" Кол-во: 1

"Позиция 323" "Проволока канатная" Кол-во: 0.00011

"Позиция 324" "Талреп 2.5 ВВ-ОС ГОСТ 9690-71" Кол-во: 2

"Позиция 325" "Таль ручная червячная передвижная, г/п 1 тн., высота подъема 5 м., температура окружающей среды -20+40, взрывобезопасное исполнение ВБИ, ТУ 24.00.4911-2006" Кол-во: 1

"Позиция 326" "Таль электрическая передвижная ВБИ IIВ Т4 г/п 2 тн., высота подъема груза 6 м., мощность 3,37 кВт 50Гц 380В, взрывобезопасное исполнение" Кол-во: 1

"Позиция 327" "Выпрямитель КЕВ 04.91.010-СЕ07" Кол-во: 1

"Позиция 328" "Датчик положения ротора ЛИР-276А-1024-24-ПИ" Кол-во: 1

"Позиция 329" "Зажим 13" Кол-во: 2

"Позиция 330" "Зажим 13" Кол-во: 18

"Позиция 331" "Зажим 13" Кол-во: 6

"Позиция 332" "Зажим 13" Кол-во: 30

"Позиция 333" "Кабель КПГУ 3х150+1х50" Кол-во: 60

"Позиция 334" "Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), оцинков. Ж, диаметром 10,5, ГОСТ 3077-80" Кол-во: 0.19

"Позиция 335" "Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), оцинков. Ж, диаметром 10,5, ГОСТ ГОСТ 3077-80" Кол-во: 0.014

"Позиция 336" "Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), оцинков. Ж, диаметром 10,5, ГОСТ ГОСТ 3077-80" Кол-во: 0.024

"Позиция 337" "Комплект (проушина, вилка, скоба) талреп М24" Кол-во: 16

"Позиция 338" "Контактор 3п 9А D9 1НО+1НЗ 24В DC Schneider Electric LC1D09BD" Кол-во: 2

"Позиция 339" "Контактор Schneider Electric LC1 D150 (Uкат.-220В)" Кол-во: 2

"Позиция 340" "Контактор КТ6012Б (380В) (2 полюса)" Кол-во: 2

"Позиция 341" "Контактор КТ-6023Б 160А 380В (3 полюса)" Кол-во: 2

"Позиция 342" "Контакты к контакторам ES-100 неподвижный" Кол-во: 21

"Позиция 343" "Контакты к контакторам ES-100 подвижный" Кол-во: 21

"Позиция 344" "Контакты к контакторам ES-160 неподвижный" Кол-во: 15

"Позиция 345" "Контакты к контакторам ES-160 подвижный" Кол-во: 15

"Позиция 346" "Контакты к контакторам ES-400 неподвижный" Кол-во: 6

"Позиция 347" "Контакты к контакторам ES-400 подвижный" Кол-во: 6

"Позиция 348" "Коуш 40 ГОСТ 2224-72" Кол-во: 0.12

"Позиция 349" "Коуш 40 ГОСТ 2224-72" Кол-во: 0.06

"Позиция 350" "Коуш 40 ГОСТ 2224-72" Кол-во: 0.02

"Позиция 351" "Коуш 40 ГОСТ 2224-72" Кол-во: 0.02

"Позиция 352" "Круг отрезной Луга по металлу 22 2,5х180, ГОСТ 21963-2002" Кол-во: 82

"Позиция 353" "Круг отрезной Луга по металлу 22 3,0х180" Кол-во: 10

"Позиция 354" "Круг отрезной Луга по металлу 22 3,0х180, ГОСТ 21963-2002" Кол-во: 20

