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Номер извещения
АП010123
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка грузоподъемного оборудования для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году (0142/00027/П/06.12.2021)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.12.2021 17:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.
Контактный телефон
+7 495 428-48-00 доб. 65820
Факс
Адрес электронной почты
n.shugurova@ceg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шугурова Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка грузоподъемного оборудования для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010123Дата и время окончания срока приема заявок Поставка грузоподъемного оборудования для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 годуСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
23.12.2021 14:0023.12.2021 14:0023.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010123Подведение итогов не позднее Поставка грузоподъемного оборудования для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 годуСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка грузоподъемного оборудования для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году
Начальная цена
22 068 422,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.
28.22.19.190
Документация лота
Кол-во: 4
Кол-во: 6
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Кол-во: 6
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Кол-во: 24
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 0.018
Кол-во: 0.02
Кол-во: 0.08
Кол-во: 0.06
Кол-во: 0.365
Кол-во: 0.14
Кол-во: 0.06
Кол-во: 0.07
Кол-во: 0.035
Кол-во: 0.035
Кол-во: 0.13
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 15
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Кол-во: 10
Кол-во: 0.075
Кол-во: 0.125
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Кол-во: 7
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Кол-во: 7
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Кол-во: 1
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Кол-во: 3
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Кол-во: 4
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Кол-во: 0.5
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Кол-во: 10
Кол-во: 25
Кол-во: 12
Кол-во: 0.012
Кол-во: 0.046
Кол-во: 0.014
Кол-во: 0.025
Кол-во: 0.025
Кол-во: 0.025
Кол-во: 0.04
Кол-во: 0.095
Кол-во: 0.005
Кол-во: 0.015
Кол-во: 20
Кол-во: 0.0604
Кол-во: 0.075
Кол-во: 0.05
Кол-во: 0.014
Кол-во: 0.05
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 0.03
Кол-во: 0.02
Кол-во: 10
Кол-во: 0.8
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
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Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 200
Кол-во: 50
Кол-во: 50
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Кол-во: 1
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Кол-во: 4
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Кол-во: 32
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.11
Кол-во: 0.12
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Кол-во: 4
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Кол-во: 10
Кол-во: 0.5
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Кол-во: 1
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Кол-во: 2
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Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
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Кол-во: 7
Кол-во: 0.03
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Кол-во: 2
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Кол-во: 23.09
Кол-во: 9
Кол-во: 9
Кол-во: 3.2
Кол-во: 3.2
Кол-во: 3
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Кол-во: 4
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Кол-во: 8
Кол-во: 8
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Кол-во: 60
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Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 12
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Кол-во: 0.04
Кол-во: 1
Кол-во: 0.00011
Кол-во: 2
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 18
Кол-во: 6
Кол-во: 30
Кол-во: 60
Кол-во: 0.19
Кол-во: 0.014
Кол-во: 0.024
Кол-во: 16
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 21
Кол-во: 21
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Кол-во: 15
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Кол-во: 6
Кол-во: 0.12
Кол-во: 0.06
Кол-во: 0.02
Кол-во: 0.02
Кол-во: 82
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 130
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 50
Кол-во: 150
Кол-во: 50
Кол-во: 110
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 50
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 8
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Кол-во: 2
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Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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