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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП112759
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Геоматериалы (Узел Подключения)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.12.2021 17:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
Почтовый адрес
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
Контактный телефон
+7 495 727-94-71
Факс
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Адрес электронной почты
v.cherniavskii@ruswelding.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чернявский Вячеслав Александрович
Место рассмотрения предложений
Каларский район
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Геоматериалы (Узел Подключения)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 17:00 GMT +313.12.2021 17:0013.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112759Дата и время окончания срока приема заявок Геоматериалы (Узел Подключения)Каларский район
Подведение итогов не позднее
23.12.2021 15:0023.12.2021 15:0023.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112759Подведение итогов не позднее Геоматериалы (Узел Подключения)Каларский район
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Геоматериалы (Узел Подключения)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии: Коммерческое предложение
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЯНАО, г. Новый УренгойРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СК РУСВЕЛДИНГ
Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ
Адрес местонахождения
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
23.99.12.110
Документация лота
Кол-во: 757
Кол-во: 1334
Кол-во: 722
Кол-во: 908
Кол-во: 220
Кол-во: 156
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