"Позиция 355" "Круг шлифовальный, тип А24 РБФ размером 180х6х22" Кол-во: 30

"Позиция 356" "Круг шлифовальный, тип А24 РБФ размером 180х6х22" Кол-во: 15

"Позиция 357" "Круг шлифовальный, тип А24 РБФ размером 180х6х22" Кол-во: 10

"Позиция 358" "Круг шлифовальный, тип А24 РБФ размером 180х6х22" Кол-во: 130

"Позиция 359" "Магнитный пускатель ПМЛ-111Б (аналог ПМ12-010100, 380В)" Кол-во: 2

"Позиция 360" "Магнитный пускатель ПМЛ-3100 380В" Кол-во: 2

"Позиция 361" "Пoлисилoксaнoвый лaкoкpaсoчный матеpиaл Армокот F100 RAL 5015 TУ 2312-009-23354769-2008" Кол-во: 50

"Позиция 362" "Пoлисилoксaнoвый лaкoкpaсoчный матеpиaл Армокот F100 RAL 5015 TУ 2312-009-23354769-2008" Кол-во: 150

"Позиция 363" "Пoлисилoксaнoвый лaкoкpaсoчный матеpиaл Армокот F100 RAL 7004 TУ 2312-009-23354769-2008" Кол-во: 50

"Позиция 364" "Пoлисилoксaнoвый лaкoкpaсoчный матеpиaл Армокот F100 RAL 7004 TУ 2312-009-23354769-2008" Кол-во: 110

"Позиция 365" "Подшипник 180212 ГОСТ 8338-75, в ассортименте" Кол-во: 2

"Позиция 366" "Подшипник 203 ГОСТ 8338-75, в ассортименте" Кол-во: 2

"Позиция 367" "Подшипник 304 ГОСТ 8338-75, в ассортименте" Кол-во: 4

"Позиция 368" "Подшипник 60204 ГОСТ 8338-75, в ассортименте" Кол-во: 8

"Позиция 369" "Подшипник 6209 (209)" Кол-во: 2

"Позиция 370" "Реле нулевой скорости BDW 1/18 И IPG16 IP-54" Кол-во: 1

"Позиция 371" "Реле электромагнитное Reipol R4-2014-23-1024WT. U обмотки: 24V DC. 6А/250V AC; 6A/24V DC" Кол-во: 2

"Позиция 372" "Реле электромагнитное Relpol RM84-2012-35-5230. AC 250V 8А" Кол-во: 2

"Позиция 373" "Реле электромагнитное Relpol RM84-3012-35-1024. AC 250V 8А; DC 24V 8А." Кол-во: 1

"Позиция 374" "Рельсы железнодорожные Р-50" Кол-во: 50

"Позиция 375" "Сальник 22х32х7 мм" Кол-во: 3

"Позиция 376" "Сальник 28х40х7 мм" Кол-во: 2

"Позиция 377" "Сальник 35х50х7 мм" Кол-во: 2

"Позиция 378" "Система защитного лакокрасочного покрытия "АРСЕТ-Газ-1" (Материал Грунт-эмаль Эмакоут 7320 В NG RAL 1021) ТУ 2313-001-73847543-2011 (или эквивалент)" Кол-во: 4

"Позиция 379" "Система защитного лакокрасочного покрытия "АРСЕТ-Газ-1" (Материал Растворитель Эмлак 221) ТУ 2313-001-73847543-2011" Кол-во: 1

"Позиция 380" "Талреп 2,5 ВВ-0С" Кол-во: 8

"Позиция 381" "Талреп 2,5 ВВ-0С" Кол-во: 1

"Позиция 382" "Талреп 2,5 ВВ-0С" Кол-во: 2

"Позиция 383" "Таль ручная червячная передвижная ТРЧП 3,2 т 3 м" Кол-во: 1

"Позиция 384" "Таль ручная червячная передвижная ТРЧП 8 т 3 м" Кол-во: 3

"Позиция 385" "Таль ручная червячная передвижная ТРЧП 8 т 3 м" Кол-во: 1

"Позиция 386" "Трансформатор ОСМ1-1,0 УЗ.1,0 380/220" Кол-во: 1