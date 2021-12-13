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    Главная / Торги / Геоматериалы (Узел Подключения)

    Геоматериалы (Узел Подключения)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 17:0013.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112759Дата и время окончания срока приема заявок Геоматериалы (Узел Подключения)Каларский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112759

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Геоматериалы (Узел Подключения)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 17:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КД_Геоматериалы__Узел_Подключения_.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Юридический адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Почтовый адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Контактный телефон

    +7 495 727-94-71

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    v.cherniavskii@ruswelding.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернявский Вячеслав Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Каларский район

    Закупки и тендеры Забайкальский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Геоматериалы (Узел Подключения)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 17:00 GMT +313.12.2021 17:0013.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112759Дата и время окончания срока приема заявок Геоматериалы (Узел Подключения)Каларский район

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 15:0023.12.2021 15:0023.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112759Подведение итогов не позднее Геоматериалы (Узел Подключения)Каларский район

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 15:0023.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112759Подведение итогов не позднее Геоматериалы (Узел Подключения)Каларский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Геоматериалы (Узел Подключения)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии: Коммерческое предложение

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, г. Новый УренгойРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 30 календарных дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Адрес местонахождения

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Классификатор ОКПД2

    23.99.12.110

    Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Форма___2_Коммерческое_предложение.xlsx

    06.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плоская геосетка с размером ячейки 50х50мм (прочность при растяжении не менее 50 кН/м)"

    Кол-во: 757

    "Позиция 2"

    "Биомат"

    Кол-во: 1334

    "Позиция 3"

    "Плоская геосетка с размером ячейки 50х50мм (прочность при растяжении не менее 50 кН/м)"

    Кол-во: 722

    "Позиция 4"

    "Биомат"

    Кол-во: 908

    "Позиция 5"

    "Плоская геосетка с размером ячейки 50х50мм (прочность при растяжении не менее 50 кН/м)"

    Кол-во: 220

    "Позиция 6"

    "Биомат"

    Кол-во: 156

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    1
